Лондонский смог: насколько плох воздух в столице Соединенного Королевства?

Фото погружённого в смог Лондона. Фото Дэвида Холста с ресурса Flickr.

Эта статья была опубликована на VICE UK.

Лондонский воздух не несет ничего хорошего для жителей города. Вы, возможно, уже выяснили это для себя по этой чёрной пыли, которую вы собираете каждое утро по пути на работу. Тем не менее, на прошлой неделе группа Чистый воздух в Лондоне опубликовала убийственный доклад, в котором продемонстрировано насколько вредным может быть загрязненный воздух в столице; по их данным, в 2015 году 1300 человек умерли преждевременно в результате снижение качества воздуха в Лондоне.

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Эта захватывающая внимание цифра, но что она на самом деле означает?

«Цифра в 1300 человек преждевременно умерших в Лондоне в результате загрязнения воздуха в этом году представляет собой статистическую оценку», – говорит доктор Хизер Уолтон из Королевского колледжа в Лондоне. «Эта цифра основана на загрязнениях воздуха твердыми частицами, PM2.5. Исследования показывают, что существует взаимосвязь между среднегодовой концентрацией частиц ТЧ2.5 в воздухе города и количеством смертей, или, если быть более точным, временем смертей».

РМ2,5 представляют собою частицы размером 2,5 мкм или менее в диаметре. Их можно увидеть только в электронный микроскопом (стоимостью в рознице около £65,000 [$100,000]), так что ваши шансы рассмотреть их на главной улице страны довольно малы.

«Твердые частицы содержат смесь многих компонентов, в том числе тяжелых металлов, полициклических ароматических углеводородов и других частиц», – объясняет д-р Уолтон. После того, как все эти маленькие частицы попадают в ваши легких, они могут вызвать то, что называют оксидативным стрессом.

«В тех местах, где антиоксидантная защита легких истощается, реактивные соединения вступают в реакцию вызывающую изменения липидов, ДНК и белковых молекул легочной ткани», – говорит она. «Организм реагирует на это воспалительной реакцией в легких, а это, в свою очередь, может изменять состав крови, что увеличивает риск сердечных осложнений или вызывает нарушения нервных сообщений, изменяющих сердечный ритм. Даже если развитие этих процессов не является значительным, оно всё равно может быть проблемой для людей с заболеваниями сердца и легких, у которых отмечаются воспалительные процессы».

Вот почему в отчете используется неуклюжая фраза о «преждевременной смерти». У вас навряд ли разовьется критическое состояние в результате вдыхания загрязнённого воздуха, но если вы уже больны, то всё это вдыхаемое в легкие дерьмо, сделает вас ещё слабее.

Ещё воздух загрязнён диоксидом азота (NO2), который может вызвать бронхит, астму и другие респираторные заболевания; а также приземной слой озона, создающий летний смог, который так прекрасно предает характер фотографиям городских пейзажей, но к тому же засоряет легкие и приводит к раздражениям глаз, носоглотки.

Последняя проблема, о которой вспоминает д-р Уолтон, может заставить вас почувствовать, что вы живете в городе из фильма о Симпсонах, созданного специально для того, чтобы убивать вас медленно и мучительно. «Угроза загрязненного воздуха является повсеместной», – предупреждает она. «Таким образом, даже если это слабый фактор риска, по сравнению с другими факторами, такими как курение, он тем не менее может иметь существенное влияние на здоровье населения потому как он оказывает влияние на такое большое количество людей».

Погружение в грязный лондонский воздух – неизбежная часть жизни в городе. Вместо развесёлой жизни на Внешних Гебридских островах, где легкие могли бы погрузится в свободные от твердых частиц воздух, мы все обречены вступать в ежедневную битву с этим невидимым врагом. Даже если вы направляетесь в Хэмпстед-Хит на целый день и вам кажется, что вы, вероятно, вдыхаете чистый воздух, потому что вы окружены лесом и насекомыми, которых раньше никогда не приходилось видеть, вспомните, воздух загрязнен во всем городе, включая Кенсингтон и Челси, занимающие первые места в антирейтинге грязного воздуха, вызывающего преждевременную смерть.

Неумолимое распространение грязного воздуха привело к всплеску в научном сообществе. Приложение Чистый воздух в Лондоне, разработанное Симоном Биркеттом, предупреждает пользователей о днях, когда ожидается высокое загрязнение, а также дает советует о том, как сократить выбросы в воздух и уберечься от особенно вредного его воздействия.

Тем не менее, это всего лишь детский лепет в отношении взрослой проблемы; Дженни Бейтс, участник кампании по борьбе с загрязнением воздуха от организации Друзья Земли, называет загрязнение воздуха «наиважнейшей экологической причиной преждевременной смерти», и утверждает, что «от мелких частиц преждевременно умирают 29,000 человек год, но эта цифра может удвоиться, если добавить последствия влияния газ NO2 и случаи несоблюдения экологических требований ЕС».

Бейтс также отмечает, что «загрязнение воздуха может вызывать раковые заболевания особенно у наиболее уязвимых и обездоленных людей». Связь между загрязнением воздуха и неблагополучными районами уже давно была установлена: отчет 2005 по этой теме установил, что «наибольшие источники загрязнения непропорционально расположены в наиболее бедных районах», и что, в то время как вопросы здоровья отличаются в зависимости от местоположения конкретного населённого пункта, в районах расположения наибольших источников загрязнений, проблемные вопросы не меняются.

Таким образом лондонская атмосфера, которая когда-то вдохновляла Моне, а теперь вдохновляет прохожих кашлять прямо на вас, непропорционально влияет на районы, где интересы Вестминстерского дворца и так представлены мало. Барри Гардинер, член парламента от лондонского района Северный Брент и министр окружающей среды в оппозиционном правительстве, отреагировал на проблему, заявив, что «1337 человек уже умерли в результате загрязнения воздуха, а предложения мэра не снизят эту цифру до безопасного уровня вплоть до 2030 года. Нам нужны решительные действия сейчас для того чтобы защитить наших детей, а не туманные обещания в отношении отдаленного на 15 лет будущего».

Саймон Биркетт, основатель группы Чистый воздух в Лондоне, считает, что стоит сделать один простой шаг, чтобы продвинутся в решении проблемы уже сейчас. «Крупнейшим шагом Лондона для прекращения кризиса может стать запрет на использование всех автомобилей с дизельными двигателями в наиболее загрязнённых районах, [таким же образом] ровно 60 лет назад было запрещено использование угля», – пишет он мне по электронной почте.

Загрязнение воздуха не убьет тебя сегодня, но, как над теми, кто работал с асбестом в 1980-х, над нашими головами тикают часы. С увеличением числа экологически эффективных транспортных средств, включая электрические автобусы, планы по защите районов Лондона, которые претендуют называться «Ультра-экологическими зонами» (не только Гайд-парк и Блэкхиз, но и районы с социальным жильём), могут в конечном счете состояться. Однако, на этом пути нам предстоят несколько лет опасного уровня, поэтому приготовьтесь платить за самую дорогую в Великобритании аренду пока ваше здоровье продолжает страдать.

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