Да здравствует французская Валлония!

Лоран Бронье (справа) с Полем-Анри Гендебьен, со-основателем RWF. Изображение предоставлено сайтом RWF

Вы помните, что случилось в Бельгии в 2010 и 2011? Я в этом сомневаюсь. Бельгийцы тоже предпочитают не вспоминать, потому что в эти годы они жили без правительства 541 день. Это был серьёзный политический кризис, проявление сложного сожительства фламандцев, которые говорят на голландском языке, и валлонян, которые говорят по-французски. Фламандцы хотели отделиться от Валлонии в течение длительного времени, и понятно почему: эта область имеет ряд серьёзных экономических проблем, которые, вероятно, породили больше серийных убийц, чем выпускников университетов.

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Тем не менее, члены партии Rassemblement Wallonia France (RWF) решили действовать первыми. RWF является основной политической партией, которая придерживается идеи обратного воссоединения с Францией Валлонии, преобразовании её во французский регион.

Довольно трудно объединить избирателей под этой идеей, и результаты парламентских выборов в 2014 наглядно это продемонстрировали: только 0,5 процента населения, имеющего права голосовать, поддержали RWF. Но идеи воссоединения не стоит недооценивать, некоторые опросы указывают на то, что существует интерес к этому вопросу в Валлонии, равно как и во Франции. С практической точки зрения, обратное воссоединение Валлонии с Францией (rattachism) представляется неизбежным в долгосрочной перспективе, учитывая сепаратистские настроения фламандцев. Я встретился с Лораном Бронье, президентом RWF, чтобы узнать больше.

VICE: Что вы можете рассказать о вашей партии?

Лоран Бронье: RWF была создана в 1999 году после того, как несколько фламандских партий объявили о своём намерении трансформировать бельгийское государство в федерацию. В ответ, группа активистов-преемников Движения Валлонии создали партию, для того, чтобы добиться объединения Валлонии с Францией.

У вас есть политическая программа, кроме программы за воссоединения Валлонии с Францией?

Да. Мы защищаем плюрализм мнений, потому что у нас есть люди с левыми и правыми идеями. Мы не принимаем решения по важным социальным вопросам, потому что это приведёт к противоречиям внутри партии. Но у нас есть чёткая позиция по образованию, секуляризму и т.д. Мы хотим продолжить путь Шарля де Голля.

Что не так с фламандцами?

Ну, Фландрия не хочет, чтобы Валлония оставалась частью Бельгии. С 1970 года они постоянно требовали большей автономии. Власти Бельгии отказались от всех своих прерогатив. В основном, регионы и общины имеют большие бюджеты, чем федеральный в целом. Всё это напоминает мыльный пузырь, похоже на государство, где правит бессильный и слабый король. Доказательством этого является пример кризиса 2010-2011 годов, когда у нас не было никакого федерального правительства в течение 541 дня, но страна продолжала выживать благодаря тому, что регионы и общины брали управление в свои руки. Так, какой смысл быть независимыми? У нас есть языковая, культурная и политическая близость с Французской Республикой.

Флаг RWF

Если я правильно понимаю, Валлония слишком мала, чтобы быть независимым государством?

Мало того, что она очень маленькая, но, прежде всего, Валлония никогда не были нацией. Она всегда было частью чего-то большего: Нидерланды, Франция, Королевство Бельгия. В Валлонии нет чувства нации, как во Фландрии, где формирование нации произошло ещё в 19-м веке. Невозможно создать государство Валлония.

Число голосов, которое ваша партия получила, было низким, но вы всё-таки считаете, что люди принимают идею обратного воссоединения с Францией? Люди положительно реагируют на эту идею, однозначно. Во времена бельгийского кризиса в Валлонии были проведены исследования. Если бы Бельгия исчезла, до 40 процентов валлонян выбрали вариант союза с Французской Республикой.

Но Бельгийское государство всё ещё существует. Наш премьер-министр, Элио Ди Рупо, замылил глаза людям своей привлекательной пиар-кампанией, также хорошие экономические результаты проведения чемпионата мира повлияли на мнение избирателей. Сепаратистская деятельность фламандцев – неграмотная и разрушительная; я уверен, Бельгийское государство распадётся.

Вы, кажется, ещё менее популярны в Брюсселе, франкоязычном города, который практически изолирован во Фландрии.

Брюссель является одним из трёх федеральных округов Бельгии. Этот регион имеет свои парламент и министерства. Жители Брюсселя вообще не ассоциируют себя с Валлонией. Они не считают, что обратное воссоединение с Францией могло бы быть для них выгодным. Мы хотим убедить их, но мы не очень оптимистичны в этом вопросе. Даже когда Бельгия распадётся, я не думаю, что они сделали бы правильный выбор.

Почему Франция может принять решение присоединить Валлонию?.Прежде всего, это геополитический интерес. После воссоединения Германии, влияние Франции в Европе уменьшилось. В частности, Германия имеет больше мест в Европейском парламенте, чего не было раньше. Восстановление территорий в прошлых границах, воссоединение людей, помогло бы уменьшить разницу в количестве мест в Европейском парламенте.

Ещё один интерес – экономический. Валлония будет восьмым регионом Франции по объему ВВП. Франция может выиграть от многоязычной и квалифицированной рабочей силы.

Митинг в поддержку RWF. IИзображение предоставлено сайтом RWF

Понятно, но мне кажется, что некоторые французы не хотят, чтобы Валлония стала частью Франции. Звучало даже сравнение с Крымом.

Опросы общественного мнения во Франции показали, что около 65 процентов французов выступают за объединение. Стоит отметить, что на пограничных территориях этот показатель возрастает до 70 процентов. Мы не говорим об [ультраправых] националистах.

Ведёте ли вы переговоры с французскими политическими партиями?

Мы ведём переговоры с Социалистической партией и Союзом за народное движение, двумя основными партиями. Мы не ведём переговоры с партиями экстремистского толка. У нас есть официальные и неофициальные связи с французскими представителями. Они действительно обеспокоены тем, что происходит в Валлонии. Они подтверждают, что, когда придёт время, и если будут юридические основания, скажем, будет проведён референдум и большинство выразит желание присоединиться, они с радостью примут его результаты.

А как насчет короля Бельгии?

Он будет делать всё, что захочет. Вы знаете, наш прошлый король Альберт II проживал более 300 дней в году в городе Грасс [город во Франции]. Эти люди живут за счёт налогоплательщиков. Король уедет в один из своих многочисленных особняков, и будет жить там долго и счастливо со своей семьёй. Но, мы республиканцы. И мы считаем, что монархия не может быть демократической, потому что граждане не избирают своего главу государства.

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