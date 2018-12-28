ЛСД меняет то, как мы воспринимаем время

В 2015 году, когда когнитивный нейробиолог Девин Терхун был сбит автомобилем, все действие заняло меньше секунды, но ему показалось, все длилось гораздо дольше.

«Я ехал [на своем велосипеде] очень быстро, и поэтому, когда я врезался в машину, я полетел назад на 15 футов или даже больше», говорит он. «Объективно, я уверен, что все это произошло менее, чем за секунду, но я испытал полет в воздухе длительностью в, как минимум, 5 секунд – это было очень медленно и долго».

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Время растянулось от миллисекунд до секунд, и Терхун пережил за секунды то, что мы испытываем менее драматично каждый день. Мы измеряем время в заданных количествах: секунды, минуты и часы. Но, кажется, время – более пластичное. Десять минут, пока тебе скучно, – это вечность, и те же десять минут с твоим лучшим другом истекают, как его и не было.

Эта пластичность в восприятии времени усиливается только тогда, когда в игру входят психоделические препараты. Обзор галлюциногенов, проведенный в 1964 году, показывает, как долго мы играем с циферблатами времени, ускоряя и замедляя его с помощью наркотиков. В одном из сообщений о мескалиновом опьянении, опубликованном в 1913 году, говорилось, что мескалин заставляет человека чувствовать, что «ближайшее будущее несется с невероятной скоростью, а время безгранично».

Исследование, проведенное в 1954 году, выявило временные расстройства у 13 из 23 человек под воздействием психоделиков. Большинство из них испытывали «чувство временной изолированности», когда только настоящее было реальным, а прошлое и будущее были далеко-далеко. «Один субъект переживал «вневременное, приостановленное состояние; некоторые чувствовали, что «время ускользает очень быстро», в то время как у других течение времени замедлялось» пишется в обзоре. «В одном случае, когда настроение колебалось между приподнятым и депрессией, течение времени воспринималось соответственно как быстрое и медленное».

Восприятие времени – это фундаментальный процесс мозга, тесно связанный с вниманием, эмоциями, памятью, психиатрическими и неврологическими расстройствами и даже сознанием. Несмотря на то, что ученые неоднократно на протяжении десятилетий отмечали, как наркотики могут изменять восприятие времени, очень немногие были в состоянии ответить на вопрос исключительно с помощью тщательно разработанных исследований.

Терхун говорит, что он был заинтересован в понимании нейрохимических механизмов, связанных с искажениями в восприятии времени, и лекарства являются одним из способов сделать это. Психоделики действуют на определенные пути и химические вещества в мозге, и если они также изменяют восприятие времени, мы можем точно узнать, как это происходит.

В конце ноября Терхун и его соавторы опубликовали рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование по психофармакологии о влиянии микродоз ЛСД на восприятие времени людьми. Они обнаружили, что даже при малых дозах ЛСД, похоже, меняется способ интерпретации времени людьми, хотя детали того, как и когда еще предстоит выяснить и изучить.

В новой работе 48 здоровых людей были разделены на четыре группы. Одна группа получила плацебо, а другие три получили разные небольшие дозы ЛСД: 5, 10 или 20 микрограммов. Затем они сделали то, что называется задачей временного воспроизведения. В этом задании вы видите что-то на экране в течение определенного промежутка времени, в исследовании это был синий круг, и вас просят вспомнить и воссоздать, как долго вы это видели.

Участникам был показан синий круг в течение промежутков времени от 800 миллисекунд до 4,000 миллисекунд с шагом 400 миллисекунд. «Таким образом, этот синий кружок был показан на экране, скажем, в течение 1,200 миллисекунд или 1,600 миллисекунд, и так далее», – говорит Терхун. «Участник должен был сосредоточиться на этом, оценить и запомнить эту продолжительность». Затем они удерживали клавишу пробела на компьютере в течение того же периода времени, в течение которого они видели круг.

Терхун и его коллеги посмотрели, насколько точны были репрезентативные интервалы между различными группами людей, и обнаружили, что люди из ЛСД групп обычно удерживали пробел в течение значительно более длительных периодов времени, чем группа, принимавшая плацебо. Исследователи называют это «чрезмерным размножением».

Важно отметить, что Терхун говорит, что они видели эти изменения в восприятии времени без каких-либо серьезных сознательных эффектов от препарата. Они просили людей сообщить, чувствуют ли они что-либо от приема ЛСД, такие как искажения восприятия, необычные мысли, чувствуют ли они себя в приподнятом настроении или их концентрация нарушена. Было несколько слабых эффектов, но статистически изменение восприятия времени происходило независимо от какого-либо субъективного влияния препарата.

В предыдущей работе, посвященной восприятию времени и галлюциногенам, фактором, который усложнял интерпретацию, были сильные эффекты самих лекарств. Когда восприятие времени изменилось для людей в этих исследованиях, действительно ли это произошло из-за того, что их восприятие изменилось, или, скорее, их внимание переключилось, например, на странную галлюциногенную визуализацию?

Однако, истинный смысл и значение полученных результатов еще предстоит оценить и проанализировать. Терхун говорит, что, возможно, люди видели синий круг на экране и им казалось, что он оставался на экране дольше, чем был на самом деле, и именно поэтому они дольше удерживали клавишу пробела. Или на восприятие времени повлияло что-то еще, например, удержание клавиши пробела.

Манодж Досс, постдокторский когнитивный нейропсихофармаколог из Университета Джона Хопкинса, который изучает память, считает проблема может быть в кодировании. В Твиттере он объяснил, что он имеет в виду: «Давайте представим, что вы подумали, что начальный интервал был равен 3 секундам (и это действительно так). Когда вы воспроизводите его статическом состоянии, в котором время ощущается вдвое дольше, вы можете подумать, что прошло 3 секунды, а на самом деле прошло только 1,5 секунды. Это означает, что участники их исследования могли кодировать интервал совершенно нормальным образом, но чувствовали, что время «ускорилось» в течение интервала воспроизведения, что привело к более длительной оценке. Я предполагаю, что надо учитывать оба фактора».

«Эти вещи трудно отделить друг от друга», соглашается Терхюн. «В этом исследовании мы, конечно, не смогли этого сделать, поэтому мы однозначно хотим быть осторожными».

Но главный вывод о перепроизводстве интригует, несмотря на то, что именно его вызывает. В нескольких других исследованиях, использующих психоделики и эту точную задачу, было найдено противоположное. Марк Виттманн является нейропсихологом в Институте пограничных областей психологии и психического здоровья в Германии, автором недавней книги «Измененные состояния сознания: переживания вне времени и себя», а также одним из ведущих деятелей в области восприятия времени и измененных состояний. Он является соавтором почти всех других работ по психоделике и восприятию времени, и обнаружил, что когда людям давали психоделики, они занижали интервалы, а это противоположные результаты исследования Терхун.

«Я был немного удивлен увеличением времени, но на самом деле это очень интересно», говорит мне Виттманн. «В наших предыдущих исследованиях, также с микродозами псилоцибина [психоактивного соединения, найденного в волшебных грибах], который является немного другим наркотиком, но также психоделическим и очень, очень похожим на ЛСД, мы обнаружили недостаточное размножение». Это означает, что когда люди оценивали продолжительность, она была меньше, чем она была на самом деле.

В 2007 году Виттман и его коллеги проверили 12 здоровых людей на средних и высоких дозах псилоцибина и обнаружили, что псилоцибин значительно нарушает их способность точно воспроизводить интервалы длительностью более 2,5 секунд. В статье 2008 года, опубликованной в Neuroscience Letters, в соавторстве с Францем Фолленвайдером из Цюрихского университета, псилоцибин, также, сократил интервалы оценивания продолжительности времени. В этом исследовании был эксперимент, в котором людям давали низкую дозу наркотика.

По словам Досса, сравнение работы Терхун с экспериментом с низкой дозой псилоцибина особенно интересно. «Если у вас есть два наркотика, которые по сути делают очень похожие вещи в мозге человека, а одно имеет совершенно противоположный эффект, это удивительно», – говорит он.

Терхун не считает, что его результаты противоречат Виттману, а просто означают, что нам нужно больше учиться. Виттман предположил, что ЛСД может вызывать другую реакцию в мозге, чем псилоцибин. Псилоцибин в основном влияет на серотониновую систему. ЛСД влияет на серотонин, а также на систему дофамина и может быть одной из причин, по которым у Терхун были другие результаты.

Терхун говорит, что есть одно интригующее исследование на животных, которое намекает на возможность того, что ЛСД может действовать поэтапно в мозге: сначала на серотонин, а затем на дофамин. Поскольку его участников тестировали примерно через два часа после введения дозы, это могло объяснить, почему их восприятие времени было другим. Но поскольку никакие исследования на человеке еще не изучали этот вопрос, это пока остается лишь гипотезой.

Если бы мы точно поняли, как работает восприятие времени, могли бы ли мы изменить его для нашей выгоды? Люди с депрессией и другими психическими или неврологическими расстройствами имеют выраженные различия в восприятии времени. Может ли намеренное ускорение или замедление времени помочь с любым из этих расстройств? При депрессии время, кажется, замедляется или вообще останавливается.

«Это очень сильно связано с очень сильными эмоциями, негативными эмоциями, и это чувство застревания во времени», – говорит Виттманн.

В настоящее время нет единой теории о том, как работает регулярное восприятие времени, говорит Виттманн. Он считает, что субъективное время очень тесно связано с телом и тем, как сильно мы чувствуем наши тела – то, что называется интероцепцией, – и что область мозга, ответственная за восприятие сигналов нашего внутреннего тела, может также быть ответственной за ощущение времени.

Дальнейшая работа в области ЛСД и псилоцибина, с уделением внимания времени и дозировке, может еще больше раскрыть эти тонкости и показать не только то, как меняется восприятие времени при приеме наркотиков, но и как оно работает в повседневной жизни, что, возможно, является самым важным вопросом.

А для Виттмана понимание восприятия времени неразрывно связано с пониманием одной из величайших загадок жизни – сознания. Терхун согласен, что существует очень тесная связь между нашим сознательным опытом и нашим восприятием времени.

«Я бы сказал, что сознание времени и самосознание модулируются вместе», – говорит мне Виттманн. «Если вам скучно, что происходит? Вы очень связаны с самим собой. Вы очень саморефлексивны. Вы очень чувствуете себя и свое тело, и время тянется. Но, если вы в какой-то степени менее осведомлены о себе, потому что у вас интересный разговор, вы смотрите фильм или что-то в этом роде, или вы занимаетесь спортом или чем-то еще, вы находитесь в режиме потока, тогда вы не осознаете себя и свое тело полностью и время проходит очень быстро. Так можно увидеть, как восприятие себя и времени взаимосвязано».

Эта статья впервые появилась на VICE US.