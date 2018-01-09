Лучшие мультфильмы 2017 года, не снятые Pixar или Disney

В 2006 году Disney купил Pixar. С 2007 года единственным годом, когда Disney и Pixar не получили «Оскар» за лучший анимационный фильм, был 2001-й – единственный год, когда ни одна из этих продюсерских компаний не выпустила ни одного фильма, соответствующего требованиям номинации.



В этом году статуэтка, вероятно, достанется пиксаровской «Коко», и это хорошо. Она потрясающе смотрится, цельная, забавная и собрала огромную кассу. Но в 2017-м вышло много чего такого, что не имитирует дорогостоящие, #жизненные истории в духе Pixar о важности семьи. Есть истории о разрушенных или жестоких семьях, нишевые повествования, нарисованные вручную крошечными командами и фантастические притчи об отношениях человечества с техникой. В большинстве своём эти фильмы – не из тех, которые можно посмотреть с бабушкой или на которые можно сводить племянника на каникулах. И, наконец, вот самые лучшие мультфильмы года не от Disney или Pixar.

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«Ван Гог. С любовью, Винсент»

О «Ван Гог. С любовью, Винсент» не нужно знать многое, помимо показанного в восхитительном трейлере выше. Для каждого кадра этого полнометражного фильма сотни художников заводским методом создавали картины в стиле Винсента Ван Гога. Сюжет рассказывает об одном знакомом художника, который после его самоубийства путешествует по всей Европе, чтобы вернуть письмо брату Ван Гога. При этом он встречается с самыми разными чудаками, связанными с Ван Гогом; они срисованы эклерным методом с игры таких актёров, как Крис О’Дауд, Сирша Ронан и Джером Флинн. Историческая основа у фильма спорная, но в том кинотеатре, где его смотрел я, исследованию наследия образцового голодного художника с помощью такой новаторской технологии аплодировали стоя.

«Моя школа тонет в море»

Первый полнометражный фильм художника-комиксиста Дэша Шоу – прямая противоположность «Ван Гог. С любовью, Винсент». Основой «Моя школа тонет в море» являются прочный сценарий, запоминающиеся реплики и близкие зрителям персонажи, с которыми зрители проводят 80 минут неровной, низкокачественной и прекрасной анимации. Это экспериментальный фильм, нарисованный в основном Шоу и его женой, Джейн Самборски. Собрала фильм в единое целое очень скромная команда, а оживляет его горстка первоклассных актёров, среди которых Джейсон Шварцман, Лина Данэм, Сьюзен Сарандон, Майя Рудольф и Регги Уоттс. Если вам может понравиться смешанный визуальный стиль Шоу, то его история о том, как подростки справляются с наводнениями, акулами и эмоциональными конфликтами по пути к крыше родной старшей школы, которая тонет, интереснее, чем прогулы.



«Спящая принцесса: Неизвестная история обо мне»

Бои роботов, виртуальная реальность, фантастические сны, магия, бои гигантских роботов, самоходные автомобили: безусловно, в воздушной новой полнометражке Кэндзи Камиямы, «Спящая принцесса», происходит очень много. Создатель «Призрака в доспехах: Синдрома одиночки» сплетает в единое целое две истории, действие которых происходит в Японии накануне Олимпиады-2020. Основная сюжетная линия – это размышление о современной технике в ближайшем будущем, в центре которого – школьница по имени Коконэ, любительница подремать. Конфликт начинается, когда её отца арестуют по обвинению в краже технологии самоходных автомобилей оттуда, где ранее работала его покойная жена. Коконэ – его единственная надежда. Её попытки спасти папу перемежаются внезапными снами о царстве в духе «Ходячего замка Хаула», в котором средневековая иерархия пересекается с магией и передовыми технологиями. Они как будто только мешают, пока Коконэ не осознаёт, что её сны могут быть ключом к спасению её отца. Замысел вроде как так себе, но если вы готовы отправиться в это путешествие, то «Спящая принцесса» – это интересное и новаторское аниме для фанатов НФ, фэнтези и всего, что между ними.

«Психонавты, забытые дети»

Если бы басни Эзопа переспали со SparkNotes по Сартру и обложкой альбома My Chemical Romance, в результате мог бы родиться ребёнок, похожий на «Психонавтов, забытых детей», недетский фильм испанских аниматоров Альберто Васкеса и Педро Риверо. В островном государстве, искалеченном промышленной катастрофой, родители – отстой, к послушанию жёстко принуждают, а наркотики (за исключением «счастливых таблеток» на каждой каминной полке) винят во всех бедах общества. Его единственная надежда – Мальчик-Птица, славный малый, который, к несчастью, одержим демоном, пугающим до смерти всех, от кровожадных крыс-утильщиков на не имеющей законов свалке до собак-полицейских, жестоко утверждающих в городе законность и порядок. Не боится его только Динки, странная белая мышка, которая хочет покинуть остров и искать лучшей жизни. «Психонавты» – новейшая эмо-классика (этакий зубастый Тим Бёртон), поэтому если вам не по себе, отправляйтесь в местный кинотеатр из тех, где его крутят, пока прокат не закончился.



«Добытчица»

Возможно, вы уже слышали о «Добытчице», потому что это – любимый проект Анджелины Джоли, ставшей исполнительным продюсером анимационной истории об оккупированном «Талибаном» Кабуле в начале нулевых. Но это гораздо больше, чем просто очередное её достижение в сфере филантропии. Режиссёр Нора Туми, совсем недавно снявшая несколько отмеченных премиями мультфильмов вроде «Тайны Келлс» и «Песни моря», прекрасно экранизировала одноимённый роман Деборы Эллис, написанный на основе интервью с афганскими беженцами, и создала прекрасное размышление о детстве, гендере и войне. Тринадцатилетняя исполнительница главной роли Саара Чаудри восхитительно играет Парвану, энергичную маленькую девочку, которая выдаёт себя за мальчика, чтобы прокормить семью в условиях драконовских законов «Талибана» о благопристойности. Несмотря на наличие по-настоящему радостных и прекрасных моментов, Туми не лакирует мрачную действительность места действия. На показе я видел, как одна афганка встала и поблагодарила режиссёра. Она ещё ни разу не видела, чтобы мейнстримный фильм так тонко рассказывал об этом времени.



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