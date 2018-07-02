Лучшие способы тайком вздремнуть на работе

Лучше игнорировать наличие большого числа праздников, потому что это просто открытый маркетинговый ход. Однако есть один день, когда можно вздремнуть, поэтому я сделаю исключение, потому что сон – это здорово, и множеству американцев его не хватает.



Если вы один из несчастных офисных планктонов, лишенных сна, не бойтесь! Вот восемь безупречных мест на работе, где можно тайком вздремнуть, потому что нет лучшего чувства, чем тайно получать деньги за сон.

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1. Ваш автомобиль

Я живу в Нью-Йорке и у меня нет водительских прав, поэтому для меня это не особенно выполнимо. Но я понимаю, что многие люди не живут в крупных мегаполисах и, следовательно, имеют доступ к, вероятно, самому частному месту для сна вблизи офиса. Это место идеально, и если ваш босс пройдет мимо, вы всегда сможете притвориться мертвым. У вас есть водительские права, но нет автомобиля? Не бойтесь! За 15 долл. в час во многих городах по всей стране Вы можете арендовать передвижную капсулу для сна (известную как «Car2Go»).



2. Туалетная комната

Долгие перерывы в туалете с целью тайно вздремнуть имеют свои преимущества: ваше начальство, по всей вероятности, не ругает вас за время проведённое в туалете, в отличие от, скажем, от варианта с автомобилем (см. выше), потому что вы всегда можете пожаловаться на «диарею» или «запор».



3. Под столом

Джордж Констанца усовершенствовал этот приём, и он, очевидно, работает лучше всего, если у вас есть собственный офис, но, тем не менее, я здесь, спокойно отдыхаю под своим офисным одеялом, в нашем открытом офисе. Чтобы провернуть такое, у вас должны быть спокойные коллеги по работе, которые смогут обеспечить вам прикрытие. Например, всякий раз, когда я дремлю под своим столом, и мой босс проходит мимо, мой коллега Алекс кричит: «Смотрите, на потолке летучая мышь! Она собирается напасть!» Всегда срабатывает.



4. На открытом воздухе

Летом эта задача является относительно не сложной, так как всё, что вам нужно — это доступ к травянистой местности, но это также можно сделать и зимой — нужна лишь большая теплая куртка. Давным-давно, когда я была маленьким ребенком и ходила в детский садик, то ненавидела играть на улице, особенно зимой в дикий холод. Во время этих довольно холодных перерывов я сворачивалась калачиком в своем пуховике и спала под скамейкой.



5. За своим столом в солнцезащитных очках

Если ваш босс не может видеть ваши глаза, никто не поймет, открыты ли они или закрыты. Это всего лишь наука. Поэтому, если вы надеваете солнцезащитные очки на работу — если кто-нибудь спросит, появился ли у вас ячмень — вы можете спать где угодно, везде, в любом месте, всегда.

6. За растениями

Все органические существа одинаковы. Вас никогда не застанут врасплох за офисными растениями, но только если вы сольётесь с природой.



7. В копировальной комнате

В век цифровых технологий копировальная комната может стать местом для спокойного отдыха, важнейшим офисным местом, где можно вздремнуть.



8. Честно говоря, просто идите домой

Люди — очень эгоистичны существа, поэтому можно с уверенностью предположить, что другие, как правило, уделяют вам меньше внимания, чем вы думаете. Итак, спросите себя, если вы уйдете с работы на два часа раньше, заметит ли это ваш босс? Возможно нет! У них своего дерьма хватает, с которым надо разобраться, так что просто идите домой.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.