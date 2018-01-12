Лучшие тексты, которые мы написали в 2017 году

VICE опубликовал в 2017 году целую кучу статей. Тысячи статей. Собственно, мы выкладывали по нескольку текстов почти каждый день в году, рассказывая обо всём от политики до развлечений и искусства, от наркотиков до секса, от рождественских гирлянд Боба Дилана до последнего в мирепрофессионального ездока на ботинках Soap Shoes. Выбрать из этого моря хорошего самое лучшее – задача не из лёгких, но мы всё равно попробуем. Ниже подана специально созданная подборка самого лучшего из опубликованного нами на VICE.com в 2017 году по версии меня и всех остальных сотрудников нашей редакции. В списке отмечены все аспекты сферы наших интересов, и вместе эти материалы показывают, какие вопросы и истории были для нас важнее всего в течение последнего года. Конечно же, хорошо представлены Дональд Трамп и политика – бывали моменты, когда казалось, будто страна не может говорить больше ни о чём другом, – но есть и трогательные истории от ЛГБТК-сообщества, исследования идентичности, истории о женщинах, объединившихся для расправы над насильником, а также важнейший репортаж с реалити-шоу о ножах.



Вот материалы 2017 года, которыми мы гордимся больше всего, в произвольном порядке:

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Если не считать чувака, который в итоге выиграл, то кандидатка от Партии зелёных Джилл Стайн была одной из наиболее ненавидимых фигур на президентских выборах 2016 года. В своём очерке о Стайн Ив Пейсер попыталась разобраться, что именно представляет собой Стайн и каково это – быть мишенью безудержного гнева как республиканцев, так и демократов.

Во впечатляющем эссе с разбором старых общественных вызовов, вынуждающих чернокожих мужчин сдерживать эмоции, Уилберт Л. Купер отталкивается от собственного личного опыта. «Я ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то из мужчин в моей семье плакал», – пишет он, после чего кратко характеризует давно существующие системные проблемы, которые воодушевляют и стыдят чернокожих мужчин, осмеливающихся выражать свои чувства. Путь самоанализа привёл Уилберта в Национальный музей афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне и на могилу Эмметта Тилла, 14-летнего мальчика, которого линчевали в Миссисипи в 1955 году.

Одной из примечательных черт Дональда Трампа является его способность безнаказанно врать. О том, как Трампу буквально сходят с рук просчёты, ляпы и откровенная ложь, которые уже давно утопили бы любого другого политика, написано немало. Мэтью Каллан представил личный взгляд на этот вопрос и связал Трампа с отцом, который спокойно лгал по мелочам и по-крупному. «Если действовать, предполагая, что Трампа поймают с поличным на какой-то лжи и ему придётся сознаться и извиниться, – пишет он, – то вас всякий раз будет ждать разочарование».

Диалог о свободе слова в 2017 году снова стал актуальным. Хотя дискуссии об известных спикерах на территории университетов и о том, что следует делать техническим компаниям для профилактики языка вражды, изучались немало (и это правильно), с этой проблемой также боролись начальные, средние и старшие школы. Элли Конти взглянула на одну старшую школу в Калифорнии и на то, как её руководство борется – или не борется – с этой проблемой.



Если и существует противовес токсичной маскулинности, излучаемой Трампом и ему подобными, то это MVP НБА 2017 года Расселл Уэстбрук. Мэтт Тейлор объяснил, почему этот игрок «Оклахома-Сити Тандер», а также его настрой и позитивность, сейчас важны как никогда. «Уэстбрук, – пишет Мэтт, – показал молодым мужчинам всей Америки, что для того, чтобы преуспеть в жизни, не нужно быть мизогинным или жестоким».



Стивен Фернандес, он же – Мини-Подонок, какое-то недолгое время являлся своего рода культовой фигурой в определённой части мира скейтбординга. Жизнь этой 15-летней знаменитости с YouTube, обладающей тысячами юных фанаток, резко изменилась, когда ему выдвинули обвинения в половом сношении с несовершеннолетней и изнасиловании. В своём очерке о Фернандесе Элли Конти открывает запутанную историю, ставящую под сомнение всё от силы интернет-популярности до социальной ответственности, которой облечены внезапно прославившиеся молодые люди.



Главное в Трампе – то, что его не может быть в живых. Рацион 71-летнего президента по большей части состоит из фаст-фуда, газировки, дополнительных порций мороженого, кабельных новостей в неприличных дозах и ярости. Это нездоровый образ жизни даже для тех, кому ещё нет 30, как узнала Ив Пейсер, когда попыталась воспроизвести жизненную ситуацию, описанную в статье New York Times о повседневных ритуалах президента.

На фоне волны скандалов вокруг сексуальных домогательств, сотрясшей в 2017 году почти всё общество и породивших «Расплату», выделяется история обвинительниц режиссёра Джеймса Тобэка. Десятки его предполагаемых жертв объединились и поведали свои истории LA Times, в результате чего появилась взрывная статья с высказываниями 38 женщин, заявивших, что они подверглись сексуальным домогательствам Тобэка. Элли Конти встретилась с некоторыми из этих женщин, узнала, как они собрались вместе, и задумалась, не может ли то, как они организовались в интернете и выступили вместе, стать образцом для низложения других могущественных мужчин.

По случаю новой выставки творчества Кары Уокер в галерее Sikkema Jenkins & Co. в Нью-Йорке Антвон Сарджент погрузился в спорную историю этой художницы. Творчество Уокер, то очерняемое, то превозносимое, часто изображает жестокость рабства с мощной бесцеремонностью. Как утверждает сама Уокер: «Я не создаю ничего тонкого». Её творчество особенно важно в то время, когда жестокость полиции и системная дискриминация в отношении небелых людей пользуется столь необходимым вниманием.

В сентябре двоим детективам Нью-Йоркского полицейского управления выдвинули обвинения в изнасиловании и похищении после того, как они арестовали 18-летнюю девушку за хранение клонопина и марихуаны. Дело привлекло много внимания, в значительной степени из-за насыщенной активности предполагаемой жертвы в социальных сетях. Материал Сони Шарп наглядно продемонстрировал потенциальную мощь социальных сетей для жертв, а также непонятные законы, допускающие применимость понятия «согласия» к заключённым под стражу полицией.

Ладно, это не «статья» в полном смысле слова, но мы весь 2017 год отслеживали все законы и указы из Вашингтона в режиме реального времени. Мы кратко разъясняли простым языком, какой эффект возымеет каждый из них и на кого он повлияет, поэтому, если вы считаете, что могли что-то пропустить или просто хотели бы освежить кое-что в памяти, это вполне стоит прочесть.

ЛГБТК – это группа, подвергающаяся постоянной дискриминации, а потому неудивительно, что некоторые ЛГБТК-активисты хотели бы создать собственное суверенное государство. Различные дискуссии насчёт этой идеи идут уже несколько десятилетий, но, возможно, ближе всего к этому подошло Королевство Геев и Лесбиянок, архипелаг у побережья Квинсленда (Австралия). Джон Шадел проследил историю сепаратистского движения в ЛГБТК-сообществе и задумался, нет ли в идеях этих групп рационального зерна.



Жизнь оружейника нелегка, но люди, зарабатывающие изготовлением ножей, не ищут лёгких путей. Ив Пейсер посетила съёмочную площадку сериала «Между молотом и наковальней» от канала History, чтобы встретиться с миром изготовления ножей в реалити-шоу, и обнаружила, что, хотя оружие там и смертоносно, дружеские отношения в оружейном сообществе полны жизни.

Хотя Берни Сандерс возродил идею государственного медицинского страхования для широкой американской общественности в 2016 году, люди прогрессивных взглядов мечтали о государственной медицине уже давно. Гарри Чидл рассказал о людях, выступавших за радикальную реформу здравоохранения с 70-х годов, а также объясняет, почему этой мечте не дают сбыться не только республиканцы.

Хотя американская система здравоохранения для множества людей является в том или ином смысле катастрофической, особенно жестока она бывает к трансгендерным людям. Сара Оливер Уайт запечатлела свою операцию по смене пола с помощью фотографий и слов, нарисовав душераздирающую картину ненужных препятствий и бюрократической волокиты, с которыми нередко сталкиваются люди, нуждающиеся в медицинском обслуживании для трансгендеров.

Возвращение «Твин Пикс» было если не самым обсуждаемых культурных событий года, то уж точно одним из самых обсуждаемых. Реакция на него была откровенно неоднозначной: одни фанаты, как старые, так и новые, были в возмущении, другие – в восторге, но запутало это всех. По мнению Ларри Фицмориса, сериал получился отличным именно благодаря этой запутанности и неопределённости. Каждая неделя приносила новые потусторонние сюрпризы, что, учитывая то, какой сейчас год, стало долгожданным отдыхом от реальности.

В августе, когда нам надоело смотреть на скучную старую рекламу у себя на сайте, мы попросили итальянского художника Маурицио Каттеланапредоставить нам несколько произведений искусства, которые можно было бы повесить вместо неё на стены VICE. com. Каттелан пошёл нам навстречу и на один великолепный день, действуя вместе со своим партнёром по невероятному журналу Toilet Paper Пьерпаоло Феррари, превратил нашу домашнюю страницу в волшебную страну сигарет, фаллоимитаторов и вообще всяческого сюра, оттеняемую их фирменными взрывами цвета. В дополнение к захвату сайта и по случаю выхода новой документалки о Каттелане под названием «Be Right Back» («Я скоро вернусь»), Уилберт Л. Купер провёл этот день вместе с художником в Музее Гуггенхайма на Манхэттене.