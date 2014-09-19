Мы попросили невропатолога прокомментировать фильм со Скарлетт Йоханссон, в котором она способна контролировать всё силой мысли

Изображение Universal Pictures

В последнем фантастическом фильме Люка Бессона «Люси» Скарлетт Йоханссон играет студентку, которая в силу странных обстоятельств (которые я не буду раскрывать, чтобы не портить кайф от просмотра), начинает использовать более 10 процентов возможностей своего мозга, что позволяет раскрыть её сверхспособности. Фильм основан на всем известной теории, что люди используют только 10 процентов возможностей своего мозга. Но не стоит забывать, что это фильм, а фильмы часто приукрашивают правду – неужели, мы действительно используем так мало нашего серого вещества?

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Доктор Мигель Агилар работает невропатологом больницы университета Мутуа в испанском городе Террасса. Я позвонил ему, чтобы спросить, может ли он посмотреть этот фильм по моей просьбе. В итоге наше интервью превратилось в лекцию по введению в неврологию, во время которой каждое утверждение или пауза сопровождались диаграммой или эскизом. Я ушёл от доктора с целой стопкой исписанных с двух сторон листов.

VICE: Будет ли точным утверждение, что мы используем всего лишь 10 процентов нашего мозга?

Доктор Агилар: Предположение, что мы используем только 10 процентов возможностей мозга, очень старое. Но у каждого человека есть различный набор возможностей и все люди разные. Я бы сказал, что необходимо понимать две основные вещи: первое – мозг состоит из частей, в которых локализируются виды мозговой деятельности – то есть разные части головного мозга выполняют разные функции.

Второе и очень важное: понимание взаимосвязи. Хотя есть определенные участки мозга, которые более активны, чем другие, наш мозг полностью работает. Говорить о «10 процентах» – неверно. Всё намного сложнее. В принципе, за менее чем две минуты я уже разрушил теорию о 10 процентах.

Существует ли какой-нибудь тест, чтобы проверить какой процент своего мозга использует какой-то конкретный человек?

Нет, такого теста нет, потому что все люди разные. Смотрите, одна часть мозга генерирует движение, другая – помогает нам получать ощущения, ещё одна – видеть, ещё одна – слышать, говорить. Но мы также видим движения, обращаем внимание на определённые вещи, чувствуем, слышим то, что мы говорим… Всё это происходит в передней части мозга. Когда-то люди считали, что там ничего не происходит, но на самом деле там происходит организация и планирование работы мозга: всё идёт через эту область.

Независимо от всего этого, генетика определяет индивидуальность человека. В свою очередь, на протяжении всей нашей жизни, наши генетические данные изменяются, при этом эмпирические данные передаются в мозг и это изменяет его. Например, отец и мать передали свои гены, которые определяют внешний вид их ребёнка, его поведение, реакции и способности. Передаётся не только то, что мы называем фенотипами (наши внешние черты), но и генотипы – наборы генов внутри нас. Наши родители, а также наша окружающая среда определяют наши гены. Во многом наша семья влияет на нашу жизнь, что с самого начала делает каждого человека уникальным, с разным функциональным использованием своего мозга.

Заметки доктора Агилара по различным функциям мозга (где мы слышим, где мы используем речь, и т.д.)

Вы можете, хотя бы примерно, сказать мне, какой процент мозга мы используем, чтобы улыбнуться или сжать кулак?

Нет, в отношении деятельности мозга, эти вопросы чрезвычайно сложны. Всё, что я могу вам сказать – это как мозг реагирует на стимул. Многие из этих действий происходят в костях и остаются там. Команды входят через одну дверь и выходят через другую. Есть и другие реакции, которые входят через ту же дверь и идут выше, но все ещё остаются в области спинного мозга. Но есть и другие, которые происходят в коре головного мозга. Всё становится очень сложным, я думаю вы не понимаете и слова из того, что я говорю. Почему? Ну, потому что ещё есть память и память требует обучения.

Вы хотите сказать, что чем старше мы становимся, тем больше развивается наш мозг, всё благодаря памяти и приобретённым знаниям? Есть ли у пожилых людей какие-то сверхспособности?

Чем старше мы становимся, тем более широкую сеть контактов мы строим через опыт и обучение. Только подумайте, мы постоянно подвергаемся наплыву информации, полученной глазами, ртом, языком… Затем вся эта информация обрабатывается мозгом. Каждый раз, когда мозг получает информацию, это приводит к обучению и совершенствованию.

Всё это также влияет на устойчивость нашего мозга. Наш мозг состоит из нейронов, которые, как шипы, прикреплены к стеблю, который, по мере нашего взросления пополняется новой информацией. То есть можно сказать, что основа знаний – это то что может заполнить пустой стебель новой информацией и превратить её в шипы памяти. Чем больше информации вы получаете, тем больше памяти заполняется, но и тем меньше места остаётся.

У пожилого человека будет много шипов памяти, но мало шипов для познания (пустых шипов), а это не делает его сверхчеловеком. Например, есть мальчик, его отец и его дед. Дедушка имеет больше опыта, но мальчик и отец имеют больше пустых шипов. Если отправить всех троих в университет на одинаковый промежуток времени, дедушка не сможет учиться так же, как его сокурсники. Тем не менее, если мы дадим ему больше времени, может быть, он сможет победить двух других благодаря своему жизненному опыту, который он приобрёл ранее.

Диаграмма памяти доктора Агилара

Как насчет менее рациональных вещей, как например момент когда вы влюбляетесь – есть ли логическое объяснение этому?

Когда ты влюбляешься, это оказывает воздействие на мозг похожее на заболевание. В основном, это касается страсти, а страсть равна потере контроля. Когда вы идете по улице, вы не набрасываетесь на женщину, которая вам понравилась, да? Почему? Потому что вы знаете, что есть правила и законы. Они могут быть разными в каждой стране, но по сути эти правила призваны контролировать подобные импульсы, когда часть вашего мозга говорит: «Почему бы нет». В этом случае рассуждения и обоснования являются ещё одной формой контроля.

Как вы объясните паранормальные явления, которые имеют место в «Люси», или реальные проявления телекинеза или гипноза?

У каждого есть скрытый потенциал для такого поведения. Как мать, живущая в Испании, знает, что что-то случилось с её ребёнком, который живёт за тысячи километров? Какая-то информация была передана? Каким-то образом эта информация скрыта в одних мозгах, тогда как в других такие возможности более развиты.

Почему некоторые люди получают внеземной контакт? Это психоз или реальность? Есть некоторые люди, которые могут объяснить это связно. Существует много вещей, которых мы не знаем, но не можем отрицать или объяснить. Мы используем весь мозг, но есть энергия, которую мы пока объяснить не можем.

Заметки о матери, почувствовавшей, что её ребёнок в опасности, а также о туннеле, которые многие видят в момент смерти

Так всё же есть что-то реальное в сюжете «Люси»?

В фильме есть сцена, где Скарлетт Йоханссон видит, что происходит в сознании других. Почему нет? Это как магия. Существует множество магических вещей в мире, которые объяснить невозможно. Магия мозга завораживает. Мы не знаем реальный ли или вымышленный свет в конце тоннеля, который видят во время смерти, мы не знаем чем это вызвано, и происходит ли это на самом деле.

Существуют различные типы интеллекта: эмоциональные, музыкальные, математические, физические – не существует единственного уникального разума. Возьмём, к примеру, мальчика, который обладает способностью запоминать весь телефонный справочник, потому что у него феноменальная зрительная память. Звучит ли это как выработанный навык? У людей есть такой потенциал. Тем не менее, всё имеет свои пределы, и ничто не может перерасти свой максимальный потенциал – когда речь идет о мозге, у него есть чётко определённый потенциал. Вам не кажется, что знать всё было бы катастрофой? Вы уверены, что хотите помнить абсолютно всё, что когда-либо испытывали?