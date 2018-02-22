Люди царапают надписи и переступают через тушу выброшенного на берег синего кита

Вандалы изрисовали тело голубого кита, которого вынесло на берег в южной части Чили. Слова «Ana Ti Amo» (я люблю тебя, Ана) были нацарапаны на коже кита, а на фотографиях, которые широко распространились в Twitter, также была изображена пара, позирующая для фото, сидя на голове кита.



https://twitter.com/rodrigo_sm/status/965319091530731520

На коже синего кита длиной в 21 метр в Понта-Делгада, в 117 км от Пунта-Аренас, была нацарапана надпись, глубокие порезы, а две женщины позировали для фотографии, сидя на его теле. #RespetoAnimal



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После этого случая, мертвого кита – более 20 метров длиной – забрали чилийские власти. Согласно первоначальным сведениям, он мог умереть от болезни, так как на его теле не было обнаружено явных признаков физической травмы. Специалисты в области морской флоры и фауны в настоящее время проводят расследование причин его смерти.

Фотографии вызвали беспокойство и огорчение в соцсетях, а пользователи назвали это «отвратительным» и «таким глупым». Один пользователь, Ксиамен Хернандез, написал: «Так глупо, каждый день мы становимся хуже. Как бы себя чувствовали люди, которые сделали это, если бы на их мертвых телах написали что-то? Они никого не уважают!»

Синий кит – самое большое животное, когда-либо обитавшее на Земле. В мире осталось от 10 до 25 тысяч таких особей.