Люди делятся назойливыми привычками своих любимых

Даже когда вы влюбленны в своего партнера, он всё равно иногда действует вам на нервы. Некоторые ужасно обращаются с деньгами, у некоторых странные гигиенические причуды, а другие, похоже, не могут отложить ни на одну секунду свой грёбаный телефон. Мы попросили наших друзей и коллег поделиться привычками своих партнёров, которые доводят их до белого каления. Вот, что мы узнали.

“Годами не читал книг”. – Николь, 37

Videos by VICE

“Кончает, когда выдавливает мне прыщи”. – Джейн, 23

“Абсолютно помешан на Молодых Мамочках с MTV”. – Джессика, 25

“Постоянно бубнит невразумительный рэп”. – Джарри, 24

“Отказывается бросать курить. Ненавижу”. – Сесили, 34

“Не умеет водить, готовить, не убирает после себя”. – Зои, 32

“Размещает плаксивые статусы на Facebook”. – Люк, 24

“Тратит свои деньги на разное дерьмо”. – Мэри, 31

“Плюшкин плюшкин плюшкин плюшкин плюшкин”. – Алекс, 33

“Ковыряется в носу так, как будто там золото”. – Келли, 28

“Воняет изо рта. Всегда ругается с сестрой”. – Тайлор, 32

“Швыряется посудой в гневе”. – Зак, 28

“Никогда не платит штраф за неправильную парковку”. – Лиз, 34

“Работает по ночам и выходным. А я нет”. – Дом, 32

“Всегда делает селфи в спортзале”. – Мелисса, 38

“Постоянно висит на телефоне”. – Джон, 36

“Обвиняет меня в том, что я постоянно ломаю его планы”. – ЭмДжей, 26

“Стрижет ногти на ногах два раза в год”. – Риа, 28

“Оставляет остриженные ногти на тумбочке возле кровати”. – Таня, 25

“Грызёт ногти на ногах. Грызёт ногти на ногах. ГРЫЗЁТ. НОГТИ. НА НОГАХ”. – Сара, 28

“Не платит свой студенческий кредит”. – Дэйв, 39

“Оставляет волоски своей бороды в раковине”. – Джен, 33

“Мы женаты. Отказывается использовать клички”. – Лиз, 28

“Много выпивает. Всегда на мели”. – ЛиАнн, 23

“Настаивает на сдабривании всех блюд соусом шрирача”. – Колин, 35

Иллюстрация от Брэндона Сели

“Утверждает, что Creed – классная группа”. – Франческа, 33

“Чистит мне уши булавками”. – Джаред, 33

“Она проверяет смски во время секса”. – Грег, 27

“Он ненавидит животных, детей и сладости”. – Бет, 31

“Он бреет себе руки и ноги”. – Кейт, 21

“Дружит со всеми своими бывшими”. – Кит, 33

“Она иногда воняет. Отказывается от дезодоранта”. – Джастин, 29

“Всегда цитирует фильмы 80-х. Достал уже”. – Джулиет, 36

“Разговаривает со своей мамой кажды день”. – Омид, 37

“Сравнивает все с эпизодами Симпсонов”. – Джилл, 22

“Смотрит все фильмы Адама Сэндлера на Netflix”. – Ариэль, 29

“Никогда не проверяет свою голосовую почту”. – Пенелопа, 31

“Ночами зависает со своими дружками-скейтбордистами”. – Сара, 28

“У него аллергия на стирку своего же белья”. – Корин, 26

“Спускает все деньги на наркоту”. – Мелисса, 22

“Настаивает на сне с включенным телевизором”. – Джинни, 30

“На завтрак пьёт диетическую колу”. – Соня, 24

“Она очень-очень строгий веган”. – Джозеф, 26

“Принимает ванну с дезинфицирующим средством. Воняет больницей”. – Лаура, 21

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