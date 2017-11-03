Люди поделились с нами ужасающими историями о своих «приходах» под влиянием грибов

Ненавижу грибы. Я понимаю, что наркотический опыт полностью субъективен, и многие люди любят грибы («это так естественно»), но я не готова к ним. И, да, я пробовала их будучи на природе. Пробовала их только с людьми, которым доверяю. Я пробовала принимать дозу поменьше, хотя, честно говоря, никогда она не была малой. Каждый раз, когда я обнаруживала, что мой разум скатывался в темные места, и часами переставал думать, я хотела, чтобы это закончилось. Однажды это повторилось в маленькой ванной в Лаосе, где каждый раз, когда я смотрела в зеркало, думала, что моя кожа сделана из коры дерева. Позже, я попала в тот же образ мышления после того, как мой друг молча пошел и начал лаять как собака и кусать нас. На протяжении многих лет я слышала ужасные истории о грибах, и, особенно пребывая в Британской Колумбии, где у подавляющего числа людей очень позитивный опыт с грибами. На самом деле, многие были оскорблены или даже начинали меня отчитывать, когда я поделилась, что ненавижу грибы и то, что они не подходят моей личности. Тем не менее, я знала, что я не одна. Поэтому в социальных сетях я разместила пост, в котором просила поделиться историями людей, у которых были ужасные галлюцинации под влиянием грибов. За десять лет работы журналистом это, пожалуй, самый позитивный отклик, который я когда-либо получала. Так что вот самые худшие из худших рассказов о грибах, которые я могла найти:



Я думал, что попал в ад

Несколько лет назад мы были в городе Ванг Вьенг, в Лаосе, куда туристы едут, чтобы побаловаться наркотиками. Там расположено множество ресторанов, куда, если вы войдете и скажете секретную фразу, которая похожа на «Я хочу принять наркотики», они принесут вам меню с нелегальными психотропными веществами. В их меню был кокаин, гашиш и пакетики с героином. Мы решили заказать грибную пиццу, которая казалась безвредной по сравнению с тем, что предлагалось. Мой подход состоял в том, чтобы съесть один кусочек и обнаружить, что он на меня никак не подействовал и продолжить есть, пока реальность полностью не растает.

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Я съел много кусков пиццы с грибами к тому времени, когда понял, что это происходит, и подумал: «Нам нужно выйти на улицу». Мы вышли из ресторана. Я начал очень быстро терять связь с реальностью; я был убежден, что вернулся домой на улицу в Ванкувере. Не мог понять, почему на улице расположена статуя человека-курицы, которая действительно существует и выглядит как плохое планирование в месте, где продаются галлюциногены. Мы вернулись в свою хижину, которую арендовали, и я следующие шесть часов я без остановок кричал так громко, как только мог. Я был заперт в этой странной психологической петле, в которой, как я считал, умер. Я убедился, что был трупом, лежащим на поляне в лесу, а эти сверчки, которые я слышал, окружали мое тело. Я был в загробной жизни, и более того, был в аду, и ад был вечным кругом, в котором вы вынуждены верить, что вы живы, поэтому вы можете пройти через этот ад, осознав, что снова умерли.

В тот момент я был настолько удален от реальности, что перестал понимать, что съел грибы. Я понятия не имел, что принял наркотики. Все было настолько явным, что не было разницы между пребыванием в сознании и в состоянии сна. Я все еще был в комнате, стены все еще таяли, я был все еще жив, и мертв, и в аду. Единственное, что заставило меня понять, что я спал, когда проснулся, встал на колени и начал кричать, человек, с которым я был, закатил глаза и сказал: «Я думал, что уже всё позади». В конце концов, все испарилось, и я вернулся в реальность. Мы отключились примерно в 7 часов вечера, а проснулись в 8 часов утра, и наконец, все закончилось. Мне никогда не приходило в голову, что это прекратится. Можете себе представить, как это удивительно, когда вам сказали, что вас прокляли на всю вечность, а потом вы просыпаетесь, и все в порядке. Меня трясло до конца отключки и в течение шести месяцев. Я начал впадать в панику и просыпаться ночью, а также перестал ходить в людные места. Я стал проявлять меньший энтузиазм к грибам.

—Тед*, 38, Ванкувер

Измена

Мне был 21 год, когда я с парой друзей из колледжа и моим на то время парнем впервые попробовали грибы. Мы были в новой квартире наших друзей в центре города. Они только что переехали и предложили: «Давайте есть грибы и веселится». Это был вторник. Мы сделали это, и нам было хорошо, было действительно круто в тот день, когда мы отправились в парк. Мне всё нравилось. Было настолько хорошо, насколько могло бы быть. В какой-то момент, мой парень сказал: «Эй, ты можешь взять мой телефон, давай включим какую-то музыку». Я пошла и взяла его телефон, и это было странно, потому что в то время мы немного ссорились, а ранее он даже разбил мой телефон. Поэтому я очень-очень быстро порылась в его телефоне и сразу увидела сообщения к трем другим девушкам, с одной из которых он встречался до меня. В то время, когда он отвозил меня домой, он по ходу писал ей что-то вроде: «Эй, не спишь? Че делаешь?»



Я нашла все эти сообщения и подумала: «Какого черта»? Я как будто знала, что что-то происходит, но была под сильным кайфом. У меня начались глюки. Я заявила ему напрямую: «Эй, мужик, что ты делаешь? Какого хера? Я видела твои сообщения». А он был так накачан наркотиками, и такой: «Да, ну и что?» Я такая: «Я думала, что любим друг друга», или что-то дурацкое – мы встречались два с половиной года. Я пошла во двор плакать, а соседи, которые были наркодилерами, пригласили меня на вечеринку. Поэтому я отправилась туда и просто пообщалась с ними, галлюцинировала, а потом два часа добиралась домой, все еще пребывая под кайфом. И тут меня осенило, и я весь день плакала. Потом мы поговорили и решили расстаться. Он обвинил меня и такой: «Это была твоя вина, ты была далека». Теперь с тех пор он встречается с той же девушкой, а я сразу же переспала с одним из его хороших друзей. Поскольку это было неудачное «путешествие» под влиянием грибов, у меня остались воспоминания о некоторых вещах. Я вынуждена была пойти на терапию. Это год был для меня как грёбаный кошмар.



—Клэр*, 26, Торонто

Смерть эго

В 2011 году я посетила музыкальный фестиваль в Детройте, раньше я не была в этом городе, поэтому у меня не было хороших связей. Таким образом, мы прошлись по старым друзьям, от которых мой бывший достал грибы в форме таблеток, вроде экстази, но побольше, поэтому я не знала, сколько было в этой капсуле. Днем я глотнула одну, мои друзья тоже сделали это. Я предполагаю, что та моя таблетка была действительно сильной, того же дня я нюхнула кокаин. Это был не первый раз, когда я съела грибы. Я ела их кучу раз до этого, поэтому имела хороший опыт. Я смотрела Клода ВонСтрока, как вдруг начала супер охрененно галлюцинировать. Я посмотрела на своих друзей и подумала: «Вы под кайфом? Что происходит? Это все грибы?» Думаю, я перешла на другой уровень, чем они.

Позже ночью, думаю, мы смотрели Джеффа Миллса, действительно хороший старый DJ, и тогда всерьез казалось, что я была на чужой планете. Я уже не могла говорить. Мои друзья трясли меня, говоря: «Поговори с нами. Ты в порядке?» Я слышала их, однако они были как тени, которые следовали за мной из реальности. Это было похоже на простыню, которая проходила по моему лицу, и возвращала меня обратно. У меня была эгосмерть – я не думала, что есть разница между жизнью и смертью. Было очень страшно. Помню, как просто прогуливалась на фестивале, и попала в ту часть подсознания, где думала, что не важно, умру ли я прямо сейчас. Я была бы счастлива умереть. В то время у меня не было депрессии. Я была счастлива. В какой-то момент я начала плакать. В конце концов, мои друзья решили вывести меня из фестиваля, но прежде чем мы ушли, мой партнер знал, что я очень хотела специальную футболку. Мне было настолько хреново, и он не знал, какую именно футболку я хотела. Он отвел меня к стенду и спросил: «Такую футболку хочешь?» Я кивнула и сказала «да», хотя это была совсем не та, что я хотела. Я потратила 30 долларов на футболку, которую не хотела, а на следующий день у меня даже не было денег, чтобы купить ту футболку, которая мне нравилась. Иногда я ношу ее.

—Эллисон, 26, Торонто

Основательный арт-проект

Я ела много грибов, и каждый раз, у меня были ужасные отключки; Я думала, что я неудачница, и жизнь кончилась. Единственный раз, когда я думала, что все хорошо, было тогда, когда мы с другом провели два часа, рисуя сапогами на снегу. Мне казалось, что мы создаем какое-то глубокое искусство, однако потом, придя в себя, я поняла, что все, что мы нарисовали, было слово «КАКАШКА», и мне стало так стыдно. Надпись была такой огромной, как будто это заняло у нас много времени. Мы нарисовали действительно большие буквы во дворе.



—Эмма, 28, писательница

Сотрясение мозга

В общем, проблема с галлюциногенами состоит в том, что вы не можете их отключить. Хватает одной плохой мысли, заползающей внутрь, и после этого на вас обрушивается лавина ужаса. Трудно, когда вы еврей и постоянно поддаетесь страхам, беспокойству, тревоге и вопросам смерти. Миллион раз в день в моей голове появляются отвратительные, ужасающие мысли, которые невозможно просто отключить, пребывая под влиянием грибов.

Тогда мы съели довольно много грибов. Мы решили, что съедим их в ночь фейерверков. В моём доме был классный выход на крышу, мы решили съесть грибов и любоваться закатом. Я съел столько грибов, сколько поместилось бы в бутерброд с ветчиной, вероятно, в два. Было хорошо, солнце садилось все ниже, а со мной были хорошие друзья, которые веселились. Мой друг по имени Джон* имел термос с виски и лимонадом, с которого он все время пил, а мы смотрели экстренный выпуск Дэйва Чаппелла, который все уже видели тысячу раз. Тогда мне стало очень жарко. Я пошел в свою комнату и снял одежду, оглянулся вокруг и увидел, что стены просто таяли, как воск свечи. Я решил, что стены тают, потому что я не был хорошим сыном своей матери. Я был слишком суров с ней, поскольку она обманула моего отца. Поэтому начал писать ей сообщение: «Мама, я люблю тебя». Я написал ей, наверное, 30 сообщений – и без ответа. Тогда я такой: «Ладно, хорошо, я так справляюсь со стрессом».

Позже я вернулся в гостиную, и мы решили пойти в бар. Ушли все. Мы немного нахерячились, но Джон, в сочетании с грибами и бутылкой виски, был довольно эксцентричным. Он сказал: «Одна секунда, меня сейчас стошнит». Мы ждали его на углу, он подошел к кустам, откуда были слышны звуки рвоты. Затем мы услышали звук, который был достаточно ясным. Этот звук не перепутать ни с чем другим. Это был звук удара головой о бетон. Прежде чем он прекратился, я бежал. Я никогда в своей жизни так быстро не бегал. Мы нашли Джона лежачим на спине. Он был без сознания. У меня много опыта с людьми, потерявшими сознание, поскольку 15 лет был сдвинут на этом, поэтому я открыл его рот согнутым в виде крючка указательным пальцем и начал его бить. Он пришел в себя, его глаза смотрели в разные стороны, и он сказал: «Идем в бар».

Мы вернулись с ним в квартиру и уложили его на диван. Он нес какую-то чушь. Мы держали его в сознании в течение шести часов, пока не связались с его подругой, и она отвезла его домой. На следующее утро его тошнило, и оказалось, что у него было сотрясение мозга 3 или 4 степени. Это меня невероятно пугало. Это был последний раз, когда я съел так много грибов.

—Эндрю*, 34, Ванкувер

*Имена были изменены для защиты конфиденциальности.



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