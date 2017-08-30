Люди признаются в самых странных своих фобиях

Разумеется, существуют мейнстримные фобии – арахнофобия, агорафобия, клаустрофобия, – существование которых подтверждается массой исследований, официальными греческими и латинскими названиями, а также пространными страницами в Википедии. Но знаете что? Эти фобии – для среднестатистических серых мышей. Есть масса андеграундных, альтернативных фобий для людей, отвергающих господствующую концепцию – то, чего не увидишь в романе Стивена Кинга или в серии «Фактора страха» в ближайшем будущем.



Мы поговорили с несколькими людьми, страдающими странными фобиями, дабы выяснить, как они дошли до жизни такой и что происходит, когда они случайно касаются кружки на офисной кухне.

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ДЖОЗИ, 26



Фото любезно предоставлено Pixabay

VICE: Какая у вас фобия?



Джози: Я не могу смотреть на внутренние стороны запястий. Если я говорю о них, то начинаю неуёмно отрыгивать, что переходит в позывы на рвоту. Если кто-то жмёт на моё запястье с внутренней стороны, я кричу или заливаюсь слезами, и это – постоянный источник раздражения для людей, пытающихся поставить мне штамп на запястье при входе в клуб.

Что в запястьях внушает вам отвращение?

Думаю, нежность кожи на них и почему-то мысль о сильном давлении в толстой вене так близко к поверхности. Сейчас, когда я об этом думаю, меня тошнит.

Мне жаль. Откуда, по-вашему, взялась эта фобия?

У меня жуткая фобия инъекций и анализов крови, и это, я думаю, как-то связано. На мой взгляд, она появилась потому, что я в детстве очень много лежала в больнице. Когда я была младше, меня всё это устраивало, но теперь я чувствую сильную слабость, отвращение и сильно нервничаю, даже когда у меня щупают пульс. Самой худшей работой для меня во всём мире была бы работа флеботомиста [человека, колющего вены] – не думаю, что могла бы заниматься этим даже за 900 000 долларов в год.

«Бывало неловко в сексуальных ситуациях. Если человек удерживает ваши руки у вас над головой, он начинает тревожиться, если вы начинаете блевать или плакать».

Значит, вы ни в коем случае не набьёте себе тату на запястье?



Я могла бы сделать это, только будучи накачана метаквалоном, веселящим газом и валиумом, с повязкой на глазах и слушая песню кита. Но это может вообще не сработать.

Бывает ли так, что это приводит к неловким ситуациям не во время анализов крови и не при получении штампа на запястье?

Бывало неловко в сексуальных ситуациях. Когда человек удерживает ваши руки у вас над головой, он тревожиться, если вы начинаете блевать или плакать. Или же пинать его. Меня на самом деле никогда не арестовывали, но я не знаю, можно ли было бы меня освободить, если бы полицейские попробовали надеть на меня такие толстые наручники из кабельных стяжек. Я очень много об этом думаю.

Надеюсь, вас никогда не арестуют.

Спасибо. Я тоже.

ДЕННИС, 27

Фото с Pixabay

Что у вас?

Деннис: Раньше меня пугали апельсины. Сейчас мне 27, и я частично к ним притерпелся и практически могу сидеть в одной комнате с человеком, который ест апельсин. Но раньше мои дела были так плохи, что меня едва не высадили из самолёта из-за панической атаки, начавшейся потому, что кто-то ел фруктовый салат.

Что вам показалось в них отвратительным?

Думаю, мне совершенно не казался привлекательным их запах. Моей маме приходилось очень стараться не покупать чистящие средства с сильным запахом апельсинов, чтобы у меня не случилось истерики. Но чтобы у меня случилась истерика, апельсин должен быть настоящим. Мне приходилось не ходить в школу, когда мы делали рождественские лампы из апельсинов.

Так что же происходит теперь, когда вы чуете запах апельсинов?

Теперь я просто чувствую себя неуютно, но я могу с этим справиться. Раньше у меня повышался адреналин, я начинал ёрзать, серьёзно настраивался на борьбу или бегство, потел, задыхался, а затем у меня начиналась полноценная паническая атака.

Как вы преодолели фобию?

Мне на самом деле даже не пришлось так уж сильно стараться. Просто благодаря тому, что мне периодически всё же приходилось с ней справляться, я в итоге понял, что могу с ней совладать.

ЭММА, 28

Фото с Pixabay

Расскажите мне о своей фобии.



Эмма: Я не в восторге от маленьких дырочек – то есть определённых разновидностей скоплений, в основном в предметах с мясистой текстурой, но не везде. Например, соты – это нормально, а коралл – нет. Я знаю, что некоторые люди сходят с ума от вида пор, если они увеличены на коже, как это бывает у меня.

Значит, ты не можешь смотреть на ютубе видео, в которых давят прыщики?

Это не пугает меня так сильно, как некоторые вещи, но это трудно объяснить, не видя их. Это называется трипофобией, но я смотреть не могу на статьи о ней из-за картинок.

Так что именно пугает тебя в повседневной жизни? Есть ли то, чего ты пытаешься избегать?



Вчера в каком-то ананасе оказалась семянка, и у меня от этого случилась истерика. Сегодня я увидела вазу, усеянную маленькими дырочками, и я не могла на неё смотреть.

Как давно тебя пугают маленькие дырочки?

Это определённо развивалось по мере моего взросления; я бы сказала, последние восемь лет или около того. Не знаю точно, откуда это взялось, но теперь, когда это есть, я не могу от этого отмахнуться. Не думаю, что я была такой в детстве.

Что именно в них вас пугает? Можете сказать точно?

Дело в их скоплениях, в том, как это выглядит. Кажется, будто мне нужно их заполнить. Или уничтожить их. Если дырка одна, это меня вообще не пугает.

ДЖОН, 24

Фото с Pixabay

Каков ваш кошмар в духе «Фактора страха»?



Джон: Меня откровенно ужасают кролики. Думаю, когда я посмотрел «Опаснейшее путешествие» во время становления своей личности, это было чересчур.

Все кролики? Даже милые крольчата?

Ага. Я просто очень неловко себя чувствую рядом с ними. Я попытался встретиться со своим страхом и не так давно подержал одного в гостях у друга, но мне это не понравилось.

Что в них вам не нравится?

В целом ничего такого, но в кроликах есть нечто зловещее, чего не признаёт широкая общественность.

Каков, на ваш взгляд, заговор вокруг зловещих кроликов?

Если бы я знал, то, наверное, меньше бы волновался.

КИМ, 26

Какова ваша странная фобия ?



Ким: Меня ужасают люди, которые работают актёрами в исторических местах и делают вид, будто они из викторианской эпохи, а вы думаете: «Да знаю я, блин, что ты из викторианской эпохи, тебя зовут Джонно, и ты пользуешься электричеством. Просто прекрати». Кажется, это называется «музейный театр», и это меня задалбывает хуже всего.

У вас был травматичный случай в «Лондонской темнице» в детстве?

Нет. Впервые это произошло на школьной экскурсии на какой-то викторианский завод. Я уже ощущала странное возбуждение, поэтому, когда этот чувак в цилиндре рассказывал о своей работе изготовителем подсвечников и о том, как он работал при свете огня, мне стало очень тревожно, и я закричала: «Но у вас же есть телевизор, правда? Просто признайте: у вас есть телевизор!» Затем меня выставили из домика, чтобы я успокоилась, потому что я была сильно напряжена.

«К чёрту «Лондонскую темницу», к чёрту викторианский завод, к чёрту Стокпортскую шляпную фабрику».

Что вы чувствовали?



Беспричинный панический ужас и возбуждение – мне захотелось свалить от лгущего викторианского дядьки как можно скорее, когда до меня дошло, что он не прекратит это дело. Я стояла снаружи и была вынуждена успокаиваться минут десять в одиночестве и дышать как следует; после этого я до конца экскурсии была на нервах и постоянно говорила: «Я туда точно не зайду» каждому очередному викторианскому заведению, которое нам попадалось, а потом просто стояла снаружи, как мученица.

Были ли с тех пор ещё какие-то инциденты с фальшивыми викторианцами или вы просто держались от них подальше?

Инцидентов больше не было, потому что я держусь от них подальше. К чёрту «Лондонскую темницу», к чёрту викторианский завод, к чёрту Стокпортскую шляпную фабрику.

ИНДИЯ, 29

Фото с Pixabay

Расскажите мне о своём иррациональном страхе.



Индия: Я пипец как ненавижу якоря – у меня от них мурашки по коже. Не выношу мысли о плотности и всей той энергии, которая через них проходит – о всей этой воде, лодке, о всех тех камнях, обо всём противоборстве.

Какие у вас проявляются симптомы при виде якоря?

Я чувствую себя потрясённой. Загривок кажется очень уязвимым. В груди как будто надувают воздушный шарик. Мне просто хочется свалить от него. Сейчас, когда я об этом думаю, у меня потеют ладони.

Влияет ли это на поездки к морю?

Ну, я настороже – я ожидаю увидеть якорь, поэтому готова быть начеку и обходить его десятой дорогой. По дороге на работу я иду по берегу бристольской гавани, и там стоит лодка, в боку которой разместили якорь. Мне приходится не сводить с него глаз, когда я прохожу мимо, чтобы не сомневаться в том, что он… Остаётся там, что ли? Мне жутко противно то, какими большими они кажутся, когда не в воде, и какие крошечные они потом в море.

Помните ли вы инцидент, спровоцировавший фобию, или она была у вас всегда?

Я играла на них в детстве. Помню, что это появилось уже вскоре после того, как мне исполнилось 20.

Вы когда-нибудь думали о якоретерапии? Или это недостаточно серьёзное дело?

Нет. У меня достаточно того, насчёт чего я хотела бы выговориться до этого – я неплохо умею избегать якорей.

ФАРА

Какова ваша фобия ?



Я боюсь всего пушистого – хлопка, шерсти, кухонных губок, теннисных мячиков, войлока… почему-то всякий раз, когда я вижу это или думаю об этом, я представляю себе, как это касается зубов, и у меня от этого мурашки по спине бегут.

Что в этом вызывает в вас отвращение?

Это трудно описать; дело просто в самой текстуре, и, наверно, неоднозначности границы? То есть хлопок твёрдый, но он почти как облачко, и это меня пугает.

Когда вы поняли, что боитесь пушистого?

Не знаю точно. Я определённо не имела ничего против такого в детстве, но началось это, думаю, тогда, когда я мыла посуду – мне просто отвратительна зелёная сторона губки. Смотреть на неё в отдельности нормально, но в итоге я всегда почему-то представляю себе, как что-то в неё вгрызается, а этого я пугаюсь. Мысли о соприкосновении человеческих зубов с чем-то пушистым.

Как вы справляетесь с мытьём посуды?

Я надеваю перчатки, так что губка не касается моей кожи напрямую, но я всё равно откровенно это ненавижу, и не могу не представлять себе, как она касается зубов, из-за чего мне становится физически плохо, но я просто терплю это дело.

БЕН, 27

Фото с PIxabay

Я слышал, у вас фобия кружек. В чём дело ?



Бен: Я ненавижу их касаться – они, мать их, странные. Зачем пить из предмета, в котором нельзя увидеть, что ты пьёшь?

Как вы пьёте горячие напитки?

Не пью – я ненавижу горячие жидкости: чай, кофе, горячий шоколад, жидкий заварной крем. Прошлой зимой я реально подсел на горячий мёд с лимоном и делал его в стакане, пока один стакан не разбился и моя девушка не купила мне стеклянную кружку.

Стали бы вы пить из кружки холодный напиток?

Нет. Я даже дотрагиваться до них не люблю – они вызывают у меня отвращение.

Достигли ли вы каких-то успехов в борьбе со своими страхами?

Я недавно в первый раз заварил своей девушке чашку чая, а это уже что-то.