Люди признаются в самых странных своих фобиях

Разумеется, существуют мейнстримные фобии – арахнофобия, агорафобия, клаустрофобия, – существование которых подтверждается массой исследований, официальными греческими и латинскими названиями, а также пространными страницами в Википедии. Но знаете что? Эти фобии – для среднестатистических серых мышей. Есть масса андеграундных, альтернативных фобий для людей, отвергающих господствующую концепцию – то, чего не увидишь в романе Стивена Кинга или в серии «Фактора страха» в ближайшем будущем.
Мы поговорили с несколькими людьми, страдающими странными фобиями, дабы выяснить, как они дошли до жизни такой и что происходит, когда они случайно касаются кружки на офисной кухне.
Videos by VICE
ДЖОЗИ, 26
VICE: Какая у вас фобия?
Джози: Я не могу смотреть на внутренние стороны запястий. Если я говорю о них, то начинаю неуёмно отрыгивать, что переходит в позывы на рвоту. Если кто-то жмёт на моё запястье с внутренней стороны, я кричу или заливаюсь слезами, и это – постоянный источник раздражения для людей, пытающихся поставить мне штамп на запястье при входе в клуб.
Что в запястьях внушает вам отвращение?
Думаю, нежность кожи на них и почему-то мысль о сильном давлении в толстой вене так близко к поверхности. Сейчас, когда я об этом думаю, меня тошнит.
Мне жаль. Откуда, по-вашему, взялась эта фобия?
У меня жуткая фобия инъекций и анализов крови, и это, я думаю, как-то связано. На мой взгляд, она появилась потому, что я в детстве очень много лежала в больнице. Когда я была младше, меня всё это устраивало, но теперь я чувствую сильную слабость, отвращение и сильно нервничаю, даже когда у меня щупают пульс. Самой худшей работой для меня во всём мире была бы работа флеботомиста [человека, колющего вены] – не думаю, что могла бы заниматься этим даже за 900 000 долларов в год.
«Бывало неловко в сексуальных ситуациях. Если человек удерживает ваши руки у вас над головой, он начинает тревожиться, если вы начинаете блевать или плакать».
Значит, вы ни в коем случае не набьёте себе тату на запястье?
Я могла бы сделать это, только будучи накачана метаквалоном, веселящим газом и валиумом, с повязкой на глазах и слушая песню кита. Но это может вообще не сработать.
Бывает ли так, что это приводит к неловким ситуациям не во время анализов крови и не при получении штампа на запястье?
Бывало неловко в сексуальных ситуациях. Когда человек удерживает ваши руки у вас над головой, он тревожиться, если вы начинаете блевать или плакать. Или же пинать его. Меня на самом деле никогда не арестовывали, но я не знаю, можно ли было бы меня освободить, если бы полицейские попробовали надеть на меня такие толстые наручники из кабельных стяжек. Я очень много об этом думаю.
Надеюсь, вас никогда не арестуют.
Спасибо. Я тоже.
ДЕННИС, 27
Что у вас?
Деннис: Раньше меня пугали апельсины. Сейчас мне 27, и я частично к ним притерпелся и практически могу сидеть в одной комнате с человеком, который ест апельсин. Но раньше мои дела были так плохи, что меня едва не высадили из самолёта из-за панической атаки, начавшейся потому, что кто-то ел фруктовый салат.
Что вам показалось в них отвратительным?
Думаю, мне совершенно не казался привлекательным их запах. Моей маме приходилось очень стараться не покупать чистящие средства с сильным запахом апельсинов, чтобы у меня не случилось истерики. Но чтобы у меня случилась истерика, апельсин должен быть настоящим. Мне приходилось не ходить в школу, когда мы делали рождественские лампы из апельсинов.
Так что же происходит теперь, когда вы чуете запах апельсинов?
Теперь я просто чувствую себя неуютно, но я могу с этим справиться. Раньше у меня повышался адреналин, я начинал ёрзать, серьёзно настраивался на борьбу или бегство, потел, задыхался, а затем у меня начиналась полноценная паническая атака.
Как вы преодолели фобию?
Мне на самом деле даже не пришлось так уж сильно стараться. Просто благодаря тому, что мне периодически всё же приходилось с ней справляться, я в итоге понял, что могу с ней совладать.
ЭММА, 28
Расскажите мне о своей фобии.
Эмма: Я не в восторге от маленьких дырочек – то есть определённых разновидностей скоплений, в основном в предметах с мясистой текстурой, но не везде. Например, соты – это нормально, а коралл – нет. Я знаю, что некоторые люди сходят с ума от вида пор, если они увеличены на коже, как это бывает у меня.
Значит, ты не можешь смотреть на ютубе видео, в которых давят прыщики?
Это не пугает меня так сильно, как некоторые вещи, но это трудно объяснить, не видя их. Это называется трипофобией, но я смотреть не могу на статьи о ней из-за картинок.
Так что именно пугает тебя в повседневной жизни? Есть ли то, чего ты пытаешься избегать?
Вчера в каком-то ананасе оказалась семянка, и у меня от этого случилась истерика. Сегодня я увидела вазу, усеянную маленькими дырочками, и я не могла на неё смотреть.
Как давно тебя пугают маленькие дырочки?
Это определённо развивалось по мере моего взросления; я бы сказала, последние восемь лет или около того. Не знаю точно, откуда это взялось, но теперь, когда это есть, я не могу от этого отмахнуться. Не думаю, что я была такой в детстве.
Что именно в них вас пугает? Можете сказать точно?
Дело в их скоплениях, в том, как это выглядит. Кажется, будто мне нужно их заполнить. Или уничтожить их. Если дырка одна, это меня вообще не пугает.
ДЖОН, 24
Каков ваш кошмар в духе «Фактора страха»?
Джон: Меня откровенно ужасают кролики. Думаю, когда я посмотрел «Опаснейшее путешествие» во время становления своей личности, это было чересчур.
Все кролики? Даже милые крольчата?
Ага. Я просто очень неловко себя чувствую рядом с ними. Я попытался встретиться со своим страхом и не так давно подержал одного в гостях у друга, но мне это не понравилось.
Что в них вам не нравится?
В целом ничего такого, но в кроликах есть нечто зловещее, чего не признаёт широкая общественность.
Каков, на ваш взгляд, заговор вокруг зловещих кроликов?
Если бы я знал, то, наверное, меньше бы волновался.
КИМ, 26
Какова ваша странная фобия ?
Ким: Меня ужасают люди, которые работают актёрами в исторических местах и делают вид, будто они из викторианской эпохи, а вы думаете: «Да знаю я, блин, что ты из викторианской эпохи, тебя зовут Джонно, и ты пользуешься электричеством. Просто прекрати». Кажется, это называется «музейный театр», и это меня задалбывает хуже всего.
У вас был травматичный случай в «Лондонской темнице» в детстве?
Нет. Впервые это произошло на школьной экскурсии на какой-то викторианский завод. Я уже ощущала странное возбуждение, поэтому, когда этот чувак в цилиндре рассказывал о своей работе изготовителем подсвечников и о том, как он работал при свете огня, мне стало очень тревожно, и я закричала: «Но у вас же есть телевизор, правда? Просто признайте: у вас есть телевизор!» Затем меня выставили из домика, чтобы я успокоилась, потому что я была сильно напряжена.
«К чёрту «Лондонскую темницу», к чёрту викторианский завод, к чёрту Стокпортскую шляпную фабрику».
Что вы чувствовали?
Беспричинный панический ужас и возбуждение – мне захотелось свалить от лгущего викторианского дядьки как можно скорее, когда до меня дошло, что он не прекратит это дело. Я стояла снаружи и была вынуждена успокаиваться минут десять в одиночестве и дышать как следует; после этого я до конца экскурсии была на нервах и постоянно говорила: «Я туда точно не зайду» каждому очередному викторианскому заведению, которое нам попадалось, а потом просто стояла снаружи, как мученица.
Были ли с тех пор ещё какие-то инциденты с фальшивыми викторианцами или вы просто держались от них подальше?
Инцидентов больше не было, потому что я держусь от них подальше. К чёрту «Лондонскую темницу», к чёрту викторианский завод, к чёрту Стокпортскую шляпную фабрику.
ИНДИЯ, 29
Расскажите мне о своём иррациональном страхе.
Индия: Я пипец как ненавижу якоря – у меня от них мурашки по коже. Не выношу мысли о плотности и всей той энергии, которая через них проходит – о всей этой воде, лодке, о всех тех камнях, обо всём противоборстве.
Какие у вас проявляются симптомы при виде якоря?
Я чувствую себя потрясённой. Загривок кажется очень уязвимым. В груди как будто надувают воздушный шарик. Мне просто хочется свалить от него. Сейчас, когда я об этом думаю, у меня потеют ладони.
Влияет ли это на поездки к морю?
Ну, я настороже – я ожидаю увидеть якорь, поэтому готова быть начеку и обходить его десятой дорогой. По дороге на работу я иду по берегу бристольской гавани, и там стоит лодка, в боку которой разместили якорь. Мне приходится не сводить с него глаз, когда я прохожу мимо, чтобы не сомневаться в том, что он… Остаётся там, что ли? Мне жутко противно то, какими большими они кажутся, когда не в воде, и какие крошечные они потом в море.
Помните ли вы инцидент, спровоцировавший фобию, или она была у вас всегда?
Я играла на них в детстве. Помню, что это появилось уже вскоре после того, как мне исполнилось 20.
Вы когда-нибудь думали о якоретерапии? Или это недостаточно серьёзное дело?
Нет. У меня достаточно того, насчёт чего я хотела бы выговориться до этого – я неплохо умею избегать якорей.
ФАРА
Какова ваша фобия ?
Я боюсь всего пушистого – хлопка, шерсти, кухонных губок, теннисных мячиков, войлока… почему-то всякий раз, когда я вижу это или думаю об этом, я представляю себе, как это касается зубов, и у меня от этого мурашки по спине бегут.
Что в этом вызывает в вас отвращение?
Это трудно описать; дело просто в самой текстуре, и, наверно, неоднозначности границы? То есть хлопок твёрдый, но он почти как облачко, и это меня пугает.
Когда вы поняли, что боитесь пушистого?
Не знаю точно. Я определённо не имела ничего против такого в детстве, но началось это, думаю, тогда, когда я мыла посуду – мне просто отвратительна зелёная сторона губки. Смотреть на неё в отдельности нормально, но в итоге я всегда почему-то представляю себе, как что-то в неё вгрызается, а этого я пугаюсь. Мысли о соприкосновении человеческих зубов с чем-то пушистым.
Как вы справляетесь с мытьём посуды?
Я надеваю перчатки, так что губка не касается моей кожи напрямую, но я всё равно откровенно это ненавижу, и не могу не представлять себе, как она касается зубов, из-за чего мне становится физически плохо, но я просто терплю это дело.
БЕН, 27
Я слышал, у вас фобия кружек. В чём дело ?
Бен: Я ненавижу их касаться – они, мать их, странные. Зачем пить из предмета, в котором нельзя увидеть, что ты пьёшь?
Как вы пьёте горячие напитки?
Не пью – я ненавижу горячие жидкости: чай, кофе, горячий шоколад, жидкий заварной крем. Прошлой зимой я реально подсел на горячий мёд с лимоном и делал его в стакане, пока один стакан не разбился и моя девушка не купила мне стеклянную кружку.
Стали бы вы пить из кружки холодный напиток?
Нет. Я даже дотрагиваться до них не люблю – они вызывают у меня отвращение.
Достигли ли вы каких-то успехов в борьбе со своими страхами?
Я недавно в первый раз заварил своей девушке чашку чая, а это уже что-то.