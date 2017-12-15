Люди продолжают спрашивать Google, как довести женщину до оргазма

Под конец сентября компания-производитель презервативов Durex обнародовала наиболее часто гуглимые вопросы о сексе. На многие из них есть прямые ответы. (Нет, от герпеса нельзя избавиться. «Триппер» – это гонорея.) Другие ответы (на вопрос «сколько длится секс») сильно разнятся.



Но, возможно, самый важных из загугленных вопросов о сексе таков: «Как довести женщину до оргазма?» Есть немалая вероятность того, что, если вы ищете на него ответ, вам нужно нечто абсолютно безопасное, универсальное – старая добрая пошаговая инструкция по удовлетворению женщины. К несчастью, я должна сообщить шокирующие новости: все женщины разные, и все реагируют на разные стимулы.

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Некоторые счастливицы могут кончить при минимальном усилии, в то время как другим, чтобы сделать это дело, может понадобиться применение игрушек – например, вибраторов или фаллоимитаторов. Некоторым может хватать традиционного соития, в то время как у других есть определённые фетиши или кинки, которые их заводят и доводят до оргазма. Многим женщинам требуется стимуляция клитора (чувствительной эректильной ткани, расположенной над влагалищем), в то время как у других есть более эрогенная точка G (расположенная на глубине нескольких дюймов во влагалище на передней стороне его стенки – ещё один из наиболее часто гуглимых вопросов о сексе). Некоторые женщины трансгендерные и не имеют влагалища вовсе, а у некоторых женщин есть инвалидности или заболевания, требующие подхода, который совершенно отличается от того, что можно увидеть в традиционных изображениях сексуальности. Одним словом, это может испугать. Поэтому мы обратились к нескольким экспертам.

«Перво-наперво я бы начала с вашего отношения к удовлетворению партнёрши, – говорит Ванесса Марин, сексолог и создательница Finishing School, онлайн-курса для женщин, помогающего им достичь оргазма. – У нас есть мифы, согласно которым женские оргазмы очень сложны, таинственны и трудны, и очень многие из женщин, с которыми я работаю, говорят мне, что не хотят отягощать этим своих партнёров. Они ощущают стыд или чувство вины». Если сообщить своему партнёру, что вам важно, чтобы ему было приятно, то он сможет почувствовать себя спокойнее, и так ему будет легче сообщать вам о своих потребностях.

При этом секс легко лишить веселья, рассматривая его так, как будто это игра, в которой можно выиграть (хотя порой это тоже горячо). «Не надо физически концентрироваться на доведении её до оргазма настолько, чтобы оказывать на неё давление, – говорит Марин. Она очень часто слышит об этой проблеме от женщин, имеющих сношения с гетеросексуальными мужчинами. – Очень многие из моих клиенток говорят мне: «Я с человеком, который реально лезет из кожи вон, желая довести меня до оргазма, и при этом скорее кажется, что он хочет сделать это, чтобы было приятнее ему самому и он чувствовал себя так, как будто чего-то добился, а не потому что ему действительно не наплевать на мои переживания». Это не есть хорошо и вовсе не сексуально. Если вместо этого немного расслабиться и воспринимать секс как приятное действие, которым можно заниматься с другим человеком (или людьми), всем его участникам будет гораздо приятнее.



Может показаться, что следующий шаг упоминается для галочки, поскольку его можно найти почти во всех колонках с советами по отношениям, но это лишь из-за того, что он необходим. Нужно общаться с партнёршей.

«Нам кажется, что, если секс хороший, то он должен быть совершенно бессловесным, что всё происходит спонтанно, естественно и идеально», – говорит Марин. Но это не так. Разговор с партнёршей не обязательно должен быть неэффективным, официальным или чрезмерно сложным процессом. Как объясняет Марин, он может быть даже откровенно сексуальным. «Спросите партнёршу: «Что тебе нравится?» или: «Что я могу для тебя сделать?» – говорит она.

Регулярное общение с партнёром во время секса (но не чересчур!) также является хорошим способом обеспечить его воодушевлённое согласие – оно же, как мы знаем, обязательно для абсолютно любой половой активности, но неплохо получать и регулярные напоминания. И не бойтесь также выражать собственные желания. Это должно быть весело и для вас!



Разумеется, существует вероятность того, что ваша партнёрша не может сходу сказать, от чего она кончает, возможно, потому что ей не давали возможности хорошо исследовать эту часть себя. Теперь вполне подходящее время для того, чтобы это исправить. Самый лучший способ стать лучше в сексе? Практика. Отрывайтесь с партнёршей как можно чаще и как угодно, чтобы вы смогли познакомиться и примириться с телами друг друга. Существует миллион ресурсов, помогающих людям определить, от чего они кончают. Если вы можете себе это позволить, загляните на интерактивный образовательный веб-сайт Omg Yes, который полон различных подсказок и техник от реальных женщин, касающихся того, что доставляет им удовольствие.

Если вы хотите поучиться, Джеки Реднур-Брукман, исполнительный вице-президент дружественной к женщинам розничной сети Good Vibrations, рекомендует книгу Линн Комеллы «Vibrator Nation» («Страна вибраторов»), а также онлайн-руководства по куннилингусу и вибраторам от Good Vibrations. «Вставка во влагалище может быть прелестной, но большинство женщин не получают оргазма исключительно от этого», – говорит Кэрол Квин, доктор наук, постоянный сексолог Good Vibrations и автор «THE Sex & Pleasure Book» («Книга секса и удовольствия»). «Вибрация – очень эффективный источник клиторальной стимуляции, но если клитор подвергнуть воздействию вибрации и покажется, что она раздражает, выберите вибрацию помягче или уберите вибратор на время и симулируйте другими способами, пока не окажетесь к ней готовы».

Прежде всего будьте терпеливы, как к партнёрше, так и к себе. Возможно, вы и не снесёте друг другу крышу сразу, но это просто даёт вам причину пытаться дальше. Секс должен быть приятным, поэтому расслабьтесь, глубоко вдохните, и вперёд. Мы за вас болеем.

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