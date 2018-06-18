Люди рассказали, что ненавидели в родственниках своих бывших

Вспоминать бывших – это всё равно, что уклоняться от пуль, и не в последнюю очередь потому, что семья вашего бывшего была с другой планеты, и ваша единственная мысль, находясь рядом с ними, была: «Нужно уходить». К счастью, это сделали они.

Имена были изменены с целью защиты человеческих жизней.



Videos by VICE

Мик, 27 лет

Отец моей бывшей подруги был настоящим придурком, однако моя бывшая очень его хвалила. Однажды он приехал на вечеринку, которую она организовала, где рассказывал нам истории о том, как отправился в Таиланд, где спал с проститутками, и кончал на постели своего друга, пока его не было дома. Я не мог спать после этого.

Джо-Энн, 25 лет



Мой говняный бывший и я были на вечеринке, я курила самокрутку. Случайно ветер дунул дым в его лицо, после чего он плюнул на меня и ударил. На следующий день я рассказала об этом его матери, а она сказала: «Ну, ты его расстроила».

Эмили, 30 лет



Родственники моего бывшего бойфренда были бразильцами. Когда я рассказывала какую-то историю, у папы или сестры всегда была лучшая, но их концовка, и она всегда была на португальском языке, поэтому я никогда не была частью этой шутки.

Джемима, 27 лет

Мой бывший парень был на грудном вскармливании, пока ему не исполнилось четыре года, а его мама играла с пенисом («красной ракетой») собаки. Не стоит, наверно, говорить, что наши отношения не удались.



Ким, 25 лет

Весьма религиозная мама моего бывшего парня верила в секс до свадьбы, но однажды она вошла к нам, когда мы занимались сексом. Думаю, она сделала это намеренно, чтобы подтвердить свои подозрения. Она разрыдалась, и смотрела на нас ЦЕЛУЮ МИНУТУ прежде, чем закрыть за собой дверь.

Стефан, 29 лет



Семья моей бывшей никогда ничего не готовила в доме. Меня приглашали на обед, но потом мне давали деньги, чтобы я поехал и для всех забрал пиццу, «Fasta Pasta» или «Hungry Jacks». В семье было четверо детей, и каждый хотел отдельное блюдо, поэтому я, честно говоря, уходил на несколько часов за доставкой.



Джек, 24 года



В старших классах я встречался с девушкой, чья сестра никогда не пробовала новых продуктов. Это сводило меня с ума. Я думаю, что теперь она ходит к психологу.



Фиби, 29 лет



Его мать всегда спрашивала меня, не играла ли я в нетбол. Я не играла в него, и она это знала, но казалось, как будто правда не проходила сквозь её светлую стрижку боб.

Джесс, 23 года



Я – евразийка, а члены семьи одного из моих бывших были, блин, расистами: они всегда говорили гадости о том, как азиаты не умеют ездить, и что они низшие существа. Я могла крикнуть на них и сказать: «Эй, это не нормально», но в ответ получала комментарий: «Это не про тебя, это о других азиатах».

Прагья, 23 года



Его семья любила вмешиваться. Поэтому они начали вмешиваться в мельчайшие наши ссоры и звонили мне и говорили, чтобы я с ним не ссорилась.

Анна, 23 года

Мне не нравилось, что я никогда не была полностью уверена в том, что родители моего бывшего были на самом деле его родителями или его бабушкой и дедушкой. Всякий раз, когда я приходила, его отец сидел перед телевизором в панаме цвета хаки и очках «капельках», и мне приходилось кричать, чтобы поговорить с ним. Он никогда не помнил, кто я.



Адам, 31 год

Я всегда хвалил еду её мамы, но два раза в еде, которую она готовила, я нашёл пластырь и жука.



Кортни, 26 лет



Мама моего бывшего бойфренда повесила большой портрет Иисуса Христа в моей гостиной. Я сняла его. Но она повесила его обратно. Она заявила, что мне запрещено трогать его.

Эта статья впервые появилась на VICE AU.