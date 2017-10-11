Люди рассказывают нам о самых худших своих летних романах

Я должен признаться: у меня совсем плохо с летними романами.



В моей жизни их было пять, и в одном случае моя пассия пулей вылетела из моего дома, да так и не вернулась, с двумя своими пассиями я теперь шапочно знаком, а два этих романа превратились в четырёхлетние отношения.

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К счастью, похоже на то, что я не один такой.

Большинство из нас хотело бы сделать это на каком-то этапе, так как выросло на множестве фильмов, в которых показаны летние истории любви, от коротких и жарких (Дэнни и Сэнди) до слегка волнующих (Джонни и Бэби). Но, как могут рассказать люди, прошедшие интервью для этого материала, реальные летние романы не всегда так просты; мы слишком долго не уходим, у нас появляются чувства, которых не питает другой человек, мы теряем интерес и постепенно отдаляемся друг от друга или один из нас встречает человека, который нравится больше.

Ниже собраны назидательные истории от бывших влюблённых, истории о ласках на пляже и неловких расставаниях, об энергичном петтинге и сильных чувствах, о чужих странах и хахалях, о половых органах, больших и малых. Итак, предупреждаем тех из вас, кто наслаждается жизнью, наблюдая за приближением осени, и думает, не положить ли всему конец или перевести всё на следующий уровень: дело может принять неприятный оборот. Или ещё хуже – дойти до отношений.

Эль-Монстро – Сара, 31 год



Однажды я, живя в Греции, две недели встречалась с испанским музыкантом. Это был, по сути, идеальный летний роман; мы гуляли вдоль берега, сидели и говорили от обеда до вечера и ласкались. Он писал мне стихи и добивался меня песнями. Мы флиртовали, плавали, и купались нагишом по ночам. Это было эротично. Это было романтично. Затем он однажды пригласил меня «вздремнуть» с ним у него в комнате. Мы начали дурачиться и разделись, а тогда-то я и увидела, что у него не просто большой член – это и по сей день остаётся самым безумным, что я видела за всю свою жизнь. Я попыталась его сосать, но даже не обхватила ртом головку; самое лучшее, что у меня вышло – изобразить энтузиазм, пока мне удавалось слюнявить его и мастурбировать ему. Когда он попросил меня запрыгнуть на него, я просто сказала ему, что ни за какие коврижки этого не сделаю и что я не готова ради этого лезть из кожи (или слизистой оболочки) вон. Как раз тогда у меня зазвонил телефон, и я вскочила, чтобы принять вызов, накинула на себя платье и залезла в туфли на ходу. Не отрываясь от телефона, я сказала ему, что мне нужно уйти, неуклюже вышла по собственному почину и больше никогда его не видела.



Позднее он стал звездой одного хита в Испании. Мне об этом до сих пор снятся кошмары.

Король оскорблений – Сара, 35 лет



Это случилось, ещё когда мне было 18 и я самостоятельно путешествовала по Греции. Осенью я отправлялась в университет и вот-вот должна была начать серьёзно воспринимать свою жизнь, и мне непременно нужно было пережить интрижку в Европе.



Я начала тусоваться с ребятами в хостеле и познакомилась с парнем постарше из Швеции, который путешествовал с младшей сестрой. Она была примерно моего возраста, а он как бы сопровождал её в путешествиях. Куда бы мы ни отправились, он присоединялся к нам. И он был просто королём оскорблений. Мы говорили о молодости и уязвимости, а он говорил: «Ну, вы, ребята, не писаные красавцы, но это ничего. В вас ценно другое».

Однажды вечером вышло так, что мы стали помогать ему во время подкатов и остались с ним в одном клубе до четырёх утра, а на следующий день, во время того эпичного похода, на котором он настоял, нам было ужасно плохо. Меня два часа страшно тошнило у обочины дороги, а он гладил меня по спине, приговаривая: «Видишь? Теперь ты честная. Сейчас ты красива как никогда». И это, кстати, в то время прекрасно сработало. К несчастью, он был ещё и очень хорош собой, так что в огромной степени это также было связано с играющими в 18 лет гормонами. Но вот я думаю: «Ой, он такой чувственный. Он такой восприимчивый». Затем он снова говорил обо мне что-нибудь ужасное. И так продолжалось, где-то дней десять. Наконец, настала их последняя ночь в Греции. Утром они должны были уплыть на пароме. И я подумала: «Я знаю, что произойдёт сегодня ночью». Мы сговорились потерять его сестру, а это, по сути, подразумевало, что мы бросим её в ночном клубе с какими-то французами.

И я решила, что мы вернёмся в хостел. Но он упёрся: «Нет. Люди увидят, как мы возвращаемся вместе». А ещё я до сих пор была недостаточно мудрой, чтобы развернуться и убежать. Итак, вместо этого, я провела несколько часов в грязи сосновой рощи за крохотной церквушкой вместе с ним. Часа через три он сделал одно-единственное движение – внезапно сел и сказал: «Раздевайся». Это я и сделала. Вся его одежда ещё была на нём. Я начинаю задирать на нём футболку, а он тянет её обратно вниз. И лишь часа в три утра он, наконец, расстёгивает штаны и суёт мне в рот аж дюйм с четвертью пениса. И он бы с удовольствием просто сидел там, пока я бы часами его сосала. Я не могла понять, было ли ему хотя бы условно интересно и был ли вообще у него стояк. Наверное, час спустя, я подумала: «Это наименее сексуальное из всего, что я делала за всю свою жизнь. У меня самая страшная боль в шее за всю жизнь. Мне в колено врезаются камни. А этому парню наплевать». В конце концов, я просто ушла, забрав с собой свой IQ 18-летней. Оный ушёл от меня на следующий день, и я подумала: «Что ж, это был хороший жизненный урок».

Самое смешное – это то, что я дала ему перед этим свою электронку, а вернувшись домой, я получила письмо на 5,000 слов, рассказывавшее мне о том, какая я на самом деле идеальная и насколько одиноко ему было с момента возвращения в Швецию, с вопросом о том, перееду ли я в Швецию, чтобы начать совместную жизнь с ним.

Мне ни разу не удалось сохранить серьёзный настрой достаточно долго, чтобы написать ему в ответ.

Из Мексики с любовью – Шари, 25 лет



В 21 год я встретилась с одним парнем из Мексики. В то время я подавала коктейли в самом занюханном баре Ванкувера. Мы поладили и в конце концов и пару раз потусовались вместе. Я ходила с ним потанцевать во время прайда и в итоге лишила его девственности, когда у меня были месячные (фу!), а неделю спустя он улетел обратно в Мексику. Прежде, чем он уехал, мы говорили о его возвращении в Ванкувер следующим летом, и я согласилась на этот разговор, потому что это было мило, и мне подумалось, что было бы как-то бессердечно сказать ему, что мы, вероятно, больше никогда не увидимся. Он подарил мне цепочку с крестиком, и мы расстались. Я действительно больше об этом особенно не думала. Затем, на следующее лето, я получила несколько сообщений и звонков. Он вернулся в Ванкувер – он действительно выполнил то, о чём мы говорили. К несчастью, я в то время встречалась с другим человеком, поэтому в итоге его проигнорировала. Вот блин.



Две девушки, одна любовь – Кэтрин, 25 лет



У нас с моим парнем пару лет назад был летний роман с девушкой.



Он уже годами по ней сох, и они как бы поддерживали шапочное знакомство, а мне она всегда представлялась этакой мифической единорожкой и я всегда чувствовала некоторую угрозу. Однажды после обеда мы все пошли выпить, а когда я её встретила, она на самом деле оказалась очень классной, и мы реально поладили – возможно лучше, чем когда-либо удавалось ей с моим парнем, к вящему его огорчению. Она была красивая, забавная и очень одинокая после длительной помолвки, закончившейся серьёзным адюльтером. Мы все отлично провели время, гуляя и пытаясь помочь ей подкатывать к парням, и в какой-то момент проскользнуло упоминание о том, что она никогда не хотела бы быть немоногамной, как мы, но всегда хотела быть «приглашённой звездой» в чьём-то чужом тройничке.

Можете себе представить, как закончился вечер.

Мы виделись с ней ещё три или четыре раза – иногда ради секса, иногда как просто друзья. Большая часть этого произошла летом, но мы даже выходили в свет вместе с ней на День святого Валентина, и мы все купили друг другу подарки. Это было шикарно – ты и твой парень влюбляются в одного и того же человека.

Конечно, она неминуемо кого-то встретила, и на этом всё закончилось. Помню, как сильно печалилась в то время и чувствовала себя глуповато, потому что мы сделали такую дурацкую ошибку. Это был первый случай, когда я действительно влюбилась в женщину, и нам всем было весело вместе, и конечно, мы начали было думать, что в этом есть нечто большее. Ей эта идея никогда особенно не нравилась, и она никогда не хотела долгое время встречаться с парой. Мы просто позволили себе отвлечься.

Теперь мы уже не видимся с ней часто. Мы оба рады, что она в отношениях, приносящих ей радость, но я всё равно порой как бы по ней скучаю.

Любовь летом – Тайя, 29 лет



У меня был летний роман с сотрудником/хахалем, затянувшийся на восемь месяцев.



Он постоянно докучал мне, добиваясь свидания. Я наконец поддалась, потому что этот чертяка был попросту слишком хорош собой. Поначалу я делала это забавы ради, но спустя два месяца, с окончанием лета, мы обсудили исключительный характер наших отношений. Конечно, все мои друзья и соседи по комнате крайне скептично отнеслись к тому, что из этого что-нибудь когда-нибудь получится, и я знала, что в итоге быть беде, но мы оба очень симпатизировали друг другу. Что вообще могло пойти не так?

Шло время, лето превратилось в осень, а затем – в зиму, и я начала подозревать, что он мне изменяет. У него была ручная крыса, и однажды вечером я зашла к нему домой после работы покормить её. Там был его сосед по комнате, так что я осталась и немного поболтала. Герой моего романа, теперь уже серьёзного, сказал, что играет допоздна в видеоигры в гостях у приятеля и заявится позже. Но к 2 часам ночи я ещё тусовалась у него дома; внезапно мы услышали у парадных дверей девичье хихиканье.

Заходит мой нынешний парень, видит, что я там сижу, и немедленно, пригнувшись, выбегает обратно. Из-за двери я слышу его лихорадочный шёпот. Затем он открывает дверь и заходит вместе с какой-то другой барышней – оба шикарно одеты. Конечно, всем неловко до жути. Он предложил взять чего-то выпить, а эта девушка просто фыркает и влетает к нему в спальню… потому что она, конечно же, уже знала, где она находится. Я слышу, как она, расстроенная, говорит по телефону, а мой парень идёт за ней в спальню. После этого она очень быстро ушла. Тут мой парень садится рядом со мной на диван и притворяется, будто всё в порядке.

Я была настолько зла, что даже не могла говорить. Наконец я пришла в себя, встала и вышла, не сказав ни слова. Я страшно разозлилась на себя за то, что была достаточно глупа, чтобы оказаться втянутой в такие токсичные отношения. Впрочем, хуже всего было то, что где-то через неделю я, блин, пустила его обратно. Ещё на месяц.

И именно поэтому никогда нельзя встречаться с тем, с кем у вас был летний роман.

Любовный улов – Брайан, 33 года



Я начал мутить с этой девушкой как-то раз летом; мы уже примерно год дружили, всегда сильно флиртовали, но мы оба вечно встречались с кем-то другим. В конце концов, вышло так, что мы оба оказались свободны в одно и то же время и начали мутить. Мы были в такой как бы серой зоне, когда, думаю, вроде как встречались, но спустя три-четыре недели она призналась, что на самом деле не чувствует тех эмоций, которые ожидала почувствовать. Что секс со мной ей нравится, но ничего более глубокого в этом нет.



Я отреагировал так: «Ох, слава Богу, у меня то же самое».

Но ни у одного из нас на самом деле в то время ничего больше не было, поэтому мы подумали: почему бы не заниматься сексом дальше? Ни у одного из нас никогда ещё не было летнего романа. Почему бы не расслабляться вместе всё лето и не трахаться друг с другом? И это странно, потому что это, собственно, какое-то время работало. Мы были честны друг с другом. Мы оба научились кое-чему новому и не боялись, не нервничали и не погрязали в эмоциях. Время было очень весёлое.

Ближе к середине лета она рассказала мне о новом парне, которого встретила и на которого как бы положила глаз. И ревности не было. Собственно, я помог ей с идеями для свиданий. Я начинал двигаться в сторону мыслей о том, как бы найти кого-то, с кем можно встречаться самому, и мы оба знали, что всё, вероятно, заканчивается.

Когда мы тусовались вместе в последний раз, она пошла со мной покупать аквариумную рыбку. Мы прошли через центр города и просто обнаружили, что зоомагазин переехал на 20 минут хода дальше. Она пожаловалась, что уже не хочет ходить и что ей хочется вернуться ко мне домой и вместо этого позаниматься сексом. Помню, как я это обдумывал: рыба или секс? Мы уже прошли 20 минут, и мне не хотелось возвращаться домой с пустыми руками. Но она наконец объявила, что, если я не хочу возвращаться домой, она свалит.

Я купил рыбку.

И это на самом деле только к лучшему; если трах и покупка рыбки кажутся вам одинаково привлекательными, вероятно, пора заканчивать.

Лотерея – Дженнифер, 33 года



Как-то раз летом мне поздно ночью страшно захотелось секса, и я решила посмотреть, сколько человек могу подцепить за один летний вечер. Итак, я выложила объявление на Craigslist, ища несколько мужчин для групповухи. С групповухой так и не выгорело, но в итоге я договорилась с пятью разными мужчинами, и они все явились один за другим. Я не хотела никого показывать соседям по комнате, поэтому просто встречалась с ними в переулке за домом, и мы занимались сексом в садовом сарае на задворках.



Вы когда-нибудь задумываетесь о том, что за люди отвечают на объявления на Craigslist? Один из них был реднеком из пригородов по имени Рик. А вот последний был суперкрасавчиком и хорошо трахался. В общем, сейчас он – мой парень. Мы вместе уже три года. А это показывает, что иногда из летних романов может получаться нечто изумительное. Это просто лотерея.

Потом он сказал мне, что, встретив меня, первым делом подумал, что он рад, что я не мужик.