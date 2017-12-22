Люди рассказывают нам о тайнах, которые скрыли от любимых

Порой сохранить секрет – простейший способ не разбить кому-то сердце. Возможно, открыто и честно говорить о своих чувствах хорошо в теории, но это может иметь свои последствия. Стоит только вспомнить, к примеру, как бы почувствовали себя ваши родители, если бы они знали, что вы принимали наркотики или случайно убили принадлежавшее семье домашнее животное. Но родители – не единственные люди, от которых может понадобиться скрыть тайну-другую ради их же психического здоровья.



Если вам не приходилось щадить человека, с которым вы встречались, то вы, как мне кажется, можете считать себя менее пропащим, чем люди, процитированные ниже:

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Об этом не знает никто, включая моего нынешнего парня, но когда мы начали встречаться, я трахнулась с одной парочкой. Я подвела его, не явившись на наше свидание. Сказала ему, что забыла, но на самом деле я была под кайфом и занималась шикарным сексом. С тех пор я больше не общалась с этой парочкой. — Сара *, 27 лет

Однажды я напилась в стельку и занялась сексом в туалете одного бара в Бруклине с барменом, который там работал. Мой бывший так и не узнал, что именно случилось, но мне действительно было нелегко объяснить ему, как это я умудрилась заразиться ЗППП. Да, те отношения не удались. — Мадлен *, 26 лет

Мой бывший был художником. Как-то раз я обвинила в разливе краски кошку, но на самом деле я проявила жуткую мелочность – это я пролила небольшую баночку краски на одну картину, над которой он начал работать, потому что он гадко себя вёл. — Кейлин , 27 лет

Однажды я на фестивале Warped Tour трахнулся с двумя девчонками в фургоне своей группы на парковке. Я из-за этого чувствовал себя жутко виноватым, но затем приехал домой и узнал, что моя тогдашняя девушка мутила с одним парнем. Так что мы, полагаю, были квиты. Но я хочу сказать, что она чистосердечно в этом призналась; я же смолчал о содеянном. Я даже не думаю, что об этом знали мои товарищи по группе, потому что они все продавали атрибутику, и это показывает, что во время первой попытки секса втроём меня хватило ненадолго. — Мэтт , 29 лет



Я так и не сказала своему бывшему, что максимум через три года планировала переехать в Нэшвилл ради карьеры автора песен. Об этом знали почти все остальные в моём окружении, но я не сомневалась, что он, если узнает, немедленно меня бросит. Он бы ни за какие коврижки не переехал вместе со мной. Мы расстались, а я ему так никогда и не рассказала. По иронии судьбы, мой нынешний парень и немножко жених (мы, по сути, помолвлены, но ждём кое-чего, чтобы объявить обо всём совершенно официально) из Теннесси и сейчас живёт в Нэшвилле, куда я переезжаю… Звучит так, как будто я подстроила это специально, но это не так [ смеётся]. — Линдси , 25 лет

Я скрыл, что употреблял кокаин и трахал её подруг, пока она путешествовала. — Марк *, 28 лет

Девчонка встречается с парнем. Парень едет в отпуск. Девчонка изменяет парню. Девчонка заражается ЗППП, занимается сексом с парнем, ещё не зная об этом, и тайком подмешивает в его протеиновый коктейль антибиотики… Он об этом так и не узнал. — Алекс *, 27 лет

Я работала няней в другой стране и трахнулась с папой из семьи, в которой работала. В итоге у меня начался с ним роман. Потом я переехала в другой город, влюбилась в его брата и была с ним. Никто в семье об этом не знал. — Элинор *, 23 года

* Имена изменены в целях защиты конфиденциальности.

Интервью отредактированы из соображений длины и ясности.