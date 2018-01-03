Люди рассказывают нам самые жуткие городские легенды своих родных городов

Городские легенды – это поджанр фольклора, появившийся примерно во время промышленной революции, когда плотность населения в городах становилась всё больше. Благодаря использованию последних новшеств связи той эпохи способность городских легенд распространять фигню невероятно выросла со временем, из-за чего у отличных ребят со Snopes.com становилось всё больше работы по мере того, как истории эволюционировали от электронных писем о пауках в бананах до меняющих мир заговоров вроде Пиццагейта.



Мы попросили людей поделиться городскими легендами из своих родных городов, и хотя ни одна из них не имела далеко идущих политических последствий, среди них однозначно выделялось несколько штук, доказывающих, насколько мы готовы купиться на чушь, если из неё получается хорошая история.

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На площадке в младшей школе дети говорили, что у нацистского военного преступникаАнтона Гекаса (который держал в тех местах гостевой дом) до сих пор есть кошелёк, изготовленный из человеческой мошонки. Он был для нас настоящим пугалом, но это был реальный человек. – Лоис, Эдинбург

Есть такая теория, согласно которой какой-то парень убивает молодых парней на каналах Манчестера. За последние несколько лет таинственно исчезли и были найдены там 60 с лишним парней. Большинство из них пропадают, потусив где-то вечером. Люди считают, что есть какой-то чувак, которого называют «Толкатель» и который рыщет по каналам ночью, преследует парней (которых считает геями), сталкивает их в канал и убивает.

Полицейские говорят, что не существует совершенно никаких доказательств, позволяющих предположить, что эти смерти как-то связаны или подозрительны, а это безумие. Я считаю, что это правда, потому что знал одного парня, которого нашли в канале. Было ужасно дико слышать, что он был «просто сильно пьян и свалился сам по себе». Также там несколько недель назад отыскали ещё одного парня. Мнения по этому поводу сильно разделились, и очень многие люди с удовольствием говорят, что «они просто были пьяны и упали». – Дрю, Манчестер, Великобритания

В моём родном городе построили какой-то парк, где иногда проводят небольшие концерты, поэтому люди начали поговаривать, что там выступит Smash Mouth. Затем кто-то сказал, что это из-за того, что их фронтмен родом из этих мест, а я думаю, что это неправда. Всё это росло, как снежный ком, и в итоге все дети в моей средней школе начали говорить об этом ожидаемом неожиданном концерте Smash Mouth, который однозначно состоится. Конечно, он так и не состоялся. Но кому-то всё равно удалось продать моему другу за 13 долларов билет на этот концерт, который так и не состоялся. – Джейд, Палм – Спрингс, Калифорния

Я вспомнил, что слышал истории о маленькой девочке в моём родном городе, которую в раннем детстве привязали к унитазу родители. Она не видела солнечного света, не говорила. После того, как её спасли, она, по сути, была как Маугли, не могла приспособиться к нормальной жизни, и о ней пришлось заботиться другим. Собственно, эта легенда подтвердилась как реальный случай насилия над детьми, когда я услышал о ней снова на уроке психологии в старшей школе. – Зак, Аркадия, Калифорния

Я вырос достаточно близко от Три-Майл-Айленд, и после тамошней аварии люди говорили, что охотники в округе подстреливают двуглавых оленей. Я не думаю, что такое когда-нибудь действительно случалось, но теперь, когда я об этом думаю, кажется, что повесить такой трофей на стенку было бы трындец как жутко. – Аарон, Филадельфия



Проктор-Вэлли-роуд: Согласно легенде, одна юная парочка отправилась туда и начала зажиматься в машине. Подростки услышали шум снаружи, и парень вышел посмотреть, что там. Он так и не вернулся. Девушка испугалась до потери пульса и услышала на машине скрип. Наконец до них добралась полиция, и оказалось, что над машиной висел на дереве её парень, а скрип издавала его обувь, задевавшая капот из-за того, что его тело раскачивалось на ветру. Помимо того, что, как я слышала, в этой местности нашли множество трупов, там происходит куча всяких странностей. Лично я много лет назад проехала по ней вместе с друзьями, и вдоль этой полосы однозначно есть что-то потустороннее. Ей-Богу, не вру: у меня в машине сдохли передачи, а над ветровым стеклом что-то пролетело. Мы орали (мы все были девчонками), и я стала жать на газ, как только смогла, пока мы оттуда не выбрались.

У моих тёть и дядь тоже есть о ней истории из собственной юности. Они говорили, что ездили туда поглядеть на неё, припарковали машину и походили вокруг немного, занимаясь обычными подростковыми делами. Когда они вернулись, по всей машине, зачуханной из-за тумана, обнаружились странные отпечатки пальцев. Они говорили, что следы рук казались маленькими и нечеловеческими. Возможно, они над нами прикалывались, но после своего опыта я так не думаю. – Алекс, Чула-Виста, Калифорния

Была история об одном парне, который присматривал за соседской собакой, пока соседи были в отпуске. Согласно этой истории, их дряхлая собака умерла (естественной смертью) под его присмотром, и ему зачем-то нужно было привезти её ветеринару этой семьи, чтобы её обследовали и подтвердили смерть. Кабинет ветеринара находился то ли в пассаже, то ли на торговой площади, по которой расхаживало много людей, то ли ещё где, поэтому парень уложил собаку в спортивную сумку, чтобы принести её, не показавшись чудаком и никого не травмировав. Пока он тащил туда эту тяжёлую сумку, кто-то подошёл к нему и спросил, не нужно ли ему помочь с переноской. Парень отказался. Затем незнакомец спросил, что в этой сумке. Парень сымпровизировал и сказал, что там только его компьютер и кое-какая электроника. Незнакомец внезапно выхватил сумку из рук парня и убежал с ней, думая, что совершил шикарное ограбление, но ему предстоял большой сюрприз. А нашему несчастному герою оставалось только найти отговорку, которая объяснила бы, почему исчез труп любимой собаки этой семьи. – Джерри, Гаррисбёрг, Пенсильвания

Мы жили под Вашингтоном, почти в сельской местности, в Мэриленде. Одна из самых популярных легенд была о «свиночеловеке» или «козочеловеке», который, как утверждали, является то ли частично одним из этих двух животных, ТО ЛИ просто парнем, у которого были свиньи/козы. НО важнее другая связанная с ним деталь: он жил далеко в лесах (куда мы ходили играть), и он всегда норовил похищать и убивать детей. – Флетчер, Вашингтон