Люди собрали 60 тысяч долларов для женщины, которая показала Трампу средний палец

На прошлой неделе в Интернете наблюдался приступ гнева по поводу Джули Брискман, велосипедистки-проказницы, которую уволили с работы, после того как она показала средний палец президентскому кортежу Трампа. Теперь те, кто был вдохновлен актом сопротивления Брискман, помогают ей встать на ноги – собрав пожертвования в размере 62 тысяч долларов.



Более 2000 человек пожертвовали GoFundMe, созданному на имя Брискман, с целью собрания 100 тысяч долларов. Роб Мелло, который на прошлой неделе начал осуществлять сбор средств, назвал Брискман «вдохновением для всех нас» и написал, что его герой, имеющий свободу слова и критикующий Трампа, теперь официально может получить деньги, которые он собирает.

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Брискман, 50-летняя мать двоих детей, живет в Стерлинге, штат Вирджиния, недалеко от Национального гольф-клуба Трампа (National Golf Course). Как-то в субботу октября она каталась на велосипеде, когда вдруг мимо неё пронесся кортеж из черных внедорожников, в котором она узнала президентский кортеж, который возвращался после приятного дня игры в гольф.

«Моя кровь просто начала закипать», – сказала она Huffington Post. «Я подумала: Лиц, получившие «Отложение действия в отношении прибывших в детском возрасте» выгоняют. Он отменил открытие записей на программу «Obamacare». Лишь одна треть жителей Пуэрто-Рико имеет электричество. Я подумала: А он снова на своем проклятом гольфе».

Она сказала, что «несколько раз» показывала средний палец окружению Трампа, прежде чем они обогнали ее, и просекли, что она сделала. Однако без ее ведома, фотограф из журналистского бюро уловил ее средний палец в качестве протеста. Потребовалось всего несколько дней, чтобы фотографии разошлись по сети, а Брискман превратилась в героя анти-Трампа, и – слухи дошли и до ее работодателя, правительственного подрядчика «Akima LLC» – в результате чего Брискман потеряла работу.

Тем не менее, Брискман заявляет, что не сожалеет о том, что произошло. По ее словам, она «почувствовала себя отлично», поскольку получила шанс дать лидеру свободного мира понять, что она думает, несмотря на то, что это стоило ей работы. И если ее GoFundMe достигнет поставленной цели, Брискман, возможно, не придется подыскивать подработки на некоторое время.

«Я злюсь из-за того, где сейчас находится наша страна. Я потрясена. Это дало возможность мне что-то сказать», – сказала она «HuffPo». «Я бы сделала это снова».