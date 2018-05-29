Люди, страдающие депрессией, используют эти слова чаще всего

Депрессия меняет почти всё: от того, как вы двигаетесь и спите, до того, как вы общаетесь с людьми вокруг вас. Болезнь заметна даже тогда, когда вы говорите и выражаете себя в письменной форме. Иногда этот «язык депрессии» может иметь мощное воздействие на других. Достаточно взглянуть на последствия стихов и текстов песен Сильвии Плат и Курта Кобейна, которые оба покончили с собой после борьбы с депрессией.



Учёные уже давно пытаются определить точную связь между депрессией и речью людей, а технологии помогают нам подобраться к полной картине происходящего. В нашем новом исследовании, которое опубликовали в «Clinical Psychological Science», уже представили категории слов, которые могут помочь точно предсказать, есть ли у кого-то депрессия.

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Как правило, лингвистические анализы в этом направлении были проведены исследователями, которые читали и делали заметки. В настоящее время методы компьютеризированного анализа текста позволяют обрабатывать чрезвычайно большие базы данных за считанные минуты. Это может помочь выявить лингвистические особенности, которые люди могут упустить, рассчитывая процентное соотношение распространенности фраз и категорий слов, лексического разнообразия, средней длины предложения, грамматических моделей и многих других показателей.

К настоящему времени личные сочинения и записи в дневниках людей, страдающих депрессией, были полезными, а также работы известных художников, таких как Кобейн и Плат. Произносимое слово, фрагменты естественной речи людей, страдающих депрессией, также позволили более тщательно изучить проблему. Вместе взятые результаты таких исследований выявляют явные и последовательные различия в речи между людьми с симптомами депрессии и без них.

Речь можно разделить на два компонента: содержание и стиль. Содержание относится к тому, что мы выражаем, а именно смысл или предмет высказываний. Никого не удивит, узнав, что люди с симптомами депрессии используют чрезмерное количество слов, которые выражают негативные эмоции, в частности отрицательные прилагательные и наречия такие как: «одинокий», «жалкий» или «несчастный».

Поинтереснее с использованием местоимений. Люди с симптомами депрессии используют значительно больше местоимений от первого лица — такие как: «мне», «меня» и «я» — и значительно меньше местоимений от второго и третьего лица — таких как «они», «их» или «она». Эта практика использования местоимения предполагает, что люди, страдающие депрессией, более сосредоточены на себе и менее связаны с другими. Исследователи сообщили, что местоимения на самом деле несут более достоверную информацию в определении депрессии, чем слова, выражающие негативные эмоции.

Мы знаем, что руминация (зацикливаться на личных проблемах) и социальная изоляция являются общими особенностями депрессии. Однако мы не знаем, отражают ли эти данные различия в стиле внимательности или мышления. Заставляет ли депрессия людей сосредоточиваться на себе, или развиваются ли симптомы депрессии у людей, которые думают только о себе?

Стиль речи относится более к тому, как мы выражаем себя, а не к самой сути. Недавно наши работники лаборатории провели большой анализ текста данных из 64 различных онлайн-форумов по психическому здоровью, изучив более 6400 участников. «Обособленные слова» — которые передают абсолютные значения или вероятности, такие как «всегда», «ничего» или «полностью» — были признаны лучшими ориентирами на форумах по психическому здоровью, чем местоимения или слова, выражающие негативные эмоции.

С самого начала мы прогнозировали, что люди, страдающие депрессией, будут смотреть на мир в черно-белых красках, и это также проявится в их стиле речи. Сравнивая 19 разных форумов по контролю (например, Mumsnet и StudentRoom) распространенность обособленных слов примерно на 50% выше на форумах по борьбе с тревогой и депрессией, и примерно на 80% выше на форумах по устранению суицидальных идей.

СМОТРЕТЬ:

Местоимения привели аналогичную структуру распределения на форумах, как и обособленные слова, но эффективность была меньше. Напротив, слова, выражающие негативные эмоции, как ни странно, менее распространены на форумах по устранению суицидальных идей, чем на форумах по борьбе с тревогой и депрессией.



Наши исследования также включали форумы по реабилитации, где участники, которые чувствуют, что они оправились от депрессивных приступов, пишут позитивные и обнадеживающие посты о своём выздоровлении. Тут мы обнаружили, что слова, выражающие негативные эмоции, при сопоставимых уровнях использовались на форумах по контролю, в то время как количество слов, выражающих положительные эмоции, было примерно на 70% больше. Тем не менее, распространенность обособленных слов оставалась на значительно высоком уровне, чем на тех форумах по контролю, но несколько ниже, чем на форумах по борьбе с тревогой и депрессией.

Крайне важно отметить, что те, у кого ранее были выявлены депрессивные симптомы, с большей вероятностью будут иметь их снова. Поэтому среди них высокая вероятность обособленного мышления, даже если в настоящее время нет симптомов депрессии, существует риск того, что может сыграть определенную роль в возникновении депрессивных приступов. Тот же эффект проявляется в использовании местоимений, но не для слов, выражающих негативные эмоции.

Толкование языка депрессии может помочь нам понять, как думают те, у кого есть симптомы депрессии, но это также имеет практические последствия. Исследователи охватывают одновременно автоматизированный текстовый анализ с машинным изучением (компьютерами, которые могут использовать опыт, не будучи запрограммированными), чтобы классифицировать различные психические состояния из образцов естественного языка, таких как посты в блогах.

Такая классификация сейчас демонстрирует большие успехи, чем та, сделанная квалифицированными терапевтами. Важно отметить, что классификация машинного изучения будет только улучшаться по мере предоставления большего количества данных и разработки более сложных алгоритмов. Это выходит за рамки рассмотрения широкого контекста обособленности, негатива и местоимений, что уже выше обсуждалось. Началась работа по использованию компьютеров для точного определения все более конкретных подкатегорий проблем психического здоровья, таких как перфекционизм, проблемы с самооценкой и социофобия.

Тем не менее, конечно, можно использовать слова в речи, что связаны с депрессией, фактически не имея симптомов этой болезни. В конечном счёте, это то, что вы чувствуете в течение времени, что определяет, не страдаете ли вы депрессией. Но, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 300 млн. человек во всем мире сейчас живут с депрессивным расстройством, с 2005 года их число увеличилось более чем на 18%, поэтому безусловно важно иметь больше методов для определения заболевания, чтобы улучшить состояние здоровья и предотвратить трагические самоубийства людей, таких как Плат и Кобейн.

Мохаммад Аль-Мосаиви — кандидат наук по психологии в Университете Рединга. Эта статья была первоначально опубликована в издании «The Conversation». Читайте статью в оригинале.

Эта статья впервые появилась на VICE US.