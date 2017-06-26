Люди в отношениях рассказывают нам о своих фантазиях о свободной жизни

Вы печальны и одиноки? Пока что проводите лето, косясь на все счастливые парочки в парке и сидя в углу с рожком мороженого в руках? Прекратите. Какими бы счастливыми ни казались ваши друзья в отношениях, почти у всех есть что-то, что хотелось бы иметь возможность сделать, но нельзя из-за любимого человека.



Я пообщалась с несколькими людьми в серьёзных счастливых отношениях на тему того, что они мечтают сделать в мире, в котором они свободны.

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Богатый муж-арт-дилер, которому я могу изменять

VICE: О каких действиях, которые вы не можете совершать из-за наличия отношений, вы фантазируете?



Петра, 24 года: Я очень много времени провожу на частных художественных ярмарках и встречаюсь с массой богатых арт-дилеров со стажем. Меня вполне себе посещают фантазии, где я – их молодая жена: летаю на ярмарки, трачу их богатства на свои любимые произведения искусства, по полгода провожу на яхтах в Средиземноморье. Помимо этого, я думаю об интрижках, которые бы у меня были с лучшими, более молодыми дилерами за спиной у моего богатого старого мужа.

Ого, это сложная фантазия, вроде фильма «Начало», но об интрижках. Вы когда-нибудь говорили об этом своему партнёру?

Боже правый, нет. Он расстраивается, когда я говорю о знаменитости, которую считаю красивой.

Вы бы когда-нибудь задумались о том, чтобы включить в свои отношения некую ролевую игру, основанную на своей фантазии?

Опять-таки, наверное, нет. Я всего лишь заставила свою половинку себя отшлёпать. Но мне, думаю, так нравится; это мой маленький грязный секретик. Но кто знает, возможно я приду к этом в будущем.

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Белые парни Tinder

Что бы вы сделали, если бы были свободны?

Джейми, 27 лет: Это в основном из эгоистичного чувства любопытства, но мне бы очень хотелось скачать Tinder, дабы выяснить, привлекаю ли я белых мужчин. Я не могу рисковать тем, чтобы меня там увидели знакомые; я сама как-то раз задумалась о том, не создать ли фейковый профиль. Если бы кто-нибудь наткнулся на мой профиль, я бы просто сделала вид, что кто-то украл мои фотки, и вела себя так, как будто ничего об этом не знаю.

Вы когда-нибудь встречались с белым парнем?

Я вообще встречалась только с чернокожими парнями. В моей средней школе большинство мальчишек были белыми, а я им никогда не нравилась – нравилась только двум чернокожим парням, которые были там «для галочки». Теперь, всякий раз, когда я нахожусь в одной среде с белыми мужчинами, я, как правило, со своими белыми друзьями, поэтому я всегда остаюсь в этой группе напоследок. Ко мне никогда не подкатывал белый мужчина, и я не знаю, в чём дело – в том, как я выгляжу, или в моей личности – просто всегда думаю, что не так.

Значит, у вас никогда не было профиля в Tinder ?

Нет! В своих отношениях я провела уже почти шесть лет, и когда я была свободной, приложений для знакомств, по сути, не существовало.

Вы когда-нибудь говорили своему парню об этом любопытстве?

Я рассказала ему о своём любопытстве в отношении Tinder, но не конкретно о своём желании знать, привлекаю ли я белых мужчин.

Как так ? Вы думаете , что это бы его огорчило ?

Я не думаю, что это бы его огорчило; я думаю, что это бы его стимулировало, типа: «Конечно, ты бы их привлекала, кого бы ты не привлекла». Это мило, но на самом деле ни на что не проливает свет по-настоящему. Он бы, вероятно, поинтересовался у меня, почему это вообще меня интересует, потому что я всё время бухчу о привилегиях белых мужчин. Но я всё же задаюсь вопросом: если бы белый мужчина увидел мой снимок, перелистнул бы он его вправо? Предполагаю, что Tinder мог бы быть тем местом, где я могла бы это выяснить, но он, опять-таки, обладает репутацией идеального места для знакомств ради секса, и мне кажется, что для белых мужчин желание спать с чернокожими женщинами является постыдным удовольствием. Возможно, я не узнаю этого никогда.

Я просто хочу играть в видеоигры

Что бы вы сделали из того, что не можете сейчас, если бы были свободны?

Ахмед, 31 год: Мне бы очень хотелось сидеть здесь и играть в видеоигры. Со времён женитьбы я включал свою Playstation где-то один раз. До этого я играл после работы и по выходным. Я знаю, что это эгоизм, неблагодарность и инфантильность, но я скучаю по удобству возможности заниматься этим по собственному желанию и без необходимости волноваться из-за кого-то другого.

Как долго вы пробыли в браке?

Два года. Это, конечно, отлично: теперь мы вместе смотрим что-нибудь или тусуемся. Но тем не менее, я скучаю по видеоиграм.

Вы с нетерпением ожидаете ухода своей жены, чтобы получить возможность поиграть в видеоигры как огромный маленький мальчик?

С огромным нетерпением. Когда её здесь нет, я сижу на одном и том же месте, играя, пока она не возвращается, в окружении орехов кешью и фисташек. Грустно, не правда ли?

Что думает о ваших играх жена? Она не позволяет вам играть или вы просто не играете из чувства долга, чтобы быть хорошим мужем?

Она не против этого – ей просто неинтересно. Если я начну играть, она просто уйдёт из комнаты или пойдёт наверх, а тогда я думаю: гм-м, закончу-ка я да поставлю фильм, и так было последние два года.

Вы когда-нибудь пытались вовлечь её в это? В игры в качестве парочки?

Да, но все мои игры – в жанре «хоррор», а она легко пугается.

Последнее «ура»

Опять-таки не парочка в жизни. Фото: Бруно Бейли

VICE: У вас есть тайная фантазия?



Джонни, 24 года: Думаю, что, возможно, это делает меня ужасным человеком, но мне до сих пор реально нравится моя бывшая. Я не хочу к ней возвращаться, но мне бы реально хотелось трахнуть её снова.

Последнее «ура»?

Вероятно, не ограничившись одним разом. Мы были реально несовместимы как пара, но секс был изумительный. Я ловлю себя на мыслях об этом чаще, чем хотел бы это признавать. Всё остальное в плане секса вообще не идёт ни в какое сравнение.

Насколько реально для вас когда-нибудь переспать снова?

Мне бы хотелось думать, что этого не случится, пока я ещё нахожусь в своих текущих отношениях. Мы остались друзьями, но я пытаюсь сводить любой контакт к абсолютному минимуму, поскольку у меня новая девушка, чтобы избежать соблазна.

Курортный роман

VICE: Чего вам не хватает из свободной жизни?

Чарли, 29 лет: Я состою в счастливых отношениях, но у меня с приходом лета или выездом за границу начинает работать шило в одном месте. В отпуске есть нечто такое, что проявляет мою распущенную сторону – возможно, отсутствие необходимости разбираться с последствиями.

Полагаю, у вас было очень много случайных связей за границей.

Ну, я очень долго был свободен, а также очень много путешествовал по работе. Если есть номер в гостинице и с человеком больше не придётся видеться, то почему бы и нет? Это хороший способ скоротать свободное время в командировке.

Чего именно в этом вам не хватает?

В основном чувства приключения – типа перспективы приключения? С кем я встречусь? Что случится? Будет ли секс хорошим? Этот неизвестный фактор. Когда состоишь в отношениях, всё, разумеется, просто гораздо более стабильно и предсказуемо. Иногда я скучаю по тому ощущению незнания, что будет дальше. В связях за границей также есть некая анонимность: если вы будете с человеком лишь одну ночь, то можете быть кем пожелаете. Он никогда не узнает ничего другого.

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