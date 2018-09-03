Люди заражаются на пляже плотоядными бактериями

Некротический фасциит (или НФ, медицинское название плотоядных бактерий) – это очень редкая инфекция, возникающая от плавания в заражённой воде. Под «редкая» здесь следует понимать «несколько сотен случаев в год». И всё же я лично знаю двоих людей, едва переживших эту болезнь. Этим летом СМИ сообщали о российском музыканте, умершем от НФ, и о том, что самолёт, на котором он летел, вынужденно совершил аварийную посадку, так как пассажиров тошнило от запаха его гниющей плоти. В настоящее время один мужчина из Нью-Джерси борется за свою жизнь, подхватив НФ во время ловли крабов. Он может потерять все конечности.



Алан Эйвери, владелец художественной галереи в Атланте, в середине своих 50, – мой друг, переживший НФ в 2016 году. Он проводил отпуск с мужем на пляже в Северной Каролине, где, по его мнению, мог поцарапать себе живот, занимаясь сёрфингом. Неделю спустя у него было заражение кожи на животе, но он и его врач посчитали это не слишком серьёзным. Прошло несколько дней – и у него начались галлюцинации (вызванные сепсисом, одним из осложнений при подобных инфекционных заболеваниях).

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Он рассказывает, как сидел на крыльце и видел, как скульптуры у него во дворе превращаются в гигантов ростом с трёхэтажный дом, идущих по улице. Его мужа не было дома, и Эйвери в состоянии галлюцинаторной паранойи позвонил в полицию. К счастью, полицейские признали, что он не в состоянии наркотического опьянения, а пребывает в каком-то странном неотложном состоянии, с которым немедленно нужно разобраться. Врачи сказали ему: ещё несколько часов без лечения – и он бы умер. «Мне повезло, что мою инфекцию поймали рано, – говорит Эйвери. – Я перенёс 11 операций. Провёл год в инвалидном кресле и с ходунками. Мне повезло выжить».

Большинству врачей за всю свою карьеру видит всего один случай НФ, а значит, многие врачи не знают, как его определить, и могут поставить неправильный диагноз. Хотя перед НФ и не стоит жить в страхе, так как он бывает нечасто, крайне важно обрабатывать раны как следует.

Что вызывает некротический фасциит?

Некротический фасциит могут вызывать много разных распространённых бактерий, утверждает Коллин Крафт, врач-инфекционист из Университета Эмори. Эти инфекции не всегда вызывают мутировавшие или крайне редкие бактерии. «НФ – это бактерии не в том месте. Когда бактерии попадают в фасцию (которая находится между кожей и мышцами), они всё равно что оказываются на автомагистрали, по которой могут распространиться по всему телу, – объясняет мне Крафт. – Очень многие из этих бактерий привыкли выживать во влажной среде, поэтому, попадая в фасцию, они распространяются молниеносно».

Чаще всего НФ вызывают стрептококк группы A, кишечная палочка, стафилококк и вибрионы (крайне вирулентный их штамм, встречающийся в солёной воде). Эти бактерии постоянно находятся вокруг нас. К примеру, стафилококк очень часто переносится на коже здоровых в остальном людей. Он вызывает болезни, лишь попадая в организм через прокол в коже. Бактерии атакуют фасцию и полностью её убивают, стремительно двигаясь дальше. По словам Крафт, бактерии, убивая мягкие ткани и продолжая размножаться, пытаются вырваться наружу, а поскольку они зажаты между кожей и мышцами, они быстро распространяются по «автомагистрали» фасции, часто незаметно.

Она добавляет, что эта инфекция продвигается быстро, а диагностировать её бывает трудно; кроме того, инфекция в фасции может быть очень тяжёлой, хотя внешне всё как будто в норме. Важнейший признак ужасной проблемы – необычно сильная для раны боль или, как выражается Крафт, «невыносимо острая боль».

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Она утверждает, что лечить НФ может быть трудно, так как антибиотики могут лишь стабилизировать состояние. Инфицированную НФ ткань нужно удалить. Иногда это значит, что нужно ампутировать целые конечности, так как бактерии распространились в них повсеместно. По данным CDC, НФ ежегодно заражаются 700-1200 американцев (и четверть этих людей умерла от этой болезни); при этом организация предупреждает, что реальные цифры, вероятно, выше, так как многие случаи остаются незарегистрированными. CDC отслеживает инфекции, возбуждаемые стрептококком группы A, самым распространённым источником заражения НФ (судя по всему, этот стрептококк может эволюционировать).

Этот пробел в данных пугает особенно сильно, если учесть, что многие другие штаммы таких бактерий, как вибрионы, кишечная палочка и гидрофильная аэромонада, благополучно размножаются в воде – например, в озёрах, реках, солёной воде, бассейнах и джакузи. Эти бактерии очень опасны в случае попадания под кожу и заражения тканей человека. В прошлом году по меньшей мере двое человек умерли от НФ, подхватив его в загрязнённых паводковых водах во время урагана «Харви» (без лечения НФ приводит к смертельному исходу). Для контакта с бактериями необязательно даже плавать в воде: как считается, в Калифорнии отец двоих детей заразился НФ через ссадины на руке, обрабатывая рыбу, которую поймал в воде, содержавшей бактерии.

Как понять, какой воды избегать?

Кэндис Хоффман, представитель CDC, рекомендует держаться подальше от озера, реки или пляжа, если они закрыты или в случае публикации информационного сообщения о высоком содержании бактерий или других проблемах, к примеру, утечках из канализации или цветении воды, связанном с вредными водорослями. Также рекомендуется держаться подальше от мёртвых рыб или других животных в воде или возле воды или от воды, которая изменила цвет, сильно неприятно пахнет, пенится или загрязнена.

К счастью, большинство крупных рекреационных водоёмов проходят анализы, проводимые местными управлениями по охране окружающей среды, которые выпускают информационные сообщения, когда содержание бактерий превышает порог безопасности. Недавно Управление защиты окружающей среды Нью-Джерси выпустило сообщение об опасном содержании фекальных бактерий на 47 пляжах. Неделю спустя два из них закрыли полностью из-за неудовлетворительных результатов очередного анализа на бактерии.

Виновата в этом была ливневая вода после очень сильных дождей на обширной территории, которая повышает содержание бактерий, говорит Ларри Хаджна, ответственный по связям со СМИ Управления защиты окружающей среды Нью-Джерси. «На пляжах были проведены повторные анализы, и результат оказался положительным на всех, кроме двух, в связи с чем информационные сообщения были убраны. Закрыли два речных пляжа в округе Оушен, не прошедших повторные анализы. Следующие анализы они прошли, и их открыли».

На пляжах с самым высоким содержанием бактерий вода, как правило, солоноватая; то есть там солёная вода смешивается с пресной водой из реки. По словам Хаджны, всё, что находится выше по течению, выбрасывает на пляж (в том числе и отходы животных), что может представлять собой бактериальную плавучую угрозу. Также стоит напомнить, что в солёной воде (в бассейне или океане) могут быть вредные бактерии, способные вызвать НФ.

Как можно защититься от плотоядных бактерий?

Хоффман утверждает, что для защиты достаточно правильно обработать рану, если вы поранитесь. «Незамедлительная первая помощь может способствовать заживлению небольших ран и предотвращению инфекции. По возможности мойте руки водой с мылом перед и после обработки раны», – говорит она.

Отправляясь этим летом поплавать, нелишним также будет взять с собой, помимо купальника и солнцезащитного средства, следующие четыре вещи, вместе составляющие простой набор для обработки ран: воду в бутылках, антибактериальное мыло, перекись водорода или протирочный спирт и водонепроницаемый бинт.

Любые инородные тела, к примеру, грязь или песок, нужно тщательно вымывать из раны. Далее осторожно очистите область раны антибактериальным мылом и снова промойте дочиста. Дезинфекции этого места также поможет окончательная промывка спиртом или перекисью. К несчастью, нацепить водонепроницаемый бинт и запрыгнуть назад в воду нельзя, так как это может загнать внутрь бактерии и повысить вероятность инфекции. Водонепроницаемыми бинтами следует закрывать уже имеющиеся раны, прежде чем идти плавать.

По словам Хоффман, важно обрабатывать раны сразу, так как эти бактерии работают очень быстро. Если вы царапаетесь, режетесь или просто цепляете кожу во время плавания, пострадавшее место нужно очистить и перевязать как можно скорее, не мешкая, не по возвращении домой и не выпив ещё парочку напитков. Незамедлительная и правильная обработка раны сильно снижает вероятность НФ. Аналогично тому, как проверяют себя на клещей после похода в лес, нужно проверять себя на наличие ссадин после плавания, даже в бассейне.

Насколько сильно следует бояться заражения НФ?

В окрестностях Атланты, где живу я, находится река Чаттахучи. Один из самых популярных маршрутов жителей Атланты – «спуск по Хучу», то есть спуск по реке на надувных плавсредствах вместе со всеми друзьями и кучей сумок-холодильников с пивом. Раньше я занимался этим не менее раза за лето в составе огромной флотилии друзей. Берега Хуча усеяны скотоводческими фермами, а это значит, что любой большой дождь смывает в реку кучу коровьих лепёшек. С переходом Хуча из пригородов в город на его берегах появляются многоквартирные дома, а это – собачьи какашки из собачьего парка, утечки машинного масла, жидкость из мусора в баках и любой другой городской мусор, который также смывает в реку.

«Это всё равно что плавать в канализации», – говорит мне Крафт о моих вылазках на Хуч. Она не разрешает своим детям плавать в Хуче. Недавно один её друг порезался во время спуска по Хучу и поинтересовался, как сильно ему следует волноваться. Крафт напомнила другу, что заражение НФ маловероятно, но нужно всё же следить за порезом и обратиться к врачу, если он начнёт плохо выглядеть. Также она говорит, что большинству здоровых людей можно спокойно плавать в такой воде. Заражение НФ происходит чаще при наличии других факторов риска, к которым, например, относятся диабет, иммунодефициты, недавно перенесённая инфекция и пожилой возраст.

Так что со мной всё должно быть в порядке. Но я всё равно всегда буду проверять бактериологический отчёт по любому месту, в которое отправлюсь поплавать, а порезавшись, непременно обработаю рану как следует, независимо от того, сколько пива я уже выпил.

Эта статья впервые появилась на VICE US.