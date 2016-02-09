Жлобские татуировки пьяных британских туристов в Магалуфе

Эта статья впервые появилась на VICE UK

Татуировка может быть отличной идеей на трезвую голову, а иногда – и на пьяную. Если у вас уже есть одна, вы наверняка в курсе, что ожидание – болезненнее, чем мелькающая игла, неспешно и неустанно царапающая вашу кожу. Удобсвто алкоголя в том, что он чрезвычайно хорош в создании иллюзии бесстрашия – именно поэтому пьяные такие борзые и им море по колена.

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Магалуф – давно считается местом инициации для юных британцев, которые только что научились правильно произносить название коктейля “Егербомба”, и спешат блеснуть своим умением после солнечного удара и обезвоживания.

Я уже не впервые бываю в Магалуфе в разгар сезона вечеринок. Исходя из предыдущего опыта, я предположил, что пофотографировать людей, которые только что набили себе тату, и поинтересоваться у них их мотивами, будет как два пальца; люди, как правило, очень общительны на этом развлекательном курорте. Тем не менее, всё случилось не так как хотелось.

Большинство местных работников увидев мою камеру вели себя довольно враждебно по отношению ко мне. Местная полиция в штатском быстро подключилась и устроила мне допрос о целях моей съемки и на какой журнал я работал.

Всё же, между допросами, мне удалось расспросить некоторых туристов зачем им понадобилось набивать себе татуировки на отдыхе.

Этот парниша тусовался с большой компанией голых по пояс парней, в руках они держали громадные и мутные коктейли, а на плечах зияла свежевыбитая тату с надписью “Какая хрен разница!!!”.

Я подумал, что эта фраза как-то связана с каким-то событием в их жизни, когда один из них произнёс её, но каждый раз, когда я пытался расспросить их о деталях истории, я слышал: “Какая хрен разница!!!” в ответ. Наверное, это и вся история.

Этот парень был самым чётким из всех, с кем мне удалось поболтать. Он набил себе татуировку “Max” на предплечье, потому что это имя его крестника, сына его лучшего друга, с которым он тусил всю предыдущую ночь.

Этому перцу удалось лишь квакнуть, когда я спросил его в чём смысл его тату. Могу лишь предположить, что у него всё в ажуре с любовными делами, поэтому ему захотелось выбить что-то сдержанное и классическое в связи с этим.

Я остановил этого полуголого парня посреди улицы Пунта Баллена, главная улица пляжа, в той части, где британским туристам запретили распивать алкогольные напитки с 10 часов вечера до 8 часов утра, потому что они продолжают напиваться до усрачки, одновременно делая минет 24 мужчинам.

Я спросил его зачем ему татуировка грифона, переживая, что он начнёт что-то плести о Шляпе-Сортировщице Гриффиндорфа, но он ответил: “Это же лев Челси”. Он побрел дальше, прежде чем я успел расспросить его, но мне кажется, что он фанат КПР.

Этот парень, похоже, вообще был не в теме зачем он набил себе татуировку. Наш разговор возле тату салона был следующим:

Я: Это новая татуировка?

Он: Коню понятно!

О чём она?

Хрен его знает.

Зачем она тебе?

А почему бы и нет?

И тут он убежал.

Этот парень работает в парфюмерном бизнесе. Должен признаться, я не ожидал встретить парфюмеров нигде за пределами Tokio Joe’s или Crystals Bar – я всегда думал, что такой сорт людей отдыхает во дворцах Танжера. Они носят кафтаны по ночам, а не набивают себе моряцкие татуировки на ноги. Оказывается, ошибался.

У этого парфюмера три недели отпуска в год, и он провел их на вечеринках на Ибице и в Магалуфе. Якорь, сказал он, символизирует путешествие, и именно эти дни он “хочет помнить вечно”. Если бы я хотел изобразить три недели в Магалуфе и на Ибице, я вероятно, бы выбрал портрет парня по имени Дин в неоново-зелёной майке с надписью “Сохраняйте спокойствие и продолжайте бухать”, одна рука поднята в ритме под Avicii, а в другой – зажата шаурма. Но каждому свое.

Эти ребята приехали из Шотландии. Татуировка у парня справа говорит “Quiero A Mi Hermana”, что означает “Я люблю свою сестру” и звучит отпадно с шотландским акцентом.

Увидеть больше работ Патрисио на его сайте.