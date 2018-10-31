Майнеры криптовалют строят собственную электроэнергетическую инфраструктуру

Доступ к дешёвому электричеству может решить судьбу предприятия, занимающегося майнингом криптовалют, и фирмы, стремящиеся озолотиться в отрасли, в которой задержки могут стоить и стоят цифровых денег, готовы практически на всё, чтобы получить его как можно скорее.

А вот и последний шаг на пути к максимально быстрым копеечным киловатт-часам: строительство местных электросетей с электрическими подстанциями под заказ.

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Канадская компания DMG Blockchain строит подстанцию, которая, как она надеется, будет полноценно функционировать, неподалёку от городка Кастлгар в южной Британской Колумбии, электрифицированного за счёт энергии воды. Когда я обратился по телефону к Стивену Элиску, руководящему экономическим развитием DMG, он сказал мне, что строительство подстанции обходится в миллионы долларов и компании потребовалось построить собственную подъездную дорогу, чтобы доставить нужное оборудование на место строительства. Цель: подключить её к местной электросети и начать получать от неё электричество для расширенных майнинговых операций DMG к сентябрю.

«В конце августа мы проведём процесс пуска, когда энергетическая компания испытает всю подстанцию целиком и проверит, не взорвётся ли город, когда мы щёлкнем выключателем», – сказал мне Элиску по телефону.

Photo: DMG Blockchain

Промышленный майнинг криптовалют – это автоматизированный в основном процесс настройки сотен или даже тысяч компьютеров на круглосуточное угадывание чисел в надежде найти значение, «решающее» блок данных операции, и добавления его в блокчейн – распределённый реестр, в котором отслеживаются принадлежащие всем цифровые монетки. Майнеры получают вознаграждение в виде новой криптовалюты и пользовательских сборов, благодаря чему процесс становится потенциально прибыльным, если есть возможность найти достаточно дешёвое электричество, чтобы выйти в плюс. Обычно оно должно быть гораздо дешевле тарифов для населения.

Весь мир лихорадочно ищет дешёвое электричество и стремится как можно быстрее начать работу. К примеру, в богатом энергией ГЭС Квебеке в очередь на открытие майнинговых предприятий встало столько майнеров, что провинциальная электроэнергетическая компания наложила мораторий на новые заявки и попросила управление энергетики указаний по дальнейшим действиям.

Элиску сказал, что компания тесно сотрудничает с местной энергетической компанией и получила письменное одобрение проекта. Когда я обратился в энергетическую компанию, действующую в Каслгаре (FortisBC), её представители отказались обсуждать конкретику проекта DMG, так как она «не обсуждает информацию о клиентах или потенциальных клиентах без их согласия», но отметили, что «в подобных проектах компания-клиент и FortisBC подписывают Договор о соединении систем». Подстанция также должна быть одобрена профессиональным инженером, получившим лицензию от провинции.

«К FortisBC последние несколько лет обращаются компании, занимающиеся майнингом криптовалюты, – написали мне в электронном письме представители FortisBC. – Эти предприятия обычно обладают немалыми потребностями в электричестве из-за количества применяемой компьютерной аппаратуры. Мы как коммунальное предприятие, действующее в Британской Колумбии по Закону о коммунальных комиссиях, обязаны обслуживать клиентов в своей зоне обслуживания, в том числе предприятия криптомайнинга, на определённых условиях и с определёнными ограничениями».

Image: DMG Blockchain

Обсуждать предполагаемую цену электричества для DMG компания отказалась, заявив, что желает защищать личное пространство своих клиентов или потенциальных клиентов. Элиску также отказался рассказывать о том, сколько DMG рассчитывает платить за энергию после начала работы подстанции, сославшись на беспокойство насчёт её завершения.

«Мы договорились о том, что, если этим заинтересуется кто-то другой, мы будем как бы первыми в очереди, – сказал мне Элиску. – Я не хочу сказать, что у нас есть официальное преимущественное право покупки на тот случай, если этим заинтересуется кто-то серьёзный, и именно поэтому мы боимся говорить о своей стратегии получения электроэнергии: если бы люди лучше поняли, чем мы занимаемся, мог бы начаться ажиотаж».

DMG имеет опыт в данной области: и Элиску, и операционный директор компании Шелдон Беннетт ранее работали на майнинговую фирму Bitfury, которая начала майнинговую деятельность в Альберте, хотя затем её мощности получила путём обратного поглощения ванкуверская фирма Hut8, которая расширила майнинговую деятельность и в этом годуначала котироваться на торонтской бирже венчурных компаний TSX.

Покупка дата-центрами собственных электрических подстанций вместо получения подстанции от энергетической компании уже не является чем-то уникальным. К примеру, швейцарская международная компания ABB продаёт нужное оборудование и уже рекламировала его дата-центрам.

Для DMGBlockchain главное в строительстве собственной подстанции – это скорость. По словам Элиску, на прохождение обычного процесса с договорами и разрешениями на доступ к подстанции от энергетической компании может потребоваться более года, в то время как DMG запустит свою подстанцию в течение шести месяцев. «Если просто оставить всё на энергетическую компанию, всё просто растянется само собой на долгое время, – сказал Элиску. – Это я не ругаю энергетические компании. Просто они такие, и они всегда так работали. Они не привыкли работать со скоростью биткойнов, у нас совершенно другая ситуация».

Если всё пройдёт по плану, это может стать началом тенденции: DMG Blockchain также хочет помогать другим майнинговым предприятиям строить собственные местные энергосети.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.

