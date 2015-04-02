Малазийский рынок супа из бычьих членов, которые явно длиннее, чем ваши

Супы из пенисов пользуются большой популярностью в Азии. Munchies уже писали о Китае на эту тему ранее в этом году. Там этот суп популярен среди 50-60-летних жителей, но всё равно остаётся продуктом, который интересует только определённую аудиторию. А вот в Малайзии, наоборот: суп из членов очень широко распространён и его популярность только растёт. Я не смог найти никаких официальных цифр об этом тренде, но я регулярно видел этот суп в меню ресторанов и просто на улице, путешествуя по стране, и мне предлагали его так много раз, что, в конце концов, было бы некультурно отказаться.



Mухаммад размешивает лекарство

«Это очень полезно для мужского здоровья», – объяснил уличный торговец по имени Мухаммад Хафиз. «Настоящие мужчины едят членосуп». Очень точно названное блюдо известно среди местных, как Суп Хамид. В индийской/малазийской кухне есть несколько таких блюд-афродизиаков, но считается, что это самое сильное, и наверняка, самое долгоиграющее.

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Фу

Мухаммад появился с двумя полуметровыми змеевидными штуками и начал их резать. В процессе нарезки Мухаммад объяснил, что они могут выглядеть большими, но на самом деле большая часть отростка спрятана внутри тела быка. «Я беру только один член в день», – говорит он. «Из него я могу сварить около десяти мисок супа и каждый день я продаю всё».

С точки зрения сексуальной свободы Малайзия будет последним местом, где можно ожидать увидеть индустрию производства супов с плавающими членами. Недавно группа девочек-подростков вызвала негодование на концерте K–Pop, когда участники группы позвали их на сцену, чтобы обнять. И в этой же стране мужчин поощряют к поеданию мясного афродизиака в придорожных забегаловках. Как это становится в один ряд с молодыми девушками, которых не разрешают обнимать, я не понимаю.



Суп вблизи

Но религиозный консерватизм не является главным барьером на пути к поеданию деликатеса. Его легко преодолевает непрочная и ненаучная логическая связь между поеданием большого члена и наличием собственного большого члена. Но самое большое отличие у супа из членов – это его цена. Продаваясь по цене между семью и пятнадцатью малазийских ринггитов (3-6 австралийских долларов), суп является одним из самых дорогих блюд на местном рынке, но при этом самым дешёвым из супов-афродизиаков. Равный по популярности суп «Торпедо Кампур», содержащий бычий пенис, козлиные яички и пенис жеребца, продаётся по рекордной цене в 55 малазийских ринггитов. Оба супа представляют собой похожую смесь пряного бульона с карри и мяса с двумя ломтиками роти бенгали – разновидности малазийского хрустящего хлеба.

Натуральные афродизиаки широко были распространены в истории человечества и по общепринятому мнению первые записи о них относятся к Древнему Египту, где считалось, что поедание салата улучшает мужскую плодовитость и выносливость.

Марта Хопкинс, автор книги «Половые связи: кулинарная книга афродизиаков» сказала VICE, что «на протяжении всей истории часто считалось, что продукты, имеющие сходство с частями тела, могут лечить эти части тела, в том числе, и половые органы».

«В афродизиаках всё решает воображение», – говорит она. «Независимо от того, едите вы выращенного съедобного моллюска или потягиваете горячий шоколад, психологическая установка – это то, что на самом деле важно».



Сверху над тарелкой супа лежал хлеб

Я старался держать это в уме, когда подали мою порцию. Выглядела она достаточно неплохо и бульон сам по себе был похож на большинство других малазийских карри, но я просто не смог справиться с кусочками мяса. Пенис был нежным, но покрытым неприятным слоем желеобразного жира, как бычий хвост. Я пытался жевать и глотать кусочки, но в центре каждого из них был желвак твёрдого хрящеватого члена, которые были достаточно большими. Думаю, вы догадались, что от него не было большого эффекта, и я всё ещё жду обещанную дополнительную мужскую силу.

Фотографии Джудит Коннолли.

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