«Мир Мэрайи» показывает нам всё, что мы уже знаем о Мэрайе Кэри

«Я никогда в жизни не хотела снять эту документалку», – говорит Мэрайя в первой серии вышедшего на канале E! сериала в восьми частях, «Мир Мэрайи». Она на борту яхты – подарок от жениха (скоро уже бывшего), Джеймса Пакера, чья яхта, собственно, пришвартована неподалёку. Он – сова, а она – голубь, объясняет она, поэтому они, конечно же, не могут находиться на одной яхте. «В индустрии развлечений всё равно очень мало конфиденциальности, – продолжает она. – Но я думаю, что если я не задокументирую это сейчас, то не знаю, когда сделаю это снова, а я думаю, что этим я в конечном счёте буду дорожить».



Всего за несколько месяцев до этого, рассказывая в подробностях о сериале, она заявила « New York Times»: «Я отказываюсь называть это реалити-шоу… Я подумала, что это было бы хорошей возможностью как бы в каком-то смысле показать свою личность и показать, кто я такая, хотя мне кажется, что мои настоящие поклонники представляют себе, кто я такая».

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Мэрайя Кэри права: мы уже знаем, кто она такая. Она – певица с впечатляющим диапазоном, вышедшая замуж за человека, который открыл её, а в итоге просто вырвалась из-под его контроля и написала «Бабочку» в 1997-м году. Она – любимица публики, пережившая нервный срыв в прямом эфире на «Total Request Live» на MTV в 2001 году. Она – та дива, которая ввела в оборот фразу «Я её не знаю», когда её спросили о сопернице Дженнифер Лопес (а затем, много лет спустя, ей просто задали этот вопрос снова, и она ответила: «До сих пор её не знаю»). Она, может, и не знает Лопес, но мы знаем её. Неуловимая певица не такая уж и неуловимая, как она может думать.

Нам также не нужно реалити-шоу, чтобы вспомнить об этом. Кэри снова и снова называет «Мир Мэрайи» документальным фильмом; он таковым не является. С этим не вяжутся не только монтаж и структура повествования, но и подбор персонажей, которых продюсеры шоу решили вывести на первый план. В частности, выделяется до смешного трудная менеджер певицы, Стелла Булочникова – она вступает в конфликт с креативным директором / хореографом Энтони Бёрреллом (Бёррелл, в свою очередь, вступает в конфликт с её бэк-вокалисткой Мэри-Энн Татум). «Мир Мэрайи» поддерживает мысль о том, что это скорее реалити-шоу, чем документальный сериал, и тем, что в нём появляется странная, будто из телефильма, второстепенная сюжетная линия, в которой Стелла нанимает ассистентку на время тура, у которой в процессе настройки принадлежащего Мэрайе Apple TV происходит нервный срыв. (Мэрайя впоследствии позвонит этой несчастной ассистентке ради прикола, что также свидетельствует о «лёгкой весёлости» личности Мэрайи.)

Из менеджера Булочниковой даже получается скорее звезда реалити-шоу, а именно –«настоящая домохозяйка Нью-Джерси», чем менеджер. Это неудивительно, если учесть, что она вступила в должность в 2015 году как бы силовым путём, когда Мэрайя неожиданно уволила свою пиарщицу Синди Бергер и применила «свежий подход». В статье из «Page Six» под заголовком «Почему «менеджер» Мэрайи Кэри больше смахивает на «диктатора»» Булочников была описана так:

«Стелла как никто другой далека от образа менеджера. Она – телевизионный продюсер. Она практически поселилась у Мэрайи, и теперь у Стеллы на неё столько компромата, что она может заставить её делать что угодно. Она дёргает за ниточки, а Мэрайя делает всё, что та говорит».

В частности, потянула она и за такую ниточку, как создание «Мира Мэрайи». Именно поэтому, возможно, он показался давним фанатам Мэрайи немного странным: такого певица бы никогда не сделала – ей не нужно было этого делать.



Но если уж она собирается это сделать, очевидно, что она сделает по-своему. Основа в «Мире Мэрайи» – от реалити-шоу, но с собственной изюминкой от Мэрайи – исповедью в идеальном свете. Мэрайя, возможно, первая звезда реалити-шоу, которая давала комментарии, исключительно возлежа на шезлонге.

В соответствии с распространёнными штампами реалити-шоу в «Мире Мэрайи» также имеется возлюбленный – не разрекламированный миллиардер Джеймс Пакер, а молодой танцор из подтанцовки, Брайан Танака. Из исповедей Танаки (говорят, записанных спустя долгое время после этого) выясняется, что он здорово втюрился в свою начальницу, поп-звезду. Как мило! Она флиртует с ним, поначалу безвредно, но мы все знаем, что Мэрайе и Пакеру не быть вместе. Вскоре она здорово приударит за Танакой – совершенно не кроясь. Странно наблюдать за тем, что мы должны понимать как расцветание их отношений, потому что это почти наверняка – постановочное, спродюсированное телешоу со вполне конкретным сценарием.

Но хотя «Мир Мэрайи» однозначно не является документалкой, он всё равно остаётся откровенным и точным взглядом на Мэрайю Кэри. Мэрайя всегда создавала иллюзию «настоящести» – часто ляпала «Я её не знаю», обладала связью с фанатами (то есть, конечно же, ягнятами), спела «4real4real» на «E=MC²» в 2008 году. Если Бейонсе недоступна, то Мэрайя доступна и готова давать комментарии. Ей удаётся представать дивой, одновременно каким-то образом оставаясь бесконечно узнаваемой. Возможно, дело в том, что она поспособствовала появлению и стимуляции современной фэндомной идентичности – говорила напрямую со своими ягнятами на языке, как будто созданном только для них. Её квартира в пентхаусе лучше всего запомнилась в шоу MTV «По домам». Она впустила нас к себе в дом – в дом, стоящий не один миллион долларов, конечно же, но когда она запрыгнула на тренажёр на шпильках, нам казалось, что мы никого не знаем лучше, чем Мэрайю.

В этом смысле шоу удаётся охватить самоидентификацию Мэрайи и то, что делает её бесконечно интересной, как на сцене, так и вне её. Она настаивает на том, что она настоящая, прямолинейная и ничего не фильтрует, хотя и испытывает хорошо известный страх перед флуоресцентным освещением (она отказывается фотографироваться в нём без солнцезащитных очков, даже разбирая хореографию в тени). Она, как всегда остаётся самой неуловимой певицей – даже тогда, когда убеждает нас, что мы её знаем.

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