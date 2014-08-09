Превращение послеродовой депрессии в перформанс

Марни Котак во время её шестинедельного перформанса, Mad Meds

Для большинства людей, значительные события в жизни – это личные дела, которые происходят в компании избранной группы близких людей. Для художницы Марни Котак, однако, её реальность и сцена неразрывно связаны.

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В октябре 2011 года Котак родила своего первенца перед аудиторией, как часть живого перформанса в Нью-Йоркской Микроскоп Галерее. После рождения в феврале 2012 года сына Аякса, у Котак была диагностирована послеродовая депрессия, её госпитализировали и прописали лекарства.

Сейчас Котак вернулась в галерею со своей выставкой Mad Meds – живой перформанс, во время которого она будет постепенно отказываться от препаратов, которые ей прописали, когда она была в больнице.

Я поговорила с ней о превращении её жизни в шоу.

VICE: Привет, Марни, не могла бы ты описать пространство, которое создала в галерее?

Я создала то, что я называю “Храм Моего Безумия”. Шторы и постельное белье покрыты образами из заповедника Тиволи Бейз недалеко от Бард колледжа в Нью-Йорке, где я училась на бакалавра, стены окрашены в золото, к тому же я покрыла золотыми листьями настоящую больничную койку.

Я считаю, что физические упражнения очень важны для психического здоровья, и их часто не хватает в психушке, потэтому я также позолотола эллиптический тренажёр и гири. Я называю эту инсталляцию “Упражняйся в больнице.”

Там также есть зал ожидания, который называется “Ожидание Мудрости” – там всё завешено образами из Тиволи Бейз. Наконец, у меня есть две скульптуры, висящие на стене в комнате: одна из них называется “Все принятые мной пилюли”, которые на самом деле тюбики от всех лекарств, которые я принимала с февраля. Так, эта комната напоминает настоящую больничную палату, но на самом деле, это попытка переосмыслить пространство.

“Храм моего безумия”

Каково значение цветов, которые ты выбрала?

Я выбрала золото, потому что я чувствую, что, прежде всего, опыт безумия следует рассматривать сродни духовному путешествию, а не чему-то, чего необходимо бояться или прятать в белых комнатах и больницах. Я чувствую, что это то, что общество должно осознать, возможно путём обряда посвящения, и поэтому должны быть определённые ритуалы. Всё здесь золотое, потому что это святыня, отсюда и название “Храм Моего Безумия”.

С другой стороны, всё в этом пространстве золотое и зелёное, поскольку это служит способом показать деньги, которые стоят за фармацевтической промышленностью, но при этом перефразировать и сказать: “Вместо превознесения лекарств, давайте примем мой реальный опыт прохождения этого процесса как то, что действительно ценно”.

Как ты справляешься со стереотипом, что наше общество склонно многое объяснять психическими расстройствами?

Открыто говорю о моём собственном опыте. Что интересно, так это то, что 90 процентов людей, которые побывали на моей выставке уже сидели на моей кровати, и я чувствую, что я держу в руках, своего рода, их исповеди. Люди говорят мне о своём опыте борьбы с психологическими проблемами и приёма лекарств. Я слышала, что у каждого четвертого американца диагностируют психические заболевания, но я думаю, что эти цифры ещё выше. Это мое личное наблюдение, если хотите.

“Ожидание Мудрости”

Я читала в отчёте за 2013 год, что почти 70 процентов американцев принимают по крайней мере один рецептурный препарат, поэтому этот показатель кажется таким высоким.

Да, это похоже на правду. Abilify, антипсихотический препарат, является номером один по продаже по всем категориям в Америке. Даже больше, чем лекарства для стабилизации кровяного давления. Эта информация, что так много людей принимают такой мощный препарат поражает. Я думаю, что они прописываются пациентам необоснованно.

Что ты думаешь по-поводу таких тесных отношений между обществом и отпускаемыми по рецепту лекарствами?

Роберт Уиттакер написал книгу “Анатомия эпидемии” как раз о взаимосвязи между назначением лекарств и ростом числа психически больных в Америке. Я чувствую, что сейчас время гипердиагностики и чрезмерного выписывания препаратов, и я не думаю, что побочные эффекты этих лекарств, в настоящее время, достаточно четко доносятся до людей, которые их принимают.

Исходя из того, что я испытала (а также исходя из разговоров с теми, кто принимал препараты) доктора скорее выпишут лекарство от побочных эффектов, чем ещё раз подумают перед тем, как выписывать препарат в первую очередь. Я думаю, что всё это имеет много общего с тем, что фармацевтические компании имеют большую прибыль с этого. К тому же, у них есть финансовые отношения с психиатрами, которые выписывают лекарства, так что это всё это связано между собой.



“Отвыкание от Abilify”

Так всё таки можно отучить себя от отпускаемых по рецепту лекарств?

Да, я определенно пытаюсь показать это на своём примере и начать диалог. У меня есть инсталляция “Отвыкание от Abilify”, в которой я использую жидкий Abilify. Это помогает мне контролировать каждый приём, так что я могу постепенно снижать дозу очень, очень медленно. Я хочу донести эти идеи до широкой общественности, чтобы было больше примеров как принимать лекарства.

Что могут ожидать посетители от выставки?

Я нахожусь здесь в течение всего времени работы галереи, и каждый посетитель может сесть и поговорить со мной. Я могут отдыхать в постели, но иногда я занимаюсь на спортивном тренажёре или тренируюсь с гирями. Я также веду свой журнал, и иногда мне делает массажи приходящая массажистка. Я могла бы попробовать привлечь других людей, которые будут приходить и заниматься со мной, например йогой, акупунктурой или чём-то ещё.

“Все принятые мной пилюли” – аптечка, которая показывет все лекарства, принятые Марни во время её пребывания в больнице Бет Израиль в феврале 2012 года

После публичного рождения твоего сына, некоторые критики называют тебя самовлюблённой. Как бы ты ответила на это?

Если ответить двумя словами, когда я делаю это, я думаю, что они – больше, чем я. Я воспринимаю себя как проводник для других людей, который помогает им понять эти процессы.

Если бы я хотела привлечь внимание, скорее всего, нашла бы более эффективные способы сделать это, как вы думаете? Я несу эти риски, и я делаю то, во что действительно верю; это не самый простой путь привлечения внимания.

В своей последней книге Ален де Боттон говорит об искусстве как терапии и что как здорово, что художники отходят от убеждения “искусство ради искусства” и, что оно должно быть актуальным и понятным. Что ты думаешь об этом?

Я считаю, что искусство должно быть и понятным и актуальным. Своей работой я приношу реальную жизнь в пространство галереи, что делает это очень актуальным. И процесс отказа от лекарств таким путем является очень терапевтическим для меня потому, что это путь, который я хочу пройти.

И ты надеешься, что это будет лечебным и для других людей?

Надеюсь, что так. Это то, что я пытаюсь делать.

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