Все, что вы читали о iWatch было совершенно неверным

Новый ‘iWatch’

В прошлом году в CNet отметили, что название для новых часов Apple, то что люди тогда называли «iWatch», было еще под большим вопросом: «Главное знать, как закончить эту фразу: «Эй, я купил новый ай(….)!». Понятно, мы все знали, что часы собирались назвать ай-что-нибудь но, как объяснил в CNet «часы сами по себе являются устарелой концепцией». Планшеты (англ. tablet) от Apple не назвали «iTablet», а назвали «IPAD», возможно и для наручных часов компания могла бы использовать другое слово тоже? Что-нибудь похожее на «iWear» (от англ. wear – носить) или «iBand» (от англ. вand – лента), или, например, «Imode» (от англ. mode – режим). То есть, что бы это ни было, это определенно, на 100 процентов, должно быть «iSomething» (айЧто-нибудь).

Videos by VICE

Компания Apple представила «Эпл часы» под аккомпанемент мужчин среднего возраста, играющих на гитарах. Это не айЧто-нибудь, но это магический, цепляющийся на запястье компьютер с кучей сенсоров, следящих за показателями здоровья, в нем. Приложения появляются на дисплее, изготовленного из твердого кристалла сапфира. В магнитной пряжке используются материалы, разработанные для использования марсоходов. Он способен держать вас на связи с вашими друзьями по телефону, при помощи текстовых сообщений, или даже при помощи нежного прикосновение к запястью. Он может определять вашу физическую форму, и даже позволяет почувствовать пульс сердцебиение вашего любимого.

В них также содержатся биологические жидкости ирландских рок-звезд. «Мы кровь в ваших аппаратах, о мастер дзен Тим Кук», воскликнул Боно на церемонии. Звучит немного нездорово. Вы когда-нибудь пробовали вычистить кровь из MacBook? Это почти заставило пожалеть, что я не купил свой, а отобрал его у прохожего на улице.

Во всяком случае, 20 месяцев или около того прошло с первых конкретных упоминаний о «iWatch» в специализированных интернет изданиях, которые сообщали, что Apple и Intel работают над разработкой наручных часов с 1,5-дюймовым экраном, и датой выпуска, назначенной на середину 2013 года (в размере экрана, как и во времени выпуска они очень ошиблись). К февралю, название iWatch стало настолько привычным, но «IWatch уже ЗДЕСЬ, а их название Apple Watch», вопил один из журналистов с чувством крайнего разочарования. «Почему они не назвали его Apple iWatch?» вопрошает Telegraph.

Но имя было только началом. На протяжении 2013 года, одержимая Apple часть интернета выдавала горы говнослухов.

«Apple может адаптировать свою мобильную платформу iOS, чтобы ограничить объём информации, отправляемой на наручное устройство», спекулировал в своей статье Bloomberg в прошлом году (слух неверный). Другие думали, что устройство будет технологически простым (неверно). Оно будет использовать фотографии для идентификации, спрашивая вас о имени ваших друзей на фотографиях для разблокировки устройства (неверно). Бывший дизайнер Apple рассказывал о «дизайне без кнопок» (неверно).

У него будет обволакивающий дисплей, как можно было предположить на основании патентов, заворачивающийся вокруг запястье, по-видимому, так, что бы маленькие дети могли смотреть всякие магические приколы на внутренней стороне руки (неверно). Или, может быть, как сообщал Reuters, будет иметь 2,5-дюймовый прямоугольный экран (неверно).

Как можно их зарядить? Солнечную энергию называли одним из вариантов (неверно). Или как насчет зарядки без проводов? «Говорят IWatch будет иметь возможность беспроводной зарядки, позволяющей заряжать устройство на расстоянии до метра от зарядного устройства», сообщали нам (это тоже было неверно). «Беспроводная зарядка будет одним из способов, уменьшения необходимости в частых зарядках, но пока что неясно как именно Apple будет добиваться этого». Мы узнали как именно – с помощью длинного гребаного провода.

Здесь я мог бы начать поливать все эти распространяющие слухи сайты, говорить как они ошибаются каждый раз потому, ну, в общем-то потому, что такая у них работа. Но ради справедливости стоит заметить, что к времени презентации этого адского аппарата, который будет украшать мою руку в следующем году, сайты, в названиях которых встречается элемент «tech» или «Mac», довольно близко подошли к описанию того, что мы в конечном итоге и увидели. Они угадали с примочками о здоровье и сенсорами, размерами экрана, чипом NFC, и так далее. Но угадывать начали только в конце двухлетнего периода несения непрерывной ерунды. Никогда прежде так много не было написано о продукте, который пока еще не существует.

Забавная штука: я ведь люблю эти ерундовые слухи. Не могу от них оторваться. Я повис на этих сайтах, как на кофе: мне надо получить дозу сплетен каждый день, и я, как голодая свинья, уплетаю каждый бит информации, независимо от качества. И мне действительно все-равно, что то что я читаю – фигня, так или иначе мне это остается интересным.

И впервые пока я пишу эту колонку для VICE, я ловлю себя на мысли, что чушь это хорошая вещь.

Вот как Apple Watch выглядит на самом деле

Так легко думать, что события науки, технологии и дизайна – это вещи, которые происходят где-то далеко. Внутренности наших автомобилей, телевизоров и пылесосов знакомы большинству людей так же, как и глубины океанов или самые дальние уголки космоса – недоступные и непостижимые. С каждым десятилетием, наши технологии все больше напоминают волшебство, и мы все больше теряем понимание того как реализуются идеи и решения, как работают процессы, делающие возможным то, чем мы пользуемся.

Вереница слухов о продуктах Apple проясняет нам как работает эта магия. Слухи могут казаться безумными, ошибочными, они могут быть на 90 процентов чушью, но это ведь не вредит никому, в той степени как это бывает со слухами в области медицины или политики. Никому не будет больно и никто не умрет от того что iWatch не получит 1.8-дюймовый дисплей.

В то же время, это вовлекает десятки тысяч людей в глубокое обсуждение. Эти слухи заставляют детей и студентов обсуждать достоинства четырёх-дюймовых дисплеев в сравнении с пятидюймовыми. Это вдохновляет молодых дизайнеров проводить вечера делая наброски будущих разработок, и завтрашних инженеров думать о последних словах в пользовательском интерфейсе, новых материалах, датчиках, и их возможностях. Студенты по всему миру работали над своими собственными изображениями того, как может выглядеть конечный продукт. Они представляли круговые дисплеи как в традиционных часах, миниатюрные клоны iPhone, неловко держащиеся на браслетах, или нечто среднее между всем этим. Даже Джимми Киммел присоединился к этому действу, приколовшись над массами, показав обычные часы-калькулятор Casio. «Мне нравятся большие цифры», оставил отзыв один из комментаторов.

Несмотря на всю эту ерунду и на то, что вы думаете о этих продуктах, компания Apple и ее почитатели задавали в прессе более высокий уровень разговора о науке и технике, чем то что вы можете увидеть в привычной повседневной жизни. И, уже это является плюсом для всех нас.

И еще одна последняя штука: в сердце всего этого лежит чип, разработанный британскими аппаратными конструкторами, а дизайн продуман британским дизайнером. Стыдно? Нет, не сегодня, спасибо.

Следуйте за Мартином на Twitter.