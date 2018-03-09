Мартин Шкрели плакал, когда его приговаривали к семи годам тюремного заключения

В пятницу, 9 марта, в федеральном суде Бруклина, заполненном репортерами, Мартин Шкрели был приговорен к семи годам тюремного заключения. 34-летний парень, который смущенно склонил голову и с удивлением наблюдал, как судья Кийо Мацумото говорил о его «вопиющем масштабе лжи», и умело закончил сагу одного из самых презираемых публичных личностей американской современности.



«Здесь нет никаких заговоров с целью убрать Мартина Шкрели», — осужденный предстал перед судом со слезами на глазах, а затем ему вынесли приговор. «Я сгубил Мартина Шкрели своими позорными поступками».

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Разумеется, задолго до того, как его признали осужденным мошенником, Шкрели уже был осужден судом общественного мнения. Свой коронный номер он выдал в 2015 году, когда прибрал к рукам редко используемый, но жизненно важный препарат под названием «Дараприм». Хотя срок действий патентов на лекарства обычно заканчивается через 20 лет, масштабные совместные фармацевтические компании редко инвестируют значительные средства в усовершенствование таких лекарств. Из-за отсутствия конкурентов на рынке лекарств, которые смогли бы бросить ему вызов, Шкрели мог запрашивать любую цену, поэтому поднял цену на 5000 процентов одним махом.

shkreli is crying at his sentencing right now — allie conti (@allie_conti) March 9, 2018

После того, как он стал печально известным из-за надувательства цен, Шкрели сделал чередующиеся попытки примирения чувств эгалитаризма и алчности. Он заверил меня в интервью, что дополнительный заработок шел сразу же на исследования и разработки, которые могли бы сделать препарат более безопасным, однако также заявил, что заслужил быть богатым.



Более того, состоявшийся бизнесмен стал восприниматься «вечным троллем». Фактически, он заслужил ещё большего презрения из-за покупки единственного в своем роде альбома группы «Wu-Tang Clan», которого никто не смог услышать, нежели став известным лицом в эксплуатации рынка наркотиков. И Берни Сандерс и Дональд Трамп раскритиковали Шкрели из-за махинаций с препаратом «Дараприм», однако весь интернет потерял свой чертов рассудок, когда он сказал мне в интервью, что подумывает о том, чтобы однажды обнародовать альбом «Once Upon a Time in Shaolin».

В конечном счете, Шкрели — так или иначе, с юридической точки зрения — не получил по заслугам за все вещи, которые заставили людей так сильно его ненавидеть. Манипуляции с ценами по-прежнему легальны в мире лекарств, и «фарма-мошеннику» ничто не мешало завладеть другим хип-хоп альбомом, известном в музыкальной индустрии как «Holy Grail» — альбом Лил Уэйна «Tha Carter V», — но вместо этого ему было предъявлено обвинение, согласно которому он был осужден по трём пунктам мошенничества и в конечном итоге приговорен в пятницу к тюремному заключению за то, что врал своим богатым коллегам.

Федеральные власти утверждали, что Шкрели провалил парочку хедж-фондов, неоднократно вводил в заблуждение своих инвесторов, а затем выплачивал им деньги, которые он же украл у своей собственной фармацевтической компании. Его адвокат в противовес заявил, что ни один из этих инвесторов не потерял деньги, преступления не было — или, по крайней мере, никто не пострадал. Проблема в том, что закон работает не так, и судья Мацумото решил, что Шкрели нанес ущерб в размере более 7 млн. долл. В случае, если он не найдет такую сумму денег, некоторые из его активов будут проданы, включая брокерский счёт на сумму около 5 млн. долл, а также картину Пикассо и эти два мега-редких рэп-альбома.

В сентябре судья Мацумото отменил первоначальный залог Шкрели, когда обвиненный предложил 5 тысяч долл. за прядь волос Хиллари Клинтон. И хотя 2 года тому назад осужденный сразу после своего обвинения отметил, что не боится попасть в тюрьму, потому что там «как в общежитии», последние шесть месяцев он провёл в Бруклинском столичном центре заключения, предположительно, с подозреваемыми в терроризме и с бандитами.

Хотя в пятницу Шкрели запел на другой лад на слушании приговора, изначально он представил всё дело как попытку добиться внимания со стороны федеральных прокуроров в Бруклине. «Это их минутка славы», — сказал он мне в 2016 году. «Это их шанс стать богами, рок-звездой, всем тем, чем все так восхищаются».

Во время вынесения приговора прокуроры заявили, что он заслужил по крайней мере 15 лет, потому что посчитали, что он не продемонстрировал никакого раскаяния. В заключительных заявлениях адвокат Шкрели Бен Брафман охарактеризовал своего клиента как человека, лишённого определенных социальных навыков, однако умолял судью Мацумото не выносить суровый приговор, основываясь на этом. «Я знаком с ним довольно хорошо», — сказал Брафман о двухлетнем знакомстве с «фарма-мошенником». «Есть моменты, когда я хочу обнять его, поддержать и успокоить, но есть и моменты, когда мне хочется ударить его по лицу». Он также рассказал о более доброй стороне «фарма-мошеннике» — по его словам, он учил математике своих сокамерников — и восхвалял свой потенциал, чтобы совершать добро в мире.

Прокуратура высказала возражение, отметив, что на самом деле существуют жертвы мошеннических схем Шкрели: больным людям, которым 10 млн. долл, которые он украл у своей собственной фармацевтической компании ради выплат инвесторам хедж-фондов, могли оказаться полезными. Они добавили, что его заигрывания с альтруизмом являются не чем иным, чем махинацией, и что полно депрессивных людей и людей с тревожными расстройствами, которые являются добропорядочными гражданами и не совершают преступлений.

«Он думает, что он другой», — сказал адвокат от правительства. «Он считает, что он лучше нас».



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Эта статья первоначально появилась на VICE US.