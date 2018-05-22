Матери-одиночки говорят о воспитании детей в одиночку

В Бразилии домохозяйства с одним родителем, управляемые женщинами, распространены не меньше, чем «традиционные» нуклеарные семьи. По данным Института прикладных экономических исследований (IPEA), в 2014 году женщины управляли почти 28 миллионами бразильских домохозяйств, а это значит, что матери-одиночки являются кормилицами 40 процентов семей страны.



Но матери-одиночки, хотя и являются обычным явлением, всё же сталкиваются с различными предрассудками, сомнениями и повседневными трудностями. Даже в домохозяйствах с двумя родителями бразильянки работают на семь с половиной часов дольше своих партнёров мужского пола и уже испытывают достаточно трудностей. Учитывая то, сколько работы уходит на воспитание ребёнка, стоит представить себе, насколько труднее этот процесс без партнёра.

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По случаю Дня матери Broadly провёл интервью с тремя женщинами, которые воспитывают детей самостоятельно, в то же время работая до изнеможения, дабы обеспечить семью. Все они заметили, что другие люди часто считают их безответственными охотницами на богатых мужчин, решают, будто их «бросил» отец ребёнка, и на автомате думают, что они отчаянно стараются найти своим детям новую отцовскую фигуру, хотя на самом деле они просто пытаются ходить на свидания, как и все мы. Мы попросили их рассказать о своём опыте как современных матриархов, не имеющих партнёров мужского пола.

Дебора Пиньейру (30 лет), специалист по рекламе, мать Джоша (6 лет) и Зои (4 года)

Материнство очень романтизировано. Считаете ли вы, что это осложняет обсуждение материнства в реальных разговорах?

Я всегда мечтала стать матерью, а теперь, оглядываясь назад, осознаю, что даже у меня было романтизированное представление о материнстве. На мой взгляд, продвигать этот идеал вредно: он не показывает реальность правильно. Но я рада жить в такое время, когда можно более открыто говорить о вызовах и трудностях, связанных с материнством. Если вы думаете о том, чтобы обзавестись детьми, важно поучиться на опыте других мам.



Да, это прекрасно. Да, это волшебно. Но это ещё и невероятно трудно, это очень важное решение.

Считаете ли вы, что общество принимает мужчин, не участвующих в воспитании своих детей или полностью отсутствующих в каком-то ином смысле?

Сейчас, отец, который действительно оплачивает содержание своего ребёнка, считается папашей-супергероем. Ему не нужно участвовать в повседневной жизни или хотя бы видеться с детьми. Если он делает финансовый вклад, он считается отличным. Но с матерями всё совсем иначе: нас непременно осуждают за то, что мы что-то выпили в баре, слишком много работаем или оставляем детей на няню. Ожидания [бразильского] общества от матерей крайне несправедливы. Никто не осуждает мужчину, бросающего семью. Нет, конечно, он может не надолго огорчить. Но если такой же выбор делает мать, ей конец.

«На мой взгляд, продвигать этот идеал вредно: он не показывает реальность правильно».

Видеть жизнь. Видеть, как они растут, и видеть, как их жизнь разворачивается прямо у тебя перед глазами, конечно, лучше всего. Я помню день, когда мой старший сын поднял глаза и увидел небо – ему, думаю, было года полтора. Когда я увидела, как он с огромным восхищением и чистой радостью посмотрел на синеву вверху, получился очень эмоциональный момент. Это было невероятно. И даже сейчас меня трогают все открытия и достижения [моих детей]. Слёзы на глаза наворачиваются. Кроме того, дети питают по-настоящему чистую любовь к родителям. Я никогда с таким не сталкивалась [в какой-то другой сфере своей жизни], а она очень мощная. Мне кажется, что мне очень повезло, что меня избрали вести по жизни этих двух людей. Это просто невероятно.



Бьянка Оливейра (30 лет), учительница, мать Бенджамина (4 года)

Будучи беременной, вы предполагали, что будете матерью-одиночкой?



Бьянка Оливейра: Я узнала, что беременна, уже после 12-й недели. Я решила закончить отношения с отцом на четвёртом месяце беременности, поэтому я знала, что буду матерью-одиночкой. Но я никогда не думала, что материнство – это будет настолько одиноко.

Неприятно ли вам, когда вас называют «матерью-одиночкой»?

Иногда я сильно раздражаюсь*. Материнство совершенно не связано с моей личной жизнью. И ещё меньше оно связано с человеком, с которым я решу быть в будущем. [ Прим. ред.: в Бразилии термин «соло-мама» обладает феминистской коннотацией раскрепощения, в то время как «мать-одиночка» часто считается пренебрежительным – с указанием на то, что женщину бросил отец ребёнка.]

Часто ли вы сталкиваетесь с предрассудками из-за того, что вы – мать-одиночка?

Да. Особенно из-за того, что мой сын – наполовину японец. Видя меня возле кроватки Бена в больнице, меня просили позвать его мать, а когда я говорила, что это я и есть, люди приходили в шок. Я уже слышала, как кое-кто говорил, что он слишком светлокожий, чтобы быть моим сыном. А ещё меня постоянно спрашивают, почему от меня ушёл отец моего сына. Люди сразу решают: если я чернокожая, значит, я – мать-одиночка, которую бросил отец ребёнка. Это очень тяжело.

«Меня постоянно спрашивают, почему от меня ушёл отец моего сына. Люди сразу решают: если я чернокожая, значит, я – мать-одиночка, которую бросил отец ребёнка».

Трудно ли состоять в романтических отношениях, будучи мамой?

Однозначно! Когда парень узнаёт, что я – мама, он быстро оправдывается, мол, «ещё не готов к такой большой ответственности», хотя я ни разу ни о чём подобном не просила. Они всегда думают, что мы ищем только отца своему ребёнку. Забавно в этом то, что порой нам хочется только одного: чтобы было с кем целоваться или заниматься сексом без обязательств (ведь, хотите – верьте, хотите – нет, а матери-одиночки тоже занимаются сексом!). Ещё хуже то, что многие люди считают, будто матери-одиночки легкодоступны, так как ни на что не надеются. Они думают, будто мы согласны на всё, даже если нам звонят и предлагают секс в 3 часа ночи. Предубеждений [очень много, и они совершенно разные].

Что в материнстве лучше всего?

Лучше всего в материнстве – жить с моим сыном. Он милый, добрый и умный ребёнок. Это значит усиливать нашу взаимную любовь друг к другу. Это значит знать, что это делает прекраснее хотя бы одну часть мира.

А что хуже всего?

Хуже всего в материнстве шум: материнство лишает тишины. Вечно кто-то говорит вам, как себя вести, указывает на ваши неудачи, и даёт непрошенные советы по воспитанию детей. Ах, да, ещё обвинения. Маме ни за что не вернуть себе тишину.

Эстер Ганев (31 год), визажистка, мать Зиона (10 лет) и Ноа (7 лет)

VICE: Сталкивались ли вы с предрассудками из-за того, что вы – мать-одиночка?

Эстер Ганев: Помню, как первый раз выехала за границу [с детьми]. Мы отправились в Буэнос-Айрес. Где бы мы ни оказывались – в аэропорту, в найденном на AirBnb жилье и так далее, – люди осматривались вокруг и спрашивали меня: «А где ваш муж?» Как будто не иметь мужа невозможно или в таком случае с моей стороны безответственно путешествовать в одиночку с двумя детьми. Если с ними можно спокойно ходить по моему городу, почему это должно быть невозможно в любом другом городе мира? А ещё, поскольку я белая, а мои дети чернокожие, я заметила, что очень многие люди смотрят на нас и лишний раз уточняют: мои сыновья действительно мои или это дети с улицы?

Трудно ли состоять в отношениях, воспитывая детей самостоятельно?

На мой взгляд, да. Вообще состоять в отношениях уже достаточно трудно, а для соло-мамы это ещё труднее. Мне бы хотелось состоять с кем-то в отношениях, а не просто найти отца своим детям. Кажется, это очень трудно понять [некоторым потенциальным партнёрам]. На мой взгляд, в таком обществе, как наше, я не могу рассчитывать на компромисс.

«Мне бы хотелось состоять с кем-то в отношениях, а не просто найти отца своим детям».

Будучи беременной, вы предполагали, что будете матерью-одиночкой?



Я была очень молода и вышла замуж, думая, что буду замужем вечно [смеётся]. Нет, я не предполагала, что буду матерью-одиночкой. Мне это даже в голову не приходило до развода. Отца моих детей бросил отец, поэтому я не думала, что он бросит собственных детей.

Считаете ли вы, что общество романтизирует материнство?

Однозначно. Я стала мамой в очень молодом возрасте. Помню тот день, когда у меня родился Зай (после ненужного и жестокого с акушерской точки зрения кесарева сечения). Я посмотрела на этого малыша, ухоженного, пахучего, и подумала: «А где вообще то самое «когда рождается ребёнок, рождается и мать»?» Я чувствовала лишь одно – дикую потребность не дать ребёнку умереть [смеётся]. [До рождения детей] я видела кампании за грудное вскармливание, вещавшие о важности установления связи между матерью и ребёнком, и думала, что это – полное безумие, потому что мать непременно привязывается к своему ребёнку. А затем я почувствовала себя виноватой, не ощутив тот ошеломительный избыток любви, о котором все говорят.

Теряются ли люди, слыша, что вы воспитываете детей самостоятельно?

Прежде всего меня спрашивают: «А сколько вам лет? Вы рано начали?» А затем меня спрашивают, с кем мои дети, пока я на работе. Мне хотелось бы думать, что мне задают эти вопросы из желания знать, что у детей всё хорошо [смеётся]. И что о них всегда заботятся.

Эта статья впервые появилась на VICE BR.