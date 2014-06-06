Майя Энджелоу – причина, по которой нам нужен Международный день проституток

Фото от пользователя Flickr LynRDavis

Майя Энджелоу была проституткой, но никто об этом не говорит. Энджелоу, умершая в среду, 28 мая, в возрасте 86 лет, известна своими мемуарами, поэзией и вкладом в движение за гражданские права. Она была номинирована на Тони как театральная актриса. Также она была первой чёрной женщиной-кондуктором трамвая в Сан-Франциско, а в годы своей молодости – проституткой и управляющей борделем.

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Энджелоу всегда была откровенной в вопросе о своей работе в сфере интим-услуг, как в своих интервью, так и в своей второй автобиографии Соберитесь во имя моё. Средства массовой информации, которые писали о ней как при её жизни, так и после её смерти, были не так откровенны в этой теме. Статьи, в которых упоминается работа Энджелоу в сфере интим-услуг, высказывали соображения, описывая этот период как “краткий” или “недолгой работы“. Множество других публикаций вообще умалчивают об этой информации.

Это правда, что Энджелоу довольно недолго работала в сфере интим-услуг, и это легко доказать тем, что её многочисленные достижения в области литературы, театральной прогрессивной политике, и в значительной степени, в любой другой категории во всем мире, затмили её работу в секс-индустрии. Я готова держать пари, что она была и астронавтом в какой-то момент. Никто не требует чтобы фраза: “Майя Энджелоу была проституткой” служила заголовком каждого её некролога, но о её работе в секс-индустрии должна упоминаться не только поверхностным образом.

Некоторые активисты из секс-индустрии утверждают, что уклончивость СМИ от этой темы способствует росту предрассудков вокруг секса. Прикрашивание части её жизни, о которой сама Энджелоу говорила открыто, дает понять, что на эту тему всё ещё слишком стыдно говорить, что конечно же, является достаточно распространённым мнением. Люди не любят произносить слова “любимый автор” и “работник секс-индустрии” в одном предложении. Работа Энджелоу в сфере интим-услуг, вообще, когда признается этот факт, оформлена в виде куска сочной сплетни.

“Так почему мы всё ещё говорим о недавно умершей писательнице Майе Энджелоу? Разве это не статья о Международном дне ​​проституток?” Да, это так. Эта статья настолько проблемна, что она на грани незаконной.

Проститутки в Барселоне. Фото от пользователя Flickr Sergio Uceda

Международный день проситуток, также известный как Международный день защиты секс-работников, является самым необходимым праздником, о котором вы никогда не слышали. Он нацелен на то​​, чтобы избавляться от предрассудков вокруг секс-индустрии, и продвигать основные права работников секс-индустрии. Такие цели могут показаться достаточно простыми, но активисты из сферы интим-услуг имеют дело с столетиями предрассудков, которые вошли в привычку.

Празднуемый 2-ого июня, Международный день проституток берёт своё начало во Франции в 1975 году, как результат гнева французских секс-работников на правительство, которое, в лучшем случае, не справлялось с проблемами их защиты, а в худшем – активно работало по их угнетению. На протяжении веков, проституция, сама по себе, не была незаконной во Франции, но такие “смежные виды деятельности”, как и сутенерство или владение борделем – были. (Это всё ещё имеет место в современной Франции, хотя политики время от времени принимают меры по отмене проституции вообще).

Официально, Франция стала страной “аболицонистом” в 1960 году, с ратификацией Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции. Хотя обеспечение её исполнения было неравномерным, аболиционизм принёс более жесткие гонения полиции на французских секс-работников, и оставил их без какой-либо государственной защиты, говоря небуквально и буквально. В 1975 году, после того как две проститутки были убиты в Лионе, а французское правительство не сделало практически ничего по этому поводу, секс-работники устроили акцию протеста, заняв церковь Сен-Низье в течение восьми дней. Баннер, который они повесили на двери церкви, говорил: “nos enfants ne veulent pas leur mère en prison” – “наши дети не хотят, чтобы их матерей сажали в тюрьму”.

Международный день проституток быстро распространился и на международном уровне, хотя Соединенные Штаты делают паршивую работу, притворяясь, что он вообще не существует. К великому удивлению всех, Франция не единственная страна, которая может постоять, чтобы научить как уважать своих секс-работников. ( “Секс-работник”, кстати, не обязательно проститутка, в понятие “секс-работник” входит широкая категория работников, включающая проституток, экзотических танцовщиц, порно актёров, и много других профессий).

Бордель в Сирии. Фото от Фалько Сьюверт

Но самое главное, почему этот праздник содержит слово “проститутка”? Не слишком ли оскорбительно ставить это слово в ряд с именем “Майя Энджелоу,” или наоброт – это круто?

Джесси Николь работала в секс-индустрии в течение примерно семи лет, она бывший директор Проекта программы помощи секс-работников в Лос-Анджелесе, и считает себя активным членом в общинах секс-работников. “В большинстве общин секс-работников”, говорит Николь, используются термины “шлюха” или “проститутка”, но они всё ещё звучат унизительно, когда используется людьми за пределами этого проекта. “Подумайте об этом слове как о слове “чудной” (“queer”), который первоначально был уничижительным термином (и всё ещё может быть), но был рекультивирован людьми из ЛГБТ-сообщества, и теперь имеет совсем другой смысл. Другими словами, не нужно кричать это слово из окон своего автомобиля, но знайте, что оно имеет другое значение, когда используется кем-то в рамках указанного сообщества.

Как я упоминала ранее, Международный день проституток не известен в Соединенных Штатах. Даже те секс-работники, которые знают о празднике, говорит Джесси Николь, “как правило, уже участвуют в деятельности общин”. Это в как загадке о курице и яйце, цель таких праздников – менять культурные ценности, но, в первую очередь, трудно заставить общество принять такой праздник. Кроме того, мне ещё никогда не удалось объяснить концепцию слова “рекультивация” людям старше 30 лет. Но именно поэтому нам нужны такие праздники как Международный день проституток, чтобы очеловечить группу лиц, которым плевали в лицо словом “проститутка” на протяжении веков.

Это день, когда прислушиваешься к потребностям людей, которым отказано в чести говорить о своей работе без стыда. И признать, что “любимый автор” и “секс-работник” не являются взаимоисключающими.

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