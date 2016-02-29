Потребители лекарственной марихуаны теперь могут легально выращивать себе травку

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Пациенты, принимающие марихуану в лечебных целях в Канаде, получили возможность по собственному усмотрению выращивать для себя эти растения после того, как судья Федерального суда признал текущие законы, запрещающие это, неконституционными.

При бывшем премьер-министре Стивене Харпере консервативное правительство запретило пациентам, принимающим каннабис, выращивать собственные запасы, заставив их покупать травку у лицензированных производителей. До этого пациентам разрешалось её выращивать в рамках программы Регламента доступа к марихуане в медицинских целях (MMAR).

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Ограничения были оспорены четырьмя жителями Британской Колумбии, заявившими, что они являются нарушением прав, предоставляемых Канадской хартией прав и свобод. В среду судья Майкл Фелан встал на сторону истцов в ванкуверском суде. Он откладывал своё решение шесть месяцев, чтобы дать либеральному правительству время на создание нового законодательства. Тем временем канадцы, имеющие лицензии на производство марихуаны согласно MMAR, могут продолжать производить её дальше.

36-летний пациент из Онтарио Кайл Моррисон, страдающий артритом и межпозвоночных грыж в связи с производственной травмой, заявил VICE, что эта новость принесла ему облегчение. Последние пять лет у Моррисона была лицензия MMAR, позволявшая ему владеть 15 растениями. Он хочет и дальше растить собственную травку.

«Я сам [выращиваю] себе птицу… Я охочусь. Я, в принципе, не покупаю мяса в магазине и не хочу курить каннабис из магазина», – сказал он.

Моррисон, также страдающий от проблем с психическим здоровьем, заявил, что хочет, чтобы его дети могли по собственному усмотрению растить себе марихуану для медицинского применения, если таковая понадобится им в будущем.

Давний борец за легализацию марихуаны и пациентка, принимающая марихуану, Трейси Кёрли заявила VICE, что новости «очень-очень хорошие», но она подозревает, что государственный прокурор обжалует это решение.

Кёрли говорила по телефону из Оттавы, где посетила заседание Сената, посвящённое легализации марихуаны.

Эта дискуссия, в которой участвовал бывший начальник полиции Торонто и депутат парламента от Либеральной партии Билл Блэр, президент Канадской ассоциации начальников полиции, а также эксперты по химической зависимости, «морально убила» Кёрли, потому что, по её словам, там ни разу не упомянули о пациентах.

По её словам, разговор вращался вокруг наличия строгих норм, касающихся легализации, налогообложения, чёрного рынка и «спасения детей». Но никто не обязался покончить с арестами потребителей лекарственного каннабиса и не говорил о расширении доступа и повышении доступности марихуаны для пациентов.

«Мы дошли до этого момента через одно судебное дело за другим лишь благодаря борющимся за это пациентам, и казалось, что о нас попросту забыли».

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