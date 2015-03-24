Его зовут Брент Рэй Фрейзер и он рисует картины своим пенисом

Фото предоставлено Брентом Рэем Фрейзером.

В конце 1940-х годов все критиковали работы Джексона Поллока, хотя сегодня его картины очень популярны и очень дорогие. Он рисовал картины в «капельной» технике: наносил краски, не касаясь кистью картины.

«Не важно как наносилась краска, если картина прекрасна», отвечал Поллок в то время.

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Это высказывание художник и мастер перформанса Брент Рэй Фрейзер принял близко к сердцу. В 2009 году художник из Ванкувера начал с того, что рисовал картины на холсте из отпечатков своего пениса. Сегодня он использует свои гениталии в качестве художественного инструмента для создания красочных картин размером до 12 футов.



«Если я рисую масштабную картину, то с технической точки зрения лучше, если мой член будет вялым», говорит Фрейзер. «В случае, если необходимо рисовать на подобие шариковой ручки или ставить отпечатки, лучше это делать, когда член эрегированный. Краска холодная и трудно держать его в твёрдом состоянии, поэтому я укутываю его. Когда я работаю над картиной, я возбуждаюсь», пояснил он.

«Это как Уорхол студия, но с моим членом», пошутил Фрейзер.

Член художника уже нарисовал версии плаката Шепарда Феёри «Obama HOPE», портрета Мэрилин Монро Энди Уорхола и Моны Лизы. Он также рисует мешочками с чаем, чтобы создать «экстравагантный стиль» как у картин точками Дэмиена Херста. «Это как Уорхол студия, только с моим членом», пошутил Фрейзер.

Фрейзер – не первый мужчина художник, который застрял на фаллической технике. Австралийский художник Тим Патч известен в мире искусства как «Прикассо», а также Дане Уве Макс Дженсен, который стал известным в конце прошлого года, когда использовал своё хазяйство, чтобы нарисовать портрет Ким Кардашиан.

36-летний Фрейзер не только пишет картины, используя свои приманку и снасти для подрыва традиционных представлений о том, как надо создавать произведения искусства, что, кстати, принесло ему славу на арт-сцене NSFW. Он также создает картины пенисом, будучи полностью обнаженным во время живых событий, одно из последних прошло в Ванкувере под названием 2014 Taboo SexShow. Элементы эксгибиционизма придают его работам пикантности. Также, Фрейзер участвует в живых онлайн съёмках с вебкамерами, где регистрируется более 1,000 человек, чтобы смотреть, как он создаёт свои картины в реальности.

«Я использую краску для мастурбации, и кончаю на картину», говорит Фрейзер. «Я подписываю картину своей ДНК».

Вы можете подумать, что художнику нравится показывать своё тело и он любит славу, но Фрейзер утверждает, что он – интроверт. «Я веду довольно простой образ жизни», говорит он. «Когда я был маленьким мальчиком, я любил рисовать Х-мэна, Конана-варвара и Рэмбо, но я ненавидел внимание, которое привлекал своими рисунками».

Будучи робким и скромным школьником, Фрейзер начал ходить в спортзал, чтобы приобрести уверенность в себе. Таким образом он создал свой образ «супергероя», вдохновлённый сильными киношными героями, которые были кумирами многих мальчиков. Позже он пошёл учиться изобразительному искусству к Эмили Карр в Университет искусства и дизайна Ванкувера, где изучал рисунок тела человека.

Мускулистое телосложение и интерес к искусству привели его в арт-галерею впервые в День святого Валентина в 2006. Там он выступил в качестве движущейся модели для скульптуры. Выставка в галерее Белого Океана, проходившая в Ванкувере, имела элементы стриптиза, а мускулистые формы тела мужчины воспринимались как настоящее искусство на подобие платформы-инсталяции художника Феликса Гонзалеса-Торрес Go–goboy.

Эйфория и возможность выступать на сцене привели Фрейзера в экзотические танцевальные шоу. Но, несмотря на успех в стриптиз-шоу, Фрейзер не чувствовал себя комфортно с такой профессией. «Это было до Magic Mike», рассказал он. «Мне было стыдно и я опасался, что раздевание на сцене может бросит тень на мою прекрасную карьеру в сфере искусства».

Три года спустя Фрейзер, наконец, нашёл способ, который помог избавиться от страхов, а также позволил продолжать изучение человеческого тела в качестве инструмента для создания произведений искусства. Частный коллекционер, один из первых поклонников Фрейзера, поручил художнику создать оригинальную картину, составленную исключительно из отпечатков пениса Фрейзера, по одному фаллическому отпечатку за каждый год жизни Фрейзера.

Врач успокоил Фрейзера, что курение вреднее, чем наложение краски на пенис.

«Я загорелся. Это было похоже на создание хронологии моего тела», сказал Фрейзер. «Это включало всё, что я хотел делать: раздевание на сцене и использование краски на моём теле». При окрашивании своего члена, Фрейзер использует акриловые краски и краски на водной основе, так как кожа на пенисе тоньше и поглощает краски быстрее. Он знал случай с одним профессором, который умер от химических веществ краски, так что он был в курсе насчёт рисков.

«Я разговаривал с врачом об этом. Он заверил меня, что курение сигарет – вреднее, чем наложение красок на член», сказал Фрейзер.

Когда Фрейзер начал делать NSFW видео и размещать на Vimeo, количество его фанов по всему миру значительно увеличилось. Его видео и искусство были популярны в основном среди геев. Фрейзер говорит, что он высоко ценит комплименты от мужчин-гомосексуалистов, но никогда не был близок с другим мужчиной.

«Я получаю много писем каждый день, в основном от мужчин-гомосексуалистов, которые пытаются познакомиться со мной по-ближе», говорит Фрейзер. «Я говорю им, что я арт-сексуал. Моя работа – очень сексуальная, поэтому я получаю всё моё сексуальное удовлетворение от неё».

Будучи интровертом, то внимание, которое Фрейзер получает от эротических шоу с веб-камер и видео, бывает очень много для него. Он говорит, что иногда ему нужно время, чтобы восстановиться. Во время перерывов он рисует в одиночестве в своей студии, полностью одетый, без веб-камер, используя свои руки и обычные художественные кисти.

Сейчас Фрейзер не боится, что его странный перформанс затмит его настоящее искусство, как это было, когда он работал стриптизёром.

«На три года Louis Vuitton заказал мне рисовать женщин в обуви», рассказывает Фрейзер. “Я опасался, что меня будут считать «обувным фетишистом», но никто такого не говорил. Здорово быть художником: всегда можно изобретать и пробовать что-то новое».

Модераторы различных сайтов, в особенности Facebook, не особо жалуют эротическое видео и картины Фрейзера, нарисованные пенисом. «Меня банили на Facebook десятки раз», сказал Фрейзер. «Их алгоритм не может отличить искусство от порно».

Чтобы обойти алгоритм, Фрейзер откорректировал фото своих работ (вырезал или затушевал изображения в нужных местах) так, чтобы это соответствовало требованиям социальных сетей.

«Секс лежит в основе всего», добавил он. «Без него никого из нас тут не было бы. Я не понимаю всю суету вокруг секса».

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