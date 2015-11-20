Знакомьтесь: «Дарт Вейдер», человек, переворачивающий украинскую политику

Политические кандидаты Дарт Вейдер и Чубакка из Интернет-партии Украины рядом со своим фургоном в Одессе. Фото автора

У ареста Чубакки в Одессе было больше вирусного потенциала, чем у любой другой истории, случившейся во время сезона выборов в Украине в 2015 году. Абсурдность истории, в которой знаменитого персонажа «Звёздных войн» арестовали при попытке поддержать друга, Дарта Вейдера, который баллотировался в мэры Одессы от Интернет-партии, отмечали все – от Guardian и Джона Оливера до вашего соседа по комнате с первого курса. Таково странное текущее состояние политики в Украине.

Мнения об Интернет-партии разнятся. Некоторым партия представляется группой троллей, пытающихся донести авангардное послание о состоянии украинской политики. «Интернет-партия Украины вот уже несколько лет слегка разбавляет напряжённую политику в стране легкомыслием и тонкой сатирой», – сообщает технический вебсайт CNET. Другие считают её симптомом проблемы хакеров в Украине: «Здесь этот вопрос укоренился настолько глубоко, что даже существует политическая партия, защищающая хакерскую культуру». Washingtonpost отвергает и то, и другое: «На самом деле фальшивый Вейдер представляет настоящую тёмную сторону современной украинской политики – нарушения на выборах и манипуляции».

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Мои информаторы в Украине соглашаются с последней идеей. «Интернет-партия была основана с целью дискредитации избирательного процесса», – заявил политический обозреватель Александр Палий и добавил, что, на его взгляд, партия (которая, по его подсчётам, потратила на рекламу и атрибутику «Звёздных войн» миллионы долларов) была основана олигархами в попытке выставить правительство слабым. «Это однозначно слишком дорого, чтобы быть просто шуткой», – сказал Палий.

Фёдор Сидорук, главный редактор Slidstvo.info, украинского издания, занимающегося мониторингом коррупции, считает, что намерения партии, возможно, несколько более конкретны. «Это не забавный проект – это политический инструмент, – поведал мне Сидорук. – Их работа – расколоть электрорат оппозиции. Задумайтесь: кому это выгоднее всего?» В Одессе этим человеком может быть нынешний мэр Геннадий Труханов. Основной оппонент Труханова, Саша Боровик (в итоге оказавшийся на втором месте), обвинил Интернет-партию в расколе молодых избирателей, одну из основных его целевых аудиторий.

В поисках ответов я пообщался с Дартом Вейдером (которого сопровождал Чубакка) в фешенебельной кофейне с видом на Чёрное море. Парочка прибыла на матово-чёрном «Мерседесе» Дарта Вейдера, пофотографировалась с фанатами и зрителями, поспорила с человеком, подвергшим сомнению намерения Интернет-партии, а также поговорила о надежде Дарта Вейдера дождаться украинского парламента, полностью управляемого компьютерами.

VICE: Благодарю, что поговорили со мной сегодня. Говорить с владыкой ситхов – большая честь.

Дарт Вейдер:Рад присутствовать здесь.

Итак, сколько именно лет Чубакке?

[Дарт Вейдер поворачивается к Чубакке.]Сколько тебе лет? [Чубакка жестикулирует руками.] Простите, он не хочет говорить, не хочет общаться с прессой. Из-за неприятностей с законом у Чубакки испортилось настроение. Но мы добьёмся правосудия. Лишь тогда Чубакка сможет поведать свою историю – и назвать свой возраст.

Хорошо. Какие параллели у политической

компьютеры

будут

выполнять

свою

работу

как

следует

Компьютеры?

У нас есть проблема. Не секрет, что на последних выборах политики покупали голоса. Даже я, лично, я покупал голоса. Я хотел увидеть, каков будет результат; это был эксперимент. Но мне не нужно было покупать голоса у молодёжи – она голосовала за меня по собственному желанию. Они хотели изменений. Они хотели Дарта Вейдера. Но это не значит, что к завтрашнему дню вся Украина будет компьютеризирована. На выборы люди должны являться с паспортами, получать свои идентификационные номера и приказывать компьютерам, за что голосовать. Повторюсь: я предлагаю заменить парламентариев компьютерами. Это будет как бы гигантский сервер, подключённый к желаниям людей. Никакие личные или политические интересы мешать не будут. Только компьютеры. В данный момент у нас есть система, согласно которой мы выбираем политиков, но после того, как мы их выбираем, они забывают, чего хочет народ. Настолько они коррумпированы. Повторюсь: компьютеры и серверы решат всё.

У нас был список; голосуя за Дарта Вейдера, люди фотографировали бюллетень на телефон, отправляли фото нам, и мы им платили.

Значит, вы покупали голоса?

Да. У нас была сильная кампания в Интернете. Мы обещали деньги за голоса, и люди записывались. У нас был список; голосуя за Дарта Вейдера, люди фотографировали бюллетень на телефон, отправляли фото нам, и мы им платили. Мы купили около 18000 голосов в Одессе, но окончательное количество голосов избирателей составило около 7000. Мы хотели увидеть, будет ли честен избирательный комитет, но он солгал. У нас 18000 голосов, и это подтверждено. Виновато правительство; правительство не даёт нам получить свои заслуженные голоса. Поскольку мы предложили ряд уникальных реформ, которые превратят Украину в более сильную страну, с которой захотят водиться другие страны, там нас боятся. Правительство не желает изменения статуса-кво. Оно желает власти.

Мы понимаем, что пенсионеры готовы голосовать за гречку [украинский фразеологизм; по сути, пожилые, достаточно бедные члены общества готовы обменивать голоса на еду]. Они обычно продают свои голоса за еду. Основной аспект этих выборов в нашем понимании состоит в том, что подсчитаны были не все наши голоса. В прошлом году местные выборы проходили в Киеве, и одним из кандидатов был я. Чтобы довести свою партию до избирательного комитета, мне не хватило 0,2 процента. Результаты явно подделали: избирательный комитет понимает, что Дарт Вейдер слишком необычен, чтобы его допустить.

Но с чего бы широким массам голосовать за Дарта Вейдера, а не за других кандидатов?

Смотрите, я единственный в Украине предложил другую концепцию выборов. Я хочу, чтобы люди голосовали не за лицо, не за красоту, а за действия. Вы понимаете, что у меня нет никакой официальной должности или ещё чего-либо в этом роде, но я остановил торговлю наркотиками в Одессе. Я единственный, кто борется с наркомафией. Я также борюсь за спасение морского побережья от алчных застройщиков. Важно спасти эту землю на радость гражданам. Это уже давно является проблемой. Нам нужно сохранить эту землю.

[В этот момент интервью зашёл владелец ресторана и помахал рукой.]

Это мой друг. Он отличный парень – один из самых успешных рестораторов Одессы. У него чудесные рестораны, и он вкладывает деньги и даёт людям рабочие места, а городу это идёт на пользу. Этим и следует заниматься политикам: создавать рабочие места, расширять экономику. Но они не кажутся способными на это.

Как вы служили бы мэром такого города, как Одесса, со столь сильно запятнанным коррупцией имиджем?

Образ Одессы не запятнан коррупцией. Все хотят жить в Одессе. Это гнездо, в котором завязываются потрясающие взаимоотношения. У нас сосуществуют множество национальностей, народов, религий – это очень многообразный город. Все сосуществуют в мире, потому что это очень удобно. Даже для [Михеила] Саакашвили[ бывший грузинский президент, недавно назначенный губернатором Одесской области в Украине], который в Грузии находится под следствием. Для вора.

Но он не идеален. Хотелось бы добавить, что действия полиции по отношению к Чубакке были незаконны. Они применили к Чубакке насилие, показав миру, как низко могут пасть наши вооружённые силы. Они сплошь варвары.

Я видел, как в СМИ Дарта Вейдера и Интернет-партию изображают антигероями, выступающими против коррумпированного избирательного процесса, но я также видел, как люди называют вас политическим инструментом, используемым для отбора голосов у более привычных политиков. Что здесь происходит на самом деле?

Правда в моих действиях. Полагаю, следующие выборы будут более продуктивными. Следует понимать, что я пришёл в политику, чтобы изменить правила игры. Посмотрите на [Сашу] Боровика – он в Одессе новичок, и он был ставленником Саакашвили, но губернатору не следует вот так открыто поддерживать кандидата в мэры. Боровик начал свою кампанию за три недели до выборов и в итоге получил второе место, только из-за своей ориентации.

Люди не голосовали за кандидата, они голосовали за бренд, вроде Adidas или Nike. Партия «Солидарность» [партия Боровика] кажется новой, но на самом деле в ней просто полно старых украинских политиков. Люди думают, что голосуют за новый бренд, но получают одних и тех же старых политиков. Именно поэтому выборы ничего не изменили.

Значит, вы – больше, чем политический инструмент?

Я знаю, что говорят люди. Что я всего лишь политический инструмент, что я не серьёзный кандидат. Они все просто напуганы, боятся моих законов. Я их не слушаю. Я слушаю граждан. Их мнение для меня гораздо важнее.

Каково ваше отношение к Геннадию Труханову [текущий мэр, о котором говорят, что вмешательство Вейдера пошло ему на пользу больше всех]?

Собственно, он мой зять. Что ещё я могу сказать? Разумеется, были кое-какие расхождения во мнениях, особенно во время выборов, но мы разберёмся с этим между собой, по-семейному. Это семейное дело.

Мэр Труханов женат на вашей дочери?

Да.

Давайте поговорим о деньгах. Один источник подсчитал, что расходы на ведение вашей кампании превысили сумму в 1 миллион долларов. Откуда Интернет-партия получает деньги?

Часть денег мы получили от Михаила Горбачёва. Он дал нам денег в 1992 году. Но мы их все промотали. Горбачёв узнал и больше не стал нам ничего давать. [Смеётся]

Кроме шуток, мы получили деньги у императора Палпатина, который попал в городской совет Одессы. Мы надеемся, что с его помощью всё больше будет делаться по-нашему. Вскоре на тёмную сторону перейдёт весь городской совет.

Хотели бы вы увидеть вступление Украины в Европейский союз в будущем?

Вопрос не в том, чтобы куда-то вступать. Я считаю, что наша цель в отношении Украины должна заключаться в достижении полной независимости, чтобы другие страны приходили к нам с просьбами вступить с ними в альянс. Я обещаю устроить всё так.

Понял. Давайте сменим тему: у кого лучший световой меч во Вселенной?

Лучший световой меч во Вселенной у меня в машине. Однажды со мной вступил в единоборство джедай, но я оказался слишком силён. Видео есть в Интернете. Впрочем, мне пришлось использовать всю свою тёмную силу, чтобы победить в схватке.

Какой кофе вы пьёте?

Латте.

Как вы пьёте кофе физически?

Через соломинку.

Если взглянуть на американскую политическую сцену, то что вы думаете о Дональде Трампе?

Ну, мужчина он очень красивый, что должно пойти ему на пользу. У него однозначно есть будущее в политике. В мире новая тенденция: людьми управляют красота и красноречие.

Считаете ли вы его хорошим кандидатом в президенты?

Йода был бы лучше. Он демонстрирует терпение, отвагу и ответственность, важные для президента качества.

Какое у вас любимое мороженое?

Ванильное. Ванильное и фисташковое.

Какой у вас любимый фильм?

Все эпизоды «Звёздных войн». Эти фильмы отправили на Землю, чтобы претворить в жизнь идеи Интернет-партии. Они прекрасно подходят людям всех возрастов, хотя они и относительно старые. Разумеется, они могли немного устареть, но это вечные фильмы.

Хотели бы вы сказать что-нибудь Америке?

Да, я хотел бы передать привет своей бабушке, которая живёт в Нью-Йорке. Если есть такая возможность, я был бы очень рад, если бы вы смогли доставить ей немного молока.

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