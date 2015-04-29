Знакомьтесь, это доктор Майями, пластический хирург, который размещает фото своих операций в SnapChat в режиме реального времени

Откройте страницу @therealdrmiami’s в SnapChat и вы окажетесь в операционной, где рука в перчатке делает маленькие разрезы на чьей-то вскрытой брюшной полости или лице, под сопровождение тихих ритмов хип-хопа. Просмотрите достаточно долго фотографии, и экран заполнится кровью и сгустками жировой ткани, а ещё трясущимися силиконовыми имплантантами, пока доктор делает аккуратные надрезы, чтобы изменить форму тела своего пациента. Это не постановка, проигрываемая для SnapChat, это настоящая операционная с живым человеком под ножом и настоящим хирургом, который это всё фотографирует.

Этот хирург – доктор Майкл Зальцхойер, сертифицированный пластический хирург в клинике Bal Harbour Plastic Surgery во Флориде. Он, ещё, и фрик социальных медиа, больше известным под своим сетевым именем Dr. Miami. Похоже, что он берёт свой телефон везде, куда бы ни шёл, по пути создавая цепочку из твитов и постов в Instagram и SnapChat документируя весь свой рабочий день, включая хирургическую практику. Его Instagram заполнен фотографиями «до» и «после», изображениями своих горячих клиентов и, конечно же, вдохновляющими цитатами, подходящими к определённым случаям. Он называет своих пациентов #beautywarriors (англ. Воины красоты); недавно он запустил у себя в Instagram «конкурс мемов», на который получил более тысячи заявок.

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Когда я впервые увидела SnapChat Dr. Miami, у меня ёкнуло сердце. Просмотр абдоминопластики в реальном времени был абсолютно противным мне, но он также был интригующим. Я имею в виду, кем был, чёрт возьми, этот хирург, превратившийся в короля социальных сетей? Я позвонила к нему в офис, чтобы спросить его лично.

VICE: Как проходит ваш обычный день?

Доктор Майкл Зальцхойер: Я приезжаю в офис между 7.30 и 8 утра и в последнее время уезжаю оттуда между 10 вечера и полночью. У меня напряжённый график.

На протяжении этого времени вы постоянно постите в соцсетях.

Да. Это самое большое развлечение для меня со времён окончания медицинского университета. Знаете, большинство врачей последний раз шутят именно в универе. Так, что социальные сети позволяют мне выразить свою креативность, достучаться до пациентов, получить с ними связь и не выглядеть таким типичным замкнутым доктором в белом халате.

Можно сказать, что это часть вашей личности или, скорее, маркетинг вашего бизнеса?

Примерно так: я не считаю, что у меня был бы такой успех и влияние в социальных сетях, если бы я не был на нынешнем этапе своей карьеры. Другими словами, мне понадобилось 19 лет практики и обучения и 10 тысяч пациентов, чтобы достичь того уровня квалификации и стабильности результатов, которые я могу показывать в социальных сетях. Это бы не работало на меня, если бы я только начинал свою практику. Просто не работало бы. Но, конечно, это имеет определённый эффект на бизнес. Раньше я был очень занят, теперь я мегазанят. У меня всё расписано до конца мая. Каждый божий день. Тысячи людей платят и записываются на операцию ко мне за предсказуемым результатом.

И это всё из-за вашего присутствия в социальных сетях?

Послушайте, кто угодно может зайти в интернет и завести аккаунт в Instagram и наполнять его, но я считаю это способом показать свои результаты и то, как они достигаются. Вы можете посмотреть Instagram или SnapChat и увидеть, что я делаю [в реальном времени]. Вы можете увидеть меня, беседующим с пациентами до и после операции, а также увидеть действительно весь процесс. Это позволяет людям говорить: «Я могу доверить своё лицо рукам этого человека».

Видео в вашем SnapChat такие… тошнотворные. Я имею в виду настоящую кровавую съемку операций.

Да, есть такое. Мой SnapChat основан на всём моём дне. Вы можете увидеть, как я иду на работу, вы видите меня, беседующего с персоналом, вы видите меня, если позволяют пациенты, делающего операцию. Большинство молодых пациентов, представители поколения SnapChat, реагируют примерно так: «Круто! Мои друзья хотят посмотреть. Они хотят посмотреть мою операцию и её процесс», что, на мой взгляд, классно. Это действительно демистифицирует весь процесс. Да, записи кровавые, но никого не заставляют их смотреть. Это не эфир на TLC или другом национальном канале. Вам надо открыть фото, которые вас заинтересовали, если вы хотите это увидеть, и люди, подписанные на меня в SnapChat, знают, что происходит.

И вы хотите сказать, что у вас со всеми пациентами происходит разговор, в котором вы спрашиваете что-то, вроде «Эй, могу ли я записать вашу операцию в SnapChat?»

Да, конечно. Все пациенты, которых вы видите, подписали для этого соглашение, для социальных сетей. Большинство из них хотят, чтобы лицо или татуировки были закрыты, но некоторые из них говорят примерно так: «Нет, я хочу написать имя своего парня на спине и публично выразить благодарность этому человеку» или «Я хочу, чтобы во время операции играла такая-то музыка…»

Подождите, вы хотите сказать, что пациенты рассказывают вам как они хотят сделать фотографии для SnapChat?

Конечно. Смотрите, мне 43. Люди моего поколения пугаются [чтобы фотографии их операций были SnapChat]. Это может шокировать их, потому что моё поколение имеет особый взгляд на приватности и интернет безопасность. Но дети сегодня, и все кто в возрасте между 25-30, видят эти вопросы в совершенно другом свете. Это не просто их не шокирует, они говорят «О,круто! Можно и мне такое сделать?»

В наше время дети жаждут славы.

Есть особенности у поколений – я вижу это из своей практики. Если приходит женщина старше 40, я вам с уверенностью скажу, что у неё возникает тревога по поводу SnapChat или того, что её фото поднимут шум. Но более молодое поколение это не волнует. Вы знаете, в чём разница? Они не стыдятся. Они не стыдятся говорить о своих телах или обсуждать свои недостатки… Я считаю, это хорошо.

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Вы также хотите сказать, что фото, которые вы выставляете в социальных сетях, также имеют полезную функцию, показывая, как на самом деле выглядит пластическая хирургия?

Да, конечно. Что привлекает людей, это подлинность фото. Я имею в виду, что видно синяки. Я напишу в комментариях: «Да, выглядит так, будто это больно, потому что это действительно больно. Этот шрам выглядит длинным, потому что это – длинный шрам. И да, этот шрам останется здесь навсегда. И да, она не сможет работать две или три недели». Это не то же самое, что подстричь волосы. Я это никак не приукрашиваю. Если вы хотите увидеть, как это на самом деле делается, идите в SnapChat и всё увидите. У меня в SnapChat от 50 до 75 тысяч посетителей в день. И они со всего мира.

И как вы успеваете со всем этим?

У меня есть два ассистента по социальным сетям, работающих полный день. Они размещают посты и отвечают людям. Пишут люди со всего мира, среди них много студентов-медиков, и они задают вопросы об анатомии, и почему я делаю определённые вещи. Это круто. Правда, это весело.

У вас два ассистента по социальным медиа. Они просто следуют за вами и документируют ваш рабочий день?

Да, в основном. Вы их можете увидеть в

SnapChat – это Эшли и Бриттани. Они также отвечают на запросы. У меня около 100 тысяч подписчиков в Instagram, так что я получаю море сообщений. Пациенты других хирургов присылают мне вопросы, вроде: «Три дня назад мне увеличили грудь и она болит, это нормально?» И они не чувствуют себя комфортно, чтобы спросить своего врача, поэтому они прыгают в сеть и пишут мне, а Эшли и Бриттани отвечают им. Я буду оперировать, а они спросят: «Что вы думаете об этом?», и напишут ответ на сообщение.

Итак, ваше присутствие в социальных сетях – это такие же разговоры, которые могли бы быть в вашем офисе, только они проходят в Instagram.

Правильно, и лично для меня, это, в некотором роде, круто. Конечно, есть хирурги, более опытные, чем я, но также есть множество хирургов, у которых меньше опыта, чем у меня, и у них везде есть пациенты. Так что, буквально, человек из Дубаи может отправить мне сообщение и спросить: «Мне сделали ринопластику четыре недели назад, что вы думаете об этом?» Потом я открываю картинку, смотрю на неё и отправляю ответ. Они могут мгновенно получить второе экспертное мнение с любой точки мира. Технологии удивительны.

Я видела, вы постите в Instagram информацию, вроде «Я буду в оффлайне в течение нескольких дней, поэтому не отправляйте мне сообщения, так как в Instagram есть ограничение на количество непрочитанных сообщений». Сколько сообщений вы получаете?

Их поток бесконечен. Это как пить с пожарного гидранта. Это нельзя объяснить, пока вы не сядете здесь и не посмотрите как разрывается мой телефон. Вы не представляете, как много сообщений я получаю в SnapChat и Instagram. Каждый день их приходят сотни и сотни. Вначале я пытался всё это делать сам. Потом я взял на работу человека и тогда понял, что это больше похоже на работу для двоих людей, на целый день. Я немного перфекционист, поэтому не люблю оставлять сообщения без ответа, так что стараюсь добраться до них всех. Но это трудно, потому что каждый день их приходят сотни и сотни.

Ваши посты выглядят адаптированными под молодёжный жаргон, все эти Emoji и смайлики. Например, я смотрю ваш Instagram и вижу пост, в котором написано: «Мамочкино преображение по высшему классу». Это пишете вы или ваши специалисты по соцсетям?

Нет, нет, это всё я. Я не миллениал, но я, в некотором роде, погружён в культуру этого поколения. У меня есть 15-летняя дочь, которая, собственно, и познакомила меня со SnapChat, также я работаю с очень многими молодыми людьми. В моём офисе у меня целая компания миллениалов и я слышу, как они говорят. Я вижу как они пишут сообщения мне и друг другу. Я по-настоящему неформальный босс, так что они могут немного позволить себе расслабиться и я понимаю, что это – мои идеальные пациенты. Примерно таким образом мы к этому пришли. Моя практика полностью ограничена людьми младше 50 лет. Если вы старше 50, вы меня даже не увидите.

Подождите, почему?

Несколько лет назад я решил, что буду оперировать только пациентов, которые мне нравятся и делать операции, от которых получаю удовольствие. Мне не нравится делать подтяжку лица, поэтому я её больше не делаю. Мне нравится увеличивать грудь, делать абдоминопластику или бразильские ягодицы. Эти операции, в целом, лучше работают на молодых пациентах. Для молодых они также более безопасны. Например, подумайте о маме Канье Уэста, которая трагически погибла, потому что у неё была сердечная недостаточность, но она хотела сделать пластическую операцию и она долго была в поисках, пока не нашла хирурга, который согласился её прооперировать, несмотря на наличие противопоказаний. В возрасте старше 50 у вас будет всё больше и больше таких пациентов, так что ограничив свою практику теми, кто ещё не достиг этого возраста, я скрашиваю свои серые будни. Я делаю операции, которые мне нравятся, людям, которые мне нравятся, с наименьшим риском и они выглядят великолепно. Чтобы лучше всего достучаться до этих пациентов, мне нужно использовать социальные медиа.

Вы найдёте Доктора Майями на Twitter, Instagram, и SnapChat используя @therealdrmiami.

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