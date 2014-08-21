Интервью с геем-неонацистом из России

Фотография со страницы группы геев-скинхедов (G.A.S.H) ВКонтакте.

В мае прошлого года я взял интервью у одного участника неонацистской организации из Малайзии. Вся концепция малайских неонацистов сбивала с толку, потому что доминирующей частью нацистской фишки была ненависть ко всем, кто не был белым, а люди из Малайзии обычно не белые. Тем не менее, оказалось, что печально известная своей жёсткостью нацистская идеология в случае с малайцами была совсем не при делах. Малайские нацисты продолжали выкрикивать «Зиг хайль» и носить свастику, несмотря на то, что они совсем не арийцы, а лишь потому, что они действительно ненавидят иммигрантов, или что-то в этом роде.

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Ещё одна группа неонацистов, не удосужившихся придерживаться принципов Гитлера о том кто и кого должен ненавидеть – это все участники неонацистского движения гей-скинхедов России. Как вы, наверное, помните из любого учебника истории, фюрер и его кореша из Третьего рейха не слишком увлекались ни русскими, ни гомосексуалистами. Приблизительно 100000 гомосексуалистов арестовали в период между 1933 и 1945, и по разным оценкам от 5000 до 15000 геев, в конечном итоге, сослали на погибель в концентрационные лагеря.

Как и в случае с малайцами, у русских отшибло память о таких незначительных исторических деталях как разгул преследований и ужасающий геноцид. Первой из таких групп, с которой я столкнулся, был Гейсоюз патриотов России, члены которого фонтанировали причудливыми теориями о том как исключительно геи могут быть истинными российскими патриотами. Я также узнал о группах под названием Арийские геи-неонацисты и GASH (Арийские гей-скинхеды). Название последней группы (в переводе звучит как «глубокая рана») показалось мне самым занятным, так что я разыскал её члена – Балу на VK.com, и провёл беседу о роли геев на российской нацистской сцене.

VICE: Привет Балу. Можешь ли ты рассказать немного о идеологии G.A.S.H?

Балу: Наша идеология состоит в очистке планеты от «грязных» национальностей. Мы боремся за чистоту крови, за белый цвет кожи и за сильных и красивых людей. Мы не принимаем белых парней или белых девочек, которые мутили с чёрными мужчинами. Просто отвратительно наблюдать за такими межрасовыми союзами. К чему разделять свою жизнь с такими бракованными, когда есть здоровые белые парни?

Может потому, что и среди большого количества других рас есть также здоровые люди? Ты знаешь, что большинство людей не приравнивают нацизм к гомосексуализму? Как ты думаешь, почему?

Я думаю, это из-за стереотипа, что изначально гетеросексуалы преобладали в националистическом движении. Кроме того, общественное мнение называет националистов грубыми варварами, убийцами, и так далее, поэтому посторонние наблюдатели, наверное, думают, что националист должен быть сильным, бесстрашным уличным бойцом, в то время как геи в их представлении – мягкие, добрые и безвредные. В общественном воображении нет смысла в том, что мужчины, которые предпочитают красивую и гламурную стороны жизни, могут бороться за свои права и идеи.

Как долго уже существует GASH?

В России наше движение существует уже более 20 лет. Оно относительно молодое, но достаточно хорошо развитое. Мы немного отстаём от Европы и Штатов, но у нас сильная воля и боевой дух ради спасения белых.



Символ Арийских геев-неонацистов.

То есть существуют подобные движения в Америке и других странах Европы?

Да, конечно. Они предложили нам идею, которую мы так долго искали. Они помогли нам определиться и направить свою деятельность в нужное русло.

А GASH единственная расистская группа геев-скинхедов в России?

В настоящее время это самое распространённое движение среди геев-нацистов. Дело в том, что большинство геев скинхедов не относят себя к GASH, но у них те же цели и методы утверждения влияния. Они просто не привлекают к себе внимание населения. Нам также не нравится чрезмерное внимание к нашей субкультуре. И в то же врем, мы ищем внимания, чтобы все знали кто мы такие и за что мы боремся.

Вы связаны с другими гей-группами?

Да, мы немного сотрудничаем с нормальным гей-сообществом. Хотя, иногда, мы относимся к ним с презрением, потому что каждое из наших действий даёт результат, а действия нормальных сообществ геев в России лишь обостряют ситуацию среди общества, гомофобов, и геев.

То есть вы считаете существование GASH положительным моментом для России? И для прав геев в России?

Мы не делаем из себя героев или каких-то положительных личностей. У нас есть жёсткие методы, и они безоткажно работают. Мы боремся за всех, не только за себя. Мы пытаемся очистить этот мир от ненужных людей, которые не достойны жизни на этой Земле.

Ничего себе. Ладно. Каково ваше мнение о гомофобных нацистах-скинхедах?

Не все гетеросексуальные националисты гомофобы; но на самом деле, они часто бывают скрытыми гомосексуалистами. Мы боремся против националистических гомофобов таким же образом как мы боремся против любых других гомофобов. Они не являются чем-то особенным для нас.

Вы боретесь против нацистских гомофобных групп?

Да, мы боремся против гомофобов независимо от цвета их кожи или их национальности. Мы не понимаем, почему наши братья против нас. В конце концов, мы не имеем ничего против гетеросексуалов, и у нас нет никакого плана, чтобы сделать всю планету гейской.

Сколько членов у GASH?

Затрудняюсь назвать точное количество. Примерно, один из 50 геев – националист или наблюдается тенденция к этому движению. В моей группе от 1500 до 1700 постоянных членов из Москвы или близлежащих районов. Есть ещё и другие общины геев-националистов по всей Москве; GASH группа есть в каждом районе.

А в GASH участвуют лесбиянки ?

Иногда лесбиянки выходят на нас, но мы объясняем им, что для них нет места в наших рядах.

Как насчет транссексуалов нацистов-скинхедов? Такие вообще существуют?

Транссексуалов нет среди нас, и я не вижу возможности для них быть среди нас.

Почему так?

Мы считаем, что мы на войне. А на войне нет места для женщин и мужчин, считающих себя женщинами. Тот факт, что это исключительно борьба мужчин является неотъемлемой частью нашей идеологии.

Кажется, что вы делаете особый упор на мужественность. Каково ваше мнение о менее мужественных геях? Их же принимают в вашу группу?

Это спорный вопрос. Я не могу дать однозначный ответ, так как все члены оцениваются отдельно. У такого человека должны быть определённые качества и вера в нашу идею. Он должен понимать, что может быть необходимо отдать свою жизнь за идею и ради общества в целом.

Хорошо, о каких качествах идёт речь на сексуальном уровне?

Наша сексуальная жизнь вообще состоит из БДСМ, особенно из садомазохизма. Наши братья не занимаются нежностями на шёлковых простынях. Мы совершаем действительно мужественные поступки.

А БДСМ тесно связан с идеологией GASH?

О да, они таке же тесно связаны друг с другом, как дым с огнём. Почти у всех националистов есть пирсинг, традиционные кожаные сапоги скинхедов, и светлые джинсы, которые ещё давно стали нашим сексуальным фетишем, а также бритые головы. Для нас естественен грубый половой акт. Он похож на примитивную страсть. У некоторых из нас есть рабы, но они обычно не националисты. Мы относимся к сексу как к чему-то священному. Это подобно тому, как верующие относятся к Богу. Секс – это передача страсти, эмоций, радости и, не в последнюю очередь, спермы в тело брата. Мы отдаём часть себя друг другу. Это очень важная часть нашей сексуальной жизни. Со стороны, может показаться, как будто мы относимся к сексу слишком легкомысленно, но это не так; каждый акт полового сношения между братьями несет глубокий смысл. Это тайная церемония между посвящёнными.

Что вы отвечаете людям, которые говорят, что гомосексуализм и нацизм совсем не партнёры по койке?

Наша сексуальная ориентация не является препятствием к тому, чтобы быть националистами. Дух национализма может присутствовать в любом из нас независимо от этого. В России права геев чрезвычайно ограничены, и мы не можем сидеть спокойно сложа руки, когда убивают человека только за то, что он гей. Многие люди с Кавказа яростно выступают против геев. Кто-то должен ответить реальной грубой силой на давление, которое они оказывают.

Хорошо. Наконец, как вы реагируете на людей, которые говорят, что Гитлер не особенно любил геев?

В то время применялись очень жесткие меры. И они действительно работали и их было так много. Я не думаю, что Гитлер лично хотел травить геев газом, но идеология требовала этого.