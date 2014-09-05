Девушка, которая собирает деньги на аборт с помощью краудфандинга

Фото с страницы Bailey’s GoFundMe

Краудфандинг является последним писком моды для тех, кому хочется съесть картофельный салат, или кому нужно немного деньжат для своего придурковатого оркестра, но иногда люди обращаются к народным массам от отчаяния. Знакомьтесь с Бейли. Бейли нужно сделать аборт. Она зарегистрировалась на GoFundMe.com (слоган: «Краудфандинг для всех!»), чтобы насобирать $2,500 на операцию. Как и всё хоть как-нибудь связанное с рождением детей, за неполную неделю это обращение привлекло значительное внимание и даже было удалено с сайта на некоторое время.

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Её страница на , изначально называвшаяся «Остановите Размножение Бейли», информирует посетителей о том, что «Бейли в настоящее время безработная, полный банкрот, в долгах, и не в состоянии удержаться на работе в связи с тяжелыми симптомами незапланированной и непредвиденной беременности». Только переехав в Чикаго из Феникса, штат Аризона, Бейли говорит, что ей 23 года, она любит читать и ходить на шоу, и в действительности, очень не хочет становиться мамой.

Ранее GoFundMe использовали для многих довольно благородных проектов, таких как сбор пожертвований для одной из жертв , и помощь в сборе средств на удаление опухоли головного мозга, страдающего патологическим . Несколько более спорным проектом на GoFundMe был проект поддержки , который, как известно, застрелил безоружного 18-летнего Майка Брауна, что вылилось в демонстрации в Фергюсоне, штат Миссури. Я думаю, можно сказать, руководители GoFundMe не боятся испачкать руки.

Я позвонил Бейли, чтобы расспросить о том, что ее побудило к прекращению беременности.

VICE: Привет Бейли, как дела?

Бейли: Все в порядке. Как у тебя?

Могу ли я спросить, кто является отцом?

Я могу не отвечать?

Да, конечно.

ОК, хорошо.

Извини, что я такой настырный, но в Фейсбуке сказано, что ты встречаешься с некто Люцифером Ризингом, не так ли?

О, нет, это абсолютно нормально. Я понимаю. Есть люди, пытающиеся выяснить эти вопросы, причем без каких-либо хороших намерений, и они гораздо настырней [смеется]. Но да, я знаю Люцифера Ризинго достаточно давно, и мы с ним хорошие друзья. Он зарегистрировал страницу на GoFundMe для меня. Он на самом деле управляет всем этим.

На каком ты сроке?

Я только во вторник получила УЗИ, второго сентября, и там сказано 19 недель и пять дней, но ультразвук может ошибаться на семь-десять дней. То есть около 19 или 20 недель.

Почему ты решила использовать GoFundMe для сбора денег на аборт?

У нас нет денег и нам действительно нужны деньги на аборт, и краудфандинг может всем помочь. Вы можете найти там призывы такие как «Помогите мне погасить этот штраф!» или «Помогите мне оплатить аренду!». Мы видели как Kickstarter собрал кучу денег на какой-то картофельный салат. Если люди хотят сделать пожертвование, они могут это там сделать, и это намного легче, чем ходить спрашивать людей кому что нужно.

Я надеюсь, люди будут [жертвовать], но это совершенно нормально, если люди этого не делают. Я знаю, если бы я увидела нечто подобное, я бы подумал: я хочу помочь этому человеку, чтобы он жил той жизнью, корой хочет. Но в моей ситуации время играет большее значение, чем все другие вещи.

Я слышал твою страницу заблокировали на некоторое время. Что случилось?

Мы [изначально] предложили поощрения, ожидая, что только наши друзья будут их видеть. Одно из этих поощрений предлагалось за $25 и состояло в том, что Люцифер отредактирует фотографию для того, кто откликнется. Он действительно хороший редактор, и за $25 [он] бы отредактировал фото, выбранное человеком. А потом мы предложили, что за $50 мы бы сделали все покупки для вас в гастрономе и еще бы обняли вас. Потом, за $100, мы бы убрали ваш дом и постирали столько одежды, сколько вам нужно. И это было шуткой, абсолютной шуткой, потому что мы не думали, что кто-то может этим заинтересоваться.

Но люди действительно обратили большое внимание на нашу страничку, и мы получили много негативных отзывов. Им даже наши формулировки не нравились. Они настучали на нас, наша страница попала под возрастное ограничение. Мы отправили и-мейл в GoFundMe, в котором сказали, что «это была шутка! Мы не ожидали такой реакции!» Так GoFundMe отменил ограничение и страница вернулась. Они, наверное, подумали что мы серьезно, а мы шутили.

Твоя страница собрала много негативных отзывов. Что ты об этом думаешь?

Я ожидала получить негативные отзывы. Есть люди, которые не подбирают выражений. Я была подготовлена, в определенной степени, к ненависти, яду или даже угрозам, но я определенно была удивлена. Были моменты, когда я почти впала в панику или просто была очень, очень озадачена полученным ответом: сколько всяких предположений, сколько прогнозов, я понимаю как некоторых злит то, что мы хотим сделать.

Я уверена, вы можете найти человека, собирающего пожертвования, я видела на Фейсбуке такое, что вы больше не увидите нигде. Список из 200 или 400 пропитанных ненавистью, или жестокостью, или угрозами комментариев. Несколько человек угрожали найти меня, вычислить мой IP адрес, и выяснить, где я живу, чтоб прийти и как-то навредить мне, или Люци. Наступали моменты, когда мы думали, Нихрена себе. Что в самом деле? Действительно?

Ты переживаешь насчет операции?

Да, я нервничаю. Это страшно. Это хирургия. В Иллинойсе операция длится два дня. И это больно, как и любое хирургическое вмешательство. Просто это абсолютно необходимая вещь, поэтому я больше думаю о том, что мне не хватает времени, чем о боли.

У тебя на странице говорится, что были осложнения беременности, правда?

Да.

Ты хочешь рассказать больше?

Я чувствовала очень сильную боль. Как я уже сказала, я только что получила результаты УЗИ, и еще не ходила с ними к врачу, поэтому я не могу сказать что это конкретно, но эти боли сильнее, чем при любых менструальных спазмах, которые у меня случались. Иногда боль настолько сильная, что я не могу встать с кровати и пойти в ванную. Когда я кашляю, я чувствую, как мои органы бьются внутри меня. Я на секунду испугалась, что это внематочная беременность, потому что она предполагает невероятные боли, но это не она. Я не знаю медицинских терминов, чтобы это описать.

Я также видел на твоем Фейсбукуе – снова, прости что следил за тобой – что тебе подарили котенка?

[Смеется] Да, так и есть. Один из моих друзей только что переехал в дом, и они говорят им нужен котенок. Так что это на самом деле котенок не мой, но он будет жить в том же доме, где остановилась и я, так что я притворяюсь что котенок мой.

Хорошо, Бейли. Спасибо за нашу беседу.

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