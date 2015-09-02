Знакомьтесь, голливудский реквизитор, создающий скафандры для НАСА

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Крис Гилман сделал себе имя в качестве голливудского костюмера, специализируясь на связанных с космосом реквизитах и спецэффектах для таких фильмов как: «Столкновение с бездной», «Звёздный путь» и «Армагеддон». Его компания, Global Effects Inc, получила скандальную известность в отрасли благодаря своей непревзойдённой способности производить гиперреалистичные скафандры – такие, которые настолько хорошо изображали настоящие, что это привлекло внимание реальных аэрокосмических компаний.

Получив от НАСА назначение на должность разработчика скафандра для агентства, Гилман основал OrbitalOutfitters, компанию по разработке и производству настоящих противоперегрузочных скафандров для пребывания на орбите. Сейчас он одновременно делает скафандры и для кино, и реальности.

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Гилман в свои 54 года выглядит так, как будто ему было бы одинаково комфортно в автомастерской и на самом верху башни из слоновой кости, выглядит таким человеком, который может без проблем собрать разобранный автомобиль, рассуждая вслух о Каролингской династии. Я встретился с ним за мастерской, в которой он с головой погрузился в работу над деталями средневековых доспехов (ещё одна специальность GlobalEffects). Пожав мне руку, он жестом указал на латную перчатку, над которой как раз работал, и рассказал о сходстве между своей точной копией и реальными доспехами, которые носили рыцари 14 века.

Мастерская заставлена точными копиями всех скафандров, которыми пользовалось НАСА с начала программы «Аполлон», и как будто завалена фрагментами декораций всех фильмов в истории. Обстановка в офисе Гилмана буквально соответствует хаосу за его дверью. Офис заставлен книгами на любые мыслимые темы, связанные со скафандрами, доспехами и спецэффектами, а также бесчисленными историческими артефактами, которыми он, несомненно, пользовался в качестве образцов для своего реквизита.

«Ну-ка, поглядите», сказал он, протянув мне нечто похожее на шланг. «Кабель связи Дэйва Скотта. Эта штука побывала на Луне».

Отец Гилмана владел сварочной компанией и работал над системами жизнеобеспечения «Аполлона». Ребёнком Гилман проводил очень много времени в механическом цехе отца, а к 12 годам научился сварке. Он понял, что тоже станет специалистом по автоматической сварке, пока не увидел, как после завершения программы «Аполлон» бизнес его отца едва не прогорел.

«Я подумал, что это как-то жутковато: работаешь всю жизнь, а потом вдруг узнаёшь, что в области, в которой у тебя всё отлично получается, нет работы, потому что экономика поменялась», вспомнил Гилман. «Но я вспомнил, что читал в школе, будто бы даже во времена Великой депрессии люди всё равно ходили в кино. Я [уже] любил фокусы, и это действительно привлекло меня к спецэффектам и трюкам».

«В киноиндустрии реквизит и костюмы могут быть полным дерьмом – лишь бы хорошо смотрелись в кадре. Я подумал: «К чёрту это!» – и начал делать своё», Крис Гилман

Последние полтора года обучения в старших классах Гилман проработал каскадёром в Тусоне (Аризона), а в возрасте 19 лет отправился на «Фабрику грёз», чтобы попытать удачи в качестве каскадёра и реквизитора. Эта отрасль оказалась совсем не тем, что он ожидал увидеть.

«Я не знал, что Голливуд – это край фигни. Оказавшись там впервые, я пришёл в ужас от некоторых приёмов, которыми там пользовались», рассказал он. «В киноиндустрии реквизит и костюмы могут быть полным дерьмом – лишь бы хорошо смотрелись в кадре. Вот я и подумал: «К чёрту это!» – и начал делать своё».

В 1986 году предприимчивость побудила Гилмана основать GlobalEffects. К 1991 году он получил одобрение Американской киноакадемии в связи с разработкой системы CoolSuit, предназначенной для защиты от перегрева актёров в громоздких костюмах. Гилман отыскал свою нишу в городе, полном реквизиторов и художников по спецэффектам, в середине 90-х, создавая гиперреалистичные скафандры, после того, как заметил, насколько отвратительно в большинстве фильмов имитировалось снаряжение космонавтов.

«Я хотел заниматься скафандрами, поскольку те скафандры, которые я видел в фильмах, по сути дела, были парусиновыми комбинезонами с какими-то приспособлениями и круглым аквариумом. Настоящие скафандры очень сложны», говорит Гилман.

Крис Гилман в своей мастерской

Гилман создаёт все составляющие скафандров на собственной площадке, и его способность изготавливать скафандры, практически не отличимые от настоящих, быстро привлекла внимание различных аэрокосмических компаний. Слухи о парне из Голливуда, способном продавать скафандры дешевле, чем международные аэрокосмические компании, распространялись быстро, пока однажды Гилман не получил неожиданный звонок от профессора из Беркли, желавшего узнать, не заинтересует ли Гилмана помощь в конструировании скафандра для НАСА.

«Я подумал, что меня этот приятель разыгрывает», рассказал мне Гилман.

Это был не приятель. НАСА хотело получить прототип скафандра через два месяца, что, как признал даже Гилман, было «смехотворно кратким сроком для изготовления макета». Всё же он принял вызов, по сути, состоявший в переделке туловищной части скафандра, которая позволила бы подогнать его под некрупных людей, к примеру, женщин-космонавтов.

Гилманова переделка туловища скафандра, судя по всему, впечатлила НАСА, так как позднее оно наняло его с целью создания реальной детали для Передовой лаборатории скафандров. Эта деталь была полностью функциональным адаптером для шлема, который использовался для испытаний на экспериментальных скафандрах.

«Похоже, я гожусь на то, чтобы создавать настоящие детали для НАСА, а не бутафорские костюмы для Disney» Крис Гилман

Несмотря на то, что Гилман начал завоёвывать доверие тех, кто на самом деле запускает людей в космос, это не считалось особенным достижением в Голливуде. Он говорит, что несколько раз встречался с продюсерами «Миссии на Марс», но они в итоге наняли для работы над реквизитом кого-то другого. Затем, по его словам, ему дал от ворот поворот Джон Фавро, когда дело дошло до дизайна костюма Железного человека, а затем (в очередной раз) – Кристофер Нолан, когда речь шла об «Интерстелларе» (о котором он говорит, что Нолан «потратил всё время и силы, собирая информацию о космических путешествиях и чёрных дырах, но скафандры, чёрт бы их побрал, выглядят как костюмы»).

«Мне это казалось очень забавным», отметил он. «Похоже, я гожусь на то, чтобы создавать настоящие детали для НАСА, а не бутафорские костюмы для Disney».

Потрясающий новый скафандр НАСА создан для выхода человека на поверхность Марса.

Тем не менее, Гилман осознал, что его опыт и способность создавать рабочие костюмы в GlobalEffects открыли ему другую дорогу в кинематограф – изготовление скафандров для процветающей индустрии «нового космоса». В 2006 году он основал OrbitalOutfitters, компанию, занимающуюся конструированием макетов транспортных средств в натуральную величину и рабочих скафандров для таких компаний, работающих в индустрии «нового космоса», как XCORи SpaceX.

Офис OrbitalOutfitters находится рядом с GlobalEffects, за маленькой дверцей в задней части здания. Это некий гибрид упорядоченного хаоса чертёжной архитектора и стерильности операционной хирурга: к стене в беспорядке склоняются манекены, наряженные в различные прототипы, созданные Orbital; на столах валяются чертежи, прототипы шлемов и устройство, предназначенное для проверки устойчивости соединений в скафандрах к давлению.

Гилман жестом указывает на один из одетых на манекенов скафандров, который Orbital разработала в качестве консультанта SpaceX. «Его создал конструктор, работавший над «Обливионом», сказал он мне. Скафандр выглядел гораздо элегантнее и круче, нежели всё, что сейчас носят космонавты.

«Элон хотел чего-то более сексуального и крутого», рассказал Гилман, пожав плечами. В отличие от таких государственных предприятий, как НАСА, индустрия «нового космоса» более ориентирована на «привлекательность» скафандра. Связавшись с OrbitalOutfitters, SpaceX поставила условие, что конструируемые для неё скафандры непременно должны выглядеть «круто»; этот эстетический принцип OrbitalOutfitters старается применять ко всем своим скафандрам.

«OrbitalOutfitters – это Armani плюс Ferrari», заявил Гилман. «Мы – это мода плюс технический функционал. Для нас эмоциональная сторона дела едва ли не важнее технической».

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Часть работы Гилмана по продаже своих скафандров пионерам «нового космоса» связана с тем, чтобы убедить их, что скафандр – такая же часть ракеты-носителя, как и ракеты. Конструирование ракеты-носителя без учёта того, как в неё впишется скафандр, часто даёт результаты, оставляющие желать лучшего, чего можно избежать, конструируя их вместе. Именно этот подход применил последний клиент Orbital, XCOR, заказавший у Orbital конструкции прототипов кабины для своего суборбитального корабля Lynx наряду с конструкцией скафандра, в котором космонавты будут находиться внутри кабины.

«Если бы не скафандр, вы бы не смогли выйти в космос. Поэтому если раньше говорили, что по одёжке встречают, то в нашем случае по одёжке провожают», заявил он. Хотя Orbital – относительно новый игрок в гонке «нового космоса», Гилман видит в будущем исключительно возможности для расширения по мере возрастания прибыльности этой гонки для тех, кто решает соревноваться. В настоящее время всё выглядит многообещающе: помимо контракта с XCOR, OrbitalOutfitters в октябре прошлого года начала работу над новым производственным помещением и высотной камерой в Техасе.

Хотя, возможно, до появления скафандров Гилмана на орбите ещё далековато, если вам захочется взглянуть одним глазком на то, как выглядит модное будущее космоса, отправляйтесь прямиком в свой местный кинотеатр.

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