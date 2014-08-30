Встречайте организатора элитных секс-вечеринок Лондона

Крис Рейнолдс Гордон (внизу справа) и соучредитель Heaven SX Ева

Крис Рейнолдс Гордон – своеобразный ответ британца американцу Дэну Билзериану. Разница лишь в том, что последний сделал себе имя играя в покер и сбрасывая голых женщин с крыш, и быстро стал наиболее востребованным женоненавистником в Instagram, в то время как Крису удалось прославится избегая нелепого социального мачизма.

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То он миллионер, то нищий. То у него недвижимость по всему миру, то он бомжует. То он национальный чемпион среди юниоров в забеге на 800 метров, то встречается с Путиным предлагая торговлю необработанными алмазами. Теперь, накануне своего 30-летия, он превратил свою и своей подруги Евы идею «Heaven SX» в организацию одних из самых популярных «элитных» секс-вечеринок Лондона.

В связи с тем, что группа Killing Kittens – возможно, крупнейший бренд Великобритании в сфере секс-вечеринок – недавно пригласила Heaven SX в свои ряды, я подумал, что нужно срочно связаться с Крисом, чтобы узнать, как же он делает свои деньги.

VICE: Привет, Крис. Прежде всего, поделись со мной, что происходит на вечеринках Heaven SX.

Крис Рейнольдс Гордон: Это вроде похода в любой обычный бар или клуб: там есть стильно одетые люди, они болтают, смеются, лучше узнают друг друга. Тогда, чуть позже, где-то к 12 или 1 ночи, то есть в самый разгар, девушки выходят и переодеваются в нижнее белье. Такой себе щекотливый момент, когда остаются одни лишь парни и болтая сидят друг с другом, но тут появляются шикарные девушки, атмосфера меняется, и люди начинают исчезать.

А почему это называется «элитная вечеринка»?

Я довольно много бывал на вечеринках, и все называли их элитными. И обычно на них вы увидите 50 или 60-летних людей, не таких уж и привлекательных. Не то, чтобы среди 50 или 60-летних нет привлекательных, но именно на тех вечеринках бывали люди, о которых обычно нельзя подумать как о привлекательных. На самом деле, всё это очень поверхностно, потому что, в конце концов, что такое привлекательный? Поэтому, на свои вечеринки я приглашаю тех, кого считают сексуальными – всех, у кого десятибалльный рейтинг на шкале сексуальности. Средний возраст у нас тоже довольно молодой.

Сколько вы получаете заявок на каждую вечеринку?

На большую вечеринку обычно приходит 100 заявок в день в течение недели или двух. А потом мы постепенно отсеиваем до 20 или 30. Мы также проводим отборные вечеринки, на которые приглашаем до 120 или даже 200 людей. Ещё у нас есть вечеринки для наших членов, на которых, обычно, бывает около 30 человек. В основном, всё сводится до поверхностного: внешний вид. Вот почему я самостоятельно не выбираю. Я не думаю, что это справедливо, когда один человек решает за всех что такое сексуально, а что нет.

Мы вот болтаем пять минут, а ты уже успел сказать слово «поверхностный» несколько раз. У тебя какой-то неприятный осадок от этих вечеринок?

Ага, на самом деле, очень конфузно, потому что, очевидно, что всё это поверхностно. Но тот же сайт знакомств Tinder также поверхностен. Никого не хочется расстраивать, но если вы собираетесь попасть на вечеринку для самых красивых людей, то, к сожалению 95 процентов людей, которые обращаются, на самом деле, получают отказ.

А кто делает заявки?

Обычные люди: журналисты, актёры, актрисы, модели, медсёстры, врачи, юристы. Я бы, наверное, сказал, что среди учителей, врачей, медсёстр, и юристов больше шалунишек. Особенно, среди учителей. Иногда мы проводим вечеринки, когда все гости приходят в масках и никаких мобильных телефонов. Также мы провели одну вечеринку, на которую были приглашены исключительно VIP персоны из актёрской и музыкальной индустрии.

Но обычно к вам приходят пары? Что это говорит об отношениях?

Я думаю, что это говорит о том, что люди становятся более открытыми и честными. Здесь есть свои положительные и отрицательные моменты; я видел пары, которые стали ближе, потому что нет смысла обманывать. Это как парень, который дрочит на порно, и он не думает о своей жене, он думает об этой девушке, но он на самом деле любит свою жену и никогда не уйдёт от неё. Это, своего рода, то же самое, но они при этом присутствуют вдвоём. Я видел пару, которые были женаты лишь шесть месяцев, и были большими любителями-свингерами.

Просматривая твою страницу на Facebook ты мне немного напоминаешь Дэна Билзериана. Что ты думаешь о таком сравнении?

Я уже это слышал. На некоторых фото сняты схожие моменты… которые некоторым людям кажутся очень дикими, потому что они не были в таких ситуациях, но для меня это вполне нормально.

Крис-атлет

Перед всем этим, ты же был атлетом, ведь так?

Да. Почти с первого дня как я стал на беговую дорожку, я был самым быстрым по всей стране в забеге на 1500 метров. Я выиграл несколько национальных титулов и был быстрее, чем Себ Коу и Стив Крам в возрастной категории. Я был самым быстрым бегуном на 1800 метров в Европе в своей возрастной категории -18-летних. После этого я круто поссорился со своей семьёй. Тогда мой папа был моим тренером; а потом, я спал на заднем сиденье автомобиля и ел рыбу с картошкой фри. Всё пошло коту под хвост. Я тупо расклеился. Я был на грани самоубийства – я не мог справиться с тем, что я не лучше всех.

А потом у тебя появились деньги при мутных обстоятельствах?

Да. Когда умерла моя мама, мне был 21, я унаследовал $ 600000, которые я вложил в обучение и стал трейдером. Моя прибыль зашкаливала, когда я торговал на FTSE 100, а затем на FOREX. Я был просто мега успешным, а когда Lehman Brothers сдулись, я сколотил астрономическое состояние. Я решил всё бабло инвестировать в недвижимость. У меня было шесть объектов в Дубае, четыре в Марокко, и два в Египте, когда мне было 22 года, и я просто хотел сосредоточиться на своей карьере бегуна. А потом случился мировой кризис, и я потерял всё. К тому времени я заработал около $ 5,3 млн чистой прибыли, но быть богатым на бумаге очень отличается от реальных денег в банке. Если бы экономика не развалилась тогда, я бы не работал сейчас.

Крис и Павел Бородин, государственный секретарь России

Я видел твоё фото с Бородиным, государственным секретарём России. Это что за история?

Я встречался с Владимиром Путина и Павлом Бородиным. Я хотел торговать алмазами, но я был полным салагой в этом деле. Это всё было ещё в хорошие времена. У меня был очень классный менеджер в банке на то время, но он сказал, что не мог предоставить мне подтверждение средств, и что никто не будет говорить со мной без такого подтверджения. Я решил заполучить несколько крупных покупателей алмазов, которые могли бы предоставить подтверждение наличия средств, и короче говоря, я раздобыл государственный заказ, в котором подтверждалось, что мне можно доверить $ 390 млн. Мне тогда было около 23.

Я прилетел в Россию с документами в моей сумке, подписанными этим банком. Я прямиком пошел в Кремль и остановился в Президент отеле, где у нас была встреча с Путиным и с Бородиным. Разговор состоялся в его кабинете; они думали, что я типа супер богатый капиталист – нужно иметь стальные яйца, чтобы на такое отважиться. Это было глупо, но я хотел быть лучшим, и я был готов сделать всё возможное, чтобы провернуть это дело.

Полез поперёк батьки в пекло?

Я определенно блефовал на тот момент. Мне было 23, а я уже проводил встречи с важными людьми. Но я предпочитаю делать, чем размышлять: «Если бы да кабы». Я верю в то, что перед смертью я себя спрошу: «А что если тогда я не выложился на полную?» После того как я потерял все свои деньги, я почти бомжевал, кочуя из хостела в хостел, пока, в конце концов, мои дела начали идти хорошо снова.

И заканчивая наш разговор, насколько велика твоя сеть секс-вечеринок?

Ну, есть одна социальная сеть, в которой около 8 миллионов в Европе, и ещё одна, в которой 16 миллионов по миру. В Великобритании у нас есть группы с десятками и сотнями тысячами членов в одном только Лондоне. Это невероятно – сложно поверить. В моём списке сейчас Майами, Ибица, и Нью-Йорк, где я должен ходить на вечеринки, привозить нужных людей, и чтобы всё было пучком.

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