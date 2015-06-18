Чем занимается и как живёт «золотая молодёжь» Тегерана?

Фотосостраницы Facebook «Rich Kids of Tehran»

Эта статья взята с VICE UK

Rich Kids of Instagram – аккаунт до не приличия богатых молодых парней и девушек, созданный, чтобы выставлять напоказ свой шикарный образ жизни простым незнакомцам. Это аккаунт, где молодые люди меряются своими ролексами и выливают бутылки Сан-Пеллегрино в туалет. Совсем недавно богатенькие детки со всего мира начали создавать подобные странички на Instagram. Пожалуй самым популярным среди этих новосозданных аккаунтов стал RichKidsofTehran(«Богатые детки Тегерана»), который даёт возможность взглянуть на обычную и повседневную жизнь золотой молодежи Ирана.

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RKoT (RichKidsofTehran) использует тот же шаблон и остаётся верным предпочитаемым темам своего предшественника: первоклассные мобильные телефоны, огромные виллы и горячие девушки в бикини. Этот бесстыдный парад денег, плоти и шампанского может показаться удивительным, учитывая, что всё происходит в достаточно консервативной мусульманской стране, стране, которая открыто выступает против иконографии и в которой запрещён алкоголь, а нескромный наряд – это уже преступление.

Начиная с иранской революции 1979 года, когда аятолла Рухолла Мусави Хомейни ввёл новое видение Исламской Республики Иран, суровые религиозные указы всё ещё регулируют социальную жизнь, и ношение хиджаба всё ещё является обязательным для девушек в стране. В сентябре прошлого года семь человек, которые опубликовали видео, на котором они танцуют под песню Фарелла Уильямса «Happy», были арестованы и получили условные сроки до одного года в тюрьме, а также 91 удар плетью.

Тем не менее, иранской молодёжи удалось найти выход из ситуации, и пространством, в котором они делают это, стал Интернет. На Instagram странице RichKidsofTehran строгая политика правительства страны столкнулась с амбициозной молодёжной культурой. И для RKoT всё пока складывается хорошо – ни одному из детей с этой странички не было предъявлено официальных обвинений и никто не столкнулся с судебной расправой, несмотря на все фотографии шампанского и платья с глубоким декольте.

Когда я спросила одного из основателей RKoT, сталкиваются ли они с какой-либо обратной реакцией правительства или суда, он рассказал, что на аккаунт наложен фильтр, требующий виртуальную частную сеть для того, чтобы получить доступ к страничке внутри страны. Этот тип фильтра, по-видимому, накладывается на много других приложений и веб-сайтов в Иране, поскольку правительство приложило много усилий, чтобы фильтровать интернет-поток и вести «умную» Интернет-цензуру против сайтов, которые они сочтут неуместными или аморальными.

После того, как две супердорогие роскошные машины разбились в прошлом месяце, убив пять человек – и один из участников RKoT был за рулём –Али Хаменеи перестал замалчивать эту проблему и вмешался в средствах массовой информации, публично осуждая «поколение опьянённое своими деньгами», которое вызывает чувство «психологической неуверенности» в Тегеране. Тем не менее, никаких действий пока не было предпринято против страницы, и она всё ещё остаётся доступной онлайн.

Так как же богатым деткам Тегерана удаётся выходить сухими из воды? В разговоре с 24-летним Хамид, который подписан на этот аккаунт, я узнал, что «80 процентов детей, ведущих аккаунт, являются отпрысками правящей элиты». RKoT – это не просто богатое меньшинство, а ещё и демонстрация потомства политического класса – того же политического класса, который выступает за скромное поведение и сдержанность.

Со страницы the Rich Kids of Tehran Facebook



Когда я разговаривала с некоторыми другими иранскими подписчиками RKoT, я спросил их о противоречии между консервативной элитой, осуждающей «Westoxication» (пагубное влияние Запада), и существованием такого неприкрытого карнавала богатства. Одна из них, 27-летняя художница по имени Саба, сказала мне, что даже если эти дети были близки (так или иначе) к людям, находящимся у власти в Иране, то это были так называемые «нувориши» (быстро разбогатевшие выскочки из более низких слоёв населения), а не традиционная аристократия, которая ведёт себя более сдержанно со своим богатством.

Она сказала: «В традиционной иранской культуре мы, на самом деле, не должны выставлять напоказ то, что имеем, поскольку мы не должны оскорблять чувства малоимущих».

Когда я говорила с ребятами, управляющими аккаунтом, они яростно защищали свою идею. Они думают, что эта страница демонстрирует более либеральный, современный Иран. Просматривая твиты, собранные аккаунтом, легко почувствовать это желание показать другой Иран; несколько лозунгов, таких как «Мы не ездим на верблюдах», или «Список того, что они не хотят видеть в Иране» подчёркивают их осуждение ошибочного имиджа страны, пытаясь тем самым придать RKoT немного политического наполнения.

В имейл-переписке ребята из аккаунта акцентировали внимание на том, что именно средства массовой информации, которые печатают сфабрикованные, пугающие образы Ирана для своих политических целей, создают такую картинку страны «которая им выгодна. Вы не увидите то, что они не хотят, чтобы вы знали об Иране!» Он добавил: «За последние восемь лет, 98 процентов новостей были о политике Ирана, санкциях и ядерных вопросах. Западные СМИ использовали эти темы, чтобы создать картину Ирана, которая будет выгодна для их политических программ».

Это желание показать другую сторону Ирана было основной темой у всех, с кем я связывалась. Саба, которой, как мне кажется, RKoT не очень дорог, написала в нашей электронной переписке: «Я не против них, потому что, как иранская молодая девушка, я хотела бы, чтобы международное сообщество понимало, что Иран – это не совсем то, что они думают. Мы не всегда носим паранджу, и наши мужчины не отращивают бороды до груди. В Иране люди ходят на вечеринки, танцуют, поют, пьют алкоголь, курят и ходят на свидания».

Обратная реакция, которую спровоцировала эта страничка, исходит не только от людей, находящихся у власти, но и от Интернета в целом. Недавно была создана страница Instagram под названием «Бедные дети Тегерана» (Poor Kids of Tehran), показывающая картины беднейших слоёв населения Ирана. Когда я спросила об этом в лоб ребят, ведущих RKoT, один заявил, что бедность в стране никак не связана с их богатством. «Иран находится под суровыми санкциями Запада в течение более десяти лет, что наносит огромный ущерб экономике Ирана. В Европе и Северной Америке живёт больше бедных, чем в Иране, и на эти страны не накладывают никакие санкции», сказал он.

Несмотря на все их заявления, мне трудно поверить в то, что аккаунт был создан, чтобы бросить вызов глобальному имиджу Ирана; я почти уверена, что это было сделано, чтобы богатые дети могли хвастаться своим богатством. Тем не менее, своим лишь существованием, страничка также преуспела в развенчивании предубеждений, даже если то, что она показывает – лишь крошечное меньшинство иранской молодёжи.