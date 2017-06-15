Пальто Мелании Трамп за 51,500 долларов напоминает нам о том, что мы живём при олигархате

Не знаю, как вы, но я по большей части могу спокойно заниматься повседневными делами, не будучи раздавленным откровенной несправедливостью и жестокостью мира. Мы все живём в спектре между детьми, рождёнными в зоне боевых действий, и людьми, обретающими славу на Instagram благодаря отвратительной демонстрации богатства, но если думать об этом слишком много, то существование становится невыносимым, и в итоге это приводит к сокрушительному чувству нереализованности в жизни.



Поэтому мой совет таков: не давайте своему взгляду задерживаться на пальто, которое Мелания Трамп надела на саммит «Большой семёрки» в Италии в конце мая. Оно стоит 51,500 долларов, и если вам захочется купить такое же, нужно внести залог в 25,750 долларов, вот только в настоящее время оно недоступно, да и вы не можете себе его позволить, потому что кто может? Не рабочие на китайской фабрике одежды Иванки Трамп, которым, как сообщается, платят около 60 долларов в неделю. Не американцы, получающие минимальную зарплату по стране и зарабатывающие около 15,000 в год при наличии всего одной работы с полной занятостью (они, вероятно, чтобы выжить, работают больше, чем на одной работе). Не вы, если вы не сказочно богаты, а если это так, то поздравляем.

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Если у вас всё же начнутся слегка навязчивые мысли об этом пальто, к примеру, вы будете подсчитывать, на сколько месяцев аренды жилья это потянет, как это может оплатить первый взнос за дом или обучение в университете, а может, 20,600 малярийных сеток… Что ж, в этом случае советую вам не злиться на это пальто конкретно. Разумеется, оно похоже на то, что надел бы студент художественного университета на вечеринку по случаю Хэллоуина, но богатые люди переплачивают за одежду с незапамятных времён. Дочери Барака Обамы однажды надели на правительственный обед платья по 20,000 долларов. Мария-Антуанетта ежегодно тратила на одежду миллионы (по современным меркам), пока недовольные низшие классы не сделали её символом неравенства и не убили её и всю её семью.

Нет, не нам осуждать Меланию Трамп за то, что она надела такое дорогое пальто, что вообще кажется, будто её одурачили. У нас в Америке богатых не журят за их безделушки, а, напротив, чествуют на разворотах журналов, где они появляются в прикидах, стоящих столько же, сколько и наши дома. Самые радикальные среди нас считают, что с них нужно брать чуть больше налогов, по крайней мере, достаточно для того, чтобы они, возможно, не смогли купить несколько роскошных поместий и были вынуждены остановиться всего на одном-двух и, возможно, обычном LearJet вместо частного «Боинга-757». Но в подобный левацкий бред не верит никто из власть имущих; муж Мелании поддержал меры, которые позволят таким людям, как Трампы, оставлять себе ещё больше своего богатства в обмен на то, чтобы бедным стало труднее получить медицинскую страховку.

Так что на самом деле это ещё одна причина не думать о пальто. Сейчас у вас, вероятно, есть более насущные заботы.

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