Возможно, Вена и не самый лучший город на свете

Фото сделаны Штефани Катцингер для «Вена – это рай»

Эта статья впервые была опубликована на VICE Austria.

В конце февраля титан сферы человеческих ресурсов Mercer опубликовал свой 18- ежегодный опрос «Качество жизни», в котором назвал Вену наиболее пригодным для жизни городом в мире. Как и ожидалось, в связи с этим австрийские СМИ хором воскликнули: «Божечки мои!» – и начисто утратили способность мыслить критически и рационально. По сути, на следующий день публикации вся Австрия докладывала о том, какие мы, австрийцы, замечательные.

Videos by VICE

Несмотря на то, что опрос не обязательно является несовершенным, победа, которую он присуждает, не так уж и однозначна. Разумеется, это отлично действует на всеобщий боевой дух – особенно в связи с тем, что зарубежным СМИ, по-видимому, безумно нравится изображать Австрию как страну ярых противников беженцев, семей, держащих заложников или даже Гитлеров. Однако вместе с лакированием действительности приходят вопросы: к кому здесь стремится обращаться Mercer? Как он определяет качество жизни? И как измеряется счастье?

К кому обращено исследование Mercer?

Во-первых, нам следует понять замысел опроса Mercer. Это не научное исследование, и в его рамках не проводятся интервью со всеми основными социальными группами для получения репрезентативной картины внешнего вида и пригодности для жизни каждого города. Его цель – помочь международным компаниям решить, куда отправлять своих иностранных работников. Поэтому, как утверждает Mercer, «безопасность, в частности, является одним из ключевых факторов» в анкете исследования (подробнее об этом ниже).

Не то чтобы Mercer был здесь неправ. Если вы – растущее предприятие, ищущее хорошие места, где можно поселиться/переселиться или открывать новые офисы, Вена может быть неплохим вариантом, на который можно поставить. Это связано с тем, что бизнесмены, как правило, живут в самых приличных районах, останавливаются в самых лучших гостиницах и в целом редко отправляются в более сомнительные части какого бы то ни было города. Если походить по Вене туда-сюда бессистемно и опросить 500 бездомных, безработных или наркоманов, результаты, возможно, будут отличаться.

Опрос Mercer не столько рассказывает вам о реальном качестве жизни для среднестатистических людей. Скорее это ответ на вопрос: в каком городе с приличной инфраструктурой и хорошими местами для шоппинга вероятность столкнуться с уродливой, отвлекающей реальностью войны или насилия для бизнесменов ниже всего?

Фото Штефани Катцингер для «Вена – это рай»

Как Mercer определяет качество?

И это приводит меня к определению качества. Как я отметил выше, одним из ключевых факторов для Mercer является безопасность. Так что позвольте мне сказать: в Вене действительно безопасно. Здесь ходишь по улицам так, как будто прогуливаешься по DisneyWorld: повсюду уютно, чисто и несколько старомодно. Хотя некоторым жизнь в DisneyWorld может показаться раем, другие могут воспринять это иначе. Многим жителям Вены город кажется скучным до ощущения гиперопеки, а культура во всех отношениях отстаёт на пять лет от Великобритании или США; кроме того, здесь полно собачьих какашек.

В то же время, хотя в Вене действительно безопасно, здесь не вполне безопасно. По данным Индекса безопасности и защищённости Legatum 2015 года, наиболее безопасные страны в мире – это Китай, Исландия и Финляндия. Австрия занимает в этом списке лишь 16 место.

Кроме того, также довольно трудно измерить социальные навыки города – к примеру, насколько милые в нём люди, насколько легко завести новое знакомство, насколько динамичная ночная жизнь, где купить еды в воскресенье и так далее. Ответы (в этом же порядке) таковы: не милые, нелегко, нединамичная и нигде.

Но, чёрт побери, кого волнуют воскресные закупки продуктов, если у вас есть процветающая экономика, позволяющая вам поедать бранч неподалёку от живописной торговой улицы, верно? Как отмечает Guardian, показатель ВВП Австрии на душу населения – один из самых высоких в мире, чуть меньше, чем в США.

Фото Штефани Катцингер для «Вена – это рай»

И это было бы замечательно, если бы не вот этот скандальчик, связанный с банком под названием Hypo, который изувечил Австрию и заслужил нашей стране прозвище «маленькой Греции» Европы. Скандал с Hypo, вызванный спекуляциями ультраправой Партии свободы Каринтии (самой южной земли Австрии), обошёлся Австрии в 19 миллиардов евро [21 миллиард долларов]; столько же стоили бы государству все беженцы с 1950 по 2275 год вместе взятые.

Другим финансовым показателем качества жизни могло бы быть то, сколько вы платите за жильё. Guardian цитирует уроженку Вены Хелену Хартлауэр, которая говорит, что живёт в квартире площадью 1080 квадратных футов в хорошем районе и всё равно платит всего лишь около 62.5 фунтов [81 доллар]. Это всего 6.25 фунта [8.81 доллара] за квадратный фут. И это прекрасно, вот только это гораздо ниже среднего. Средняя стоимость аренды приличного жилья в столь же приличном районе, определённая по десяти людям, из которых состоит венская редакция VICE, равна примерно 9 фунтам [13 долларам] за квадратный фут. И ведь никто из нас не живёт в такой квартире начала века, как описывается в рассказе Хелены. Кроме того, если взглянуть на статистику, то Вена оказывается ближе к 10 фунтам [14 долларам] с лишним за квадратный фут.

Как измерить счастье?

Итак, возможно, на деньги также не стоит смотреть в долгосрочной перспективе; нельзя сказать, чтобы они имели значение. Не хочу сейчас показаться хиппи, но деньги – это же ещё не всё, верно? Однако если нет, то нам нужно зацепиться за что-нибудь другое. К примеру, настоящее счастье. Итак, как нам измерить настоящее счастье? И какое место в таком списке занимает Вена или Австрия? Один из способов – просто выйти и спросить.

Именно этим и занималась Организация Объединённых Наций. Для своего Всемирного доклада о счастье она собрала данные из Всемирного опроса Института Гэллапа в 150 с лишним странах. Тремя самыми счастливыми странами на Земле исследование называет Швейцарию, Исландию и Данию. Австрия не попадает даже в первую десятку, оказавшись на 13-м месте.

Другое исследование общего благополучия, проведённое Институтом Гэллапа с участием 146,000 с лишним людей в 145 странах, называет тремя странами, в которых люди в целом наиболее довольны жизнью, Панаму, Коста-Рику и Пуэрто-Рико. Здесь Австрия на 9-м месте.

Так что именно делает Вену городом номер один для отправки своих сотрудников и иностранных специалистов? Как ни крути, она фальшивая, посредственная и интересная лишь в том случае, если вам не по душе столкновения с реальностью. С другой стороны, именно эти качества, возможно, и ищут международные компании.