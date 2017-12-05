«MGA» пытается спасти травести-конкурсы красоты.

В 1973 году Норман Джонс увидел в одном арканзасском баре флайер первого конкурса «MGA» (MGA). В то время Джонс (который переодетым пользуется именем Норма Кристи) ходил на концерты в мужской одежде, чтобы избежать ареста за ношение одежды противоположного пола, а на улице, по его словам, люди часто орали ему «педик» или «голубой».



Тем не менее, Джонс, называющий себя дрэг-квин «из деревни», хотел посоревноваться с девушками со внешностью «кинозвёзд» на конкурсе, созданном по образцу традиционных конкурсов красоты вроде «Мисс Америка» и «Мисс США». Поэтому она одолжила платье, отправилась в Нэшвилл и, к вящему своему удивлению, вернулась домой с самой первой короной.

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«Обладательница второго места была так восхитительна, что я не думал, что смогу с ней потягаться, – рассказал Джонс. – Десять лет спустя промоутер сказал мне, что я выиграл, потому что выглядел реальнее. На всех остальных было очень много косметики».

Два года спустя Джонс купит конкурс у изначального владельца. А в течение следующих четырёх десятилетий MGA сохранила этот акцент на «реальности» – на образе, создающем иллюзию женскости в тех, кто его воплощает. Конкурс также кодифицировал свои правила и ожидания: к примеру, MGA не может иметь заметных татуировок и должна пить жидкости через соломинку.

Теперь, на сорок пятом году существования конкурса MGA обрела менее строгую направленность. На прошлой неделе 41 дрэг-квин собрались в Новом Орлеане, дабы посоревноваться за титул победительницы и корону конкурса. Те, кто туда приехал, получили право на участие, выиграв один из 22 региональных отборочных конкурсов, проводимых по всей стране; в этом году, согласно подсчётам организации, соревновались более тысячи дрэг-квин. В этом году корону получила Дива Стейшн, дрэг-квин из Коламбуса (Огайо).

«Нам нужен человек, способный помочь сделать MGA актуальной, – сказал Арнольд Майинт, выступающий в женском образе под именем Сьюзи Вонг и ставший MGA 2017 года. – Человек, способный помочь ввести бренд в популярную культуру».

В 2009 году первый сезон RuPaul’s Drag Race вывел травести из гей-баров и внезапно ввёл его в национальное сознание небывалым ранее образом (фильтр Vaseline прилагается). И хотя такие дрэг-квин, как Дивайн, Коко Перу или сама РуПол, к тому времени уже нашли себе аудиторию по всей стране, Drag Race обращалось к фэндомно-рекламному духу эпохи Tumblr, который впоследствии станет движением, большим, чем сумма его частей.

Девушки из RuPaul’s Drag Race впоследствии выступали с такими исполнителями, как Майли Сайрус, светились на SNL и потрясали музыкальные чарты. Программа во многих смыслах ввела травести в мейнстримную американскую культуру. И тем самым она изменила экономику и культуру травести. Если когда-то обладатели титулов конкурсов красоты – многие из которых оттачивали своё мастерство годами и десятилетиями – претендовали на самое завидное место в американском травести, сейчас эта честь, пожалуй, принадлежит победителям Drag Race.

«У [Drag Race] есть свои плюсы и минусы, – сказал Майинт. – Мы живём в мире медиа, а видимость телевидения как бы загоняет нас в тень с точки зрения массовой публики».

Высказавшись в Новом Орлеане по случаю MGA на прошлой неделе, Майинт признал, что Drag Race помогла травести обрести новый уровень принятия.

Днём ранее, сказал он, «маленькая старушка», сидевшая в самолёте рядом с ним, спросила, не певица ли он, потому что он плакал и шевелил губами (он расчувствовался, думая о своём грядущем выступлении на MGA в финале).

«Я сказал ей: «Ой, нет, дорогая. Я – дрэг-квин, – рассказал Майинт. – Она сказала: «О, это круто», – вот и всё. Даже глазом не моргнула».

Участников MGA оценивают в пяти категориях: дефиле в вечерних платьях, сольное выступление, выступление и два интервью, мужское (в костюме) и на сцене (в женском образе).

«Конкурсы красоты – это как бы университет травести», – заявил Мартин Купер, чей женский образ Коко Монтрезе короновали как MGA в 2010 году после того, как изначальную победительницу в том году, Алиссу Эдвардс, лишили короны. Интересно, что как Монтрезе, так и Эдвардс снялись в пятом сезоне RuPaul’s Drag Race. «Очень многие девочки не любят конкурсы красоты, просто потому что не хотят вставать вовремя и идти на занятия», – сказал Купер после этого.

Купер, назвавший свой статус победителя MGA «вершиной» своей карьеры, на прошлой неделе отправился в Новый Орлеан, чтобы исполнить роль «фрейлины» своей давней подруги Сьюзи Вонг (потому что «это по-сестрински», как выразился Купер). Он сказал, что гордится развитием Вонг за минувший год.

«Конкурсы красоты помогают научиться справляться с определёнными обстоятельствами под давлением, – сказал Купер. – Они требуют дисциплины».

Бен Нолан – в женском образе известный как Мэри Нолан – заявил, что на конкурс в этом году его привели дисциплина и рост, которые он наблюдал в некоторых королевах конкурсов. Он уже не один год перевоплощается в женский образ, но на свой первый конкурс отправился два года назад после тяжёлого в личном плане года. Он хотел «нового начала, увидеть нечто прекрасное».

Нолан, в числе талантов которого – разговорный жанр, танец и актёрское мастерство, выиграл конкурс «Мисс Гей-Огайо-Америка» в 2016 году. Женский образ Нолана – не то, чего можно ожидать от «типичной участницы «Мисс Америка», сказал он, потому что он – это «преувеличение определения женственности».

«У меня широкие плечи, – заявил он. – Но не волнуйтесь, я симпатичная».

Нолан получил право на участие в MGA в этом году как 1-ая замена Мисс Гей-Северо-Запад-Америка. По его оценке, он потратил «тысячи часов» на подготовку к грядущему конкурсу, от танцевальных репетиций до приёмов макияжа, а также прикидывая, как он будет выглядеть на сцене.

«Очень много людей вкладывают в этот конкурс сердце и душу», – сказал он.

По словам Нолана, новые владельцы конкурса поспособствовали тому, чтобы конкурс пошёл в новом направлении. «Наша нынешняя система меняется, – сказал Нолан. – Она развивается и превращается в бренд, отличный от привычного. Благодаря этому мне кажется, что мне в этой системе более рады».

Смотрите встречу Broadly с лондонскими дрэг-квин женского пола:



В 2016 году супруги Майкл Дутцер и Роб Мэнсмен решили купить MGA. До этого они достигли успеха в различных сферах бизнеса, как-то: рекламе, ортодонтии и инвестировании в веб-сайты.



«Мы планировали сделать этот конкурс как можно больше», – рассказал Дутцер.

Согласно одному из этих планов Леди Гагу короновали как первую почётную MGA. Это решение попалов заголовки СМИ по всему Интернету и привлекло внимание к конкурсу.

По словам Дутцера, их воплощение MGA будет смотреть в будущее, при этом оставаясь верным прошлому. Конкурс по-прежнему будет акцентировать внимание на иллюзии женственности, а это понятие более конкретное, чем неопределённый термин «травести». Согласно кодексу конкурса, MGA не разрешает своим участникам иметь «хирургические усовершенствования» ниже шеи, в том числе проходить «феминизирующие операции», или пользоваться гормонами или гормональной терапией.

По словам Дутцера, об этом правиле часто спрашивают, особенно в связи с тем, что права трансгендеров по всей стране по-прежнему находятся под угрозой. Это правило, подчеркнул он, – часть истории конкурса, и речь в нём идёт о модификации тела, а не самоидентификации. Не так давно в конкурсе появилась участница, живущая как женщина, рассказал Дутцер, хотя она и не принимала гормоны и не проходила феминизирующие операции.

«Дело здесь не в нежелании быть открытыми, – сказал Дутцер. – Мы просто хотим, чтобы все играли на одном поле».

Но именно оно может показаться ограничением, особенно в связи с тем, что на некоторых других конкурсах, к примеру, «Мисс Гей-США» и «Мисс Continental», таких ограничений нет. Трансгендерные женщины играют в истории травести важнейшую роль, которую часто упускают из виду. Эту историю поддержали первые сезоны Drag Race; однажды РуПол стал героем скандала из-за употребления в программе бестактной по отношению к трансгендерам лексики, за которую творческий коллектив программы извинился. Ряд участниц Drag Race совершил каминг-аут в качестве трансгендеров после съёмок в программе, а в прошлом сезоне снялась первая открытая трансгендерная участница конкурса, Пепперминт, которая заняла второе место.

Дутцер и Мэнсмен внесли изменения ради повышения развлекательной ценности и постановочной ценности и улучшения организации конкурса, как заявил Дутцер. Норман Джонс, владевший конкурсом в первые годы его существования, обсудил недавнюю прямую трансляцию «Мисс Гей-Арканзас» и применение беспилотников для видеозаписи, что совершенно не сравнимо с началом существования конкурса, когда ей приходилось тайком являться на дрэг-концерты, чтобы избежать приставаний.

«Теперь, когда травести становится более мейнстримным благодаря телевидению, конкурс должен сделать то же самое, – заявил Дутцер. – Мы должны развиваться в ногу со временем».

Между тем комментаторы и критики в Интернете продолжают спорить о том, сильнее или слабее сделала Drag Race травести в Америке.

«В свете олдскульного мышления травести и грядущего это всегда актуально, – сказал Майинт. – Те, кто действительно талантливы и серьёзны, всегда в итоге получают долголетие».

Купер же рад поучаствовать в Drag Race, что он объясняет знакомством с совершенно новой аудиторией.

«Мы носим парики и выступаем, – заявил Купер, – но у этого есть и деловая сторона».

А участие в Drag Race, конечно же, может поспособствовать этой стороне. По словам Дутцера, после съёмок в Drag Race конкурсанты могут требовать тысячи долларов за участие в концертах, потому что «увидеть Ru Girl хотят все».

Совладельцы конкурса надеются помочь участникам MGA получить выгоду от нынешней популярности травести в массовой культуре.

«Мы также пытаемся вывести своих участниц на заметную площадку, – заявил Дутцер. – Они стараются и заслуживают этого».

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