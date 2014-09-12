Майами тонет, а кораллы процветают

Считается, что коралл Corallimorphs, давший название проекту Coral Morphologic, эволюционировал в бесскелетной форме для лучшей адаптации к изменениям климата.

На Майами-Бич люди делают покупки на высоте 60 сантиметров над уровнем моря. Супермаркет Whole Foods на Сауз-Бич как раз подходящее место для шоппинга. Именно этот супермаркет сети Whole Foods был построен в месте, являющимся теперь самым низким участком земли во Флориде. В окрестностях, всего лишь несколькими десятками сантиметрами выше, покоятся на насыпанной земле, которая раньше была тёмно-синим морем, растянутые районы с домами, гостиницами, школами, парками и коммерческими объектами, над которыми висит усиливающаяся из года в год угроза затопления.

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В какой-то момент эта территория не сможет противостоять океану, и будет им поглощена.

В полукилометре к югу от Whole Foods находится короткая полоса фарватера, известного как Government Cut. Водный путь был проложен в начале 1900-х, чтобы облегчает заход судов в порт Майами. Столетие спустя, порт является 11-им по величине контейнерным терминалом в США. Несмотря на успехи порта, в акваторию вернулись специальные суда, чтобы продолжить дноуглубительные работы – их гигантские стальные когти черпают морское дно.

Возвращаясь к материку, на берегу стоит заброшенное, но все ещё внушительное здание, в котором ранее размещалась редакция газеты Miami Herald. Наполовину разрушенное и ветхое строение устроилось на кромке Залива Бискейн, на впечатляющей для этих мест возвышенности высотой в полтора метра.

В 2011 году малазийский конгломерат Genting Group, являющийся материнской компанией Resorts World Casinos, высказал намерение оборудовать в этом здании казино, хотя во Флориде азартные игры по-прежнему запрещены. Эту полемику подогревал слух, что к казино можно будет добраться только на катере или на вертолёте, воспринятый некоторыми как подтверждение того, что проект Genting является игрушкой для богатых.

Споры о размере проекта остановили строительство как, по видимому, и выветрились мечты чиновников изменить игорный закон. Зданию теперь предстоит стать жилищно-коммерческим безобразием. Но пока ещё это только жутковатая конструкция: её южная сторона выглядит как пост-апокалиптический кошмар, простирающий свои бетонные внутренности в сторону залива.

К югу от бывшего здания редакции Miami Herald находится водный врез в материк длинной 300 и шириной 90 метров, называемый лодочным бассейном FEC. Он отделяет стадион American Airlines Arena, домашнюю арену Miami Heat, от парка Museum Park, недавно открытого привлекательного зелёного пространства, где находится новый художественный музей Майами Pérez Art Museum.

Бассейн FEC имеет богатую историю, поскольку первоначально был частью порта Майами, построенного Генри Флаглером в 1897 году и использовавшегося до середины 1960-х годов пока пристань не была перемещена. Теперь в бассейне, в основном, собирается мусор, поднимающийся после дноуглубительных работ на фарватере GovernmentCut. Во многом, это местный вариант района Ист-Ривер на Манхэттене. Это также место, которое Дэвид Бекхэм в мае назвал площадкой для новой футбольной арены на 25,000 мест – проявление растущей популярности футбола в США.

После того как предыдущий план строительства стадиона в порту Майами был отклонён, партнёры Бекхэма, по предложению мэра Майами, Карлоса Жименеса, хотели засыпать бассейн FEC и занять его вместе с южной частью парка Museum Park. Доллары потекли рекой, начались разговоры, публика реагировала.

Среди противников стройки был Колин Фурд, местный морской биолог и соучредитель научно-художественной проекта под названием Coral Morphologic. Чтобы разобраться в проблеме, он решил окунуться в бассейн FEC. Точнее, он совершил погружение с маской, и среди груд подводного мусора обнаружил сформировавшуюся из канализационных стоков закрытую экосистему, расположившуюся вдоль валунов защитной дамбы, построенной в 2006 году. В Coral Morphologic называли эти странные породы «городскими кораллами». Когда со временем бассейн превратился в теперешний беспорядок, его морские обитатели были вынуждены адаптироваться к новым тяжёлым условиям. Как отметила Miami New Times в статье, посвящённой Фурду и работе Coral Morphologic, «изучение таких «городских кораллов» является ключом к пониманию последствий изменения климата как для человека, так и животного мира». Другими словами, если эти кораллы могут продолжать существование здесь, значит они могут это делать в любом другом месте.

После рассмотрения вопроса городские власти решили не поддерживать мечты Бекхэма о стадионе на месте бассейна FEC, и в настоящее время его команда пересматривают инвестиционный план и находятся в поиске нового места. Хотя открытие Coral Morphologic не обязательно было тем обстоятельством, в связи с которым бассейн не стали засыпать, их голос, тем не менее, был услышан, идея сохранения кораллов в акватории исторического бассейна нашла поддержку, и, выражаясь политическим жаргоном, этот вопрос вышел из вязкого болота на твёрдую землю.

Джаред Маккей, соучредитель проекта Coral Morphologic, занимается уборкой и поддержанием работы одного из экранов в лаборатории

Фурд и партнёр проекта Coral Morphologic, Джаред Маккей, изучают «городские кораллы» Майами с 2009 года. Именно тогда Фурд обнаружил редкий гибридный коралл Staghorn-Elkhorn, произрастающий в фарватере Government Cut, вдоль намывной береговой линии острова Фишера. Это дало начало совместному изучению, и сформировало их уверенность, что если эти кораллы были способны выжить в пределах Майами на искусственных сооружениях и в ужасных условиях, значит у них может быть ключ к сохранению кораллов в других местах, в широком диапазоне мест обитания.

Отчасти уникальность этой группы проявляется в том, что всего лишь малую часть исследований они делают по водой. В своей лаборатории, расположенной в окрестности Овертауна, находящиеся в аквариумах ярко светящиеся кораллы, морские анемоны, зоантрии, рыбы и ракообразные борются за внимание парящих над ними глаз. Coral Morphologic выращивает, проводит селекцию, документирует и, в конечном итоге, продаёт частным аквариумам по всему миру кораллы и их спутников. С момента основания проекта в 2007 году, пара обнаружила и выделила четыре новых вида зоантрий – маленькие, цветочные, неразлучные родственники кораллов, которые выглядят особенно необычно при подсветке. Зоантрии Miami Vice, с их спектром ярких цветов (оригинальное сочетания розового и голубого цвета, как в названии одноименного шоу), являются брендом Coral Morphologic.

Не желая мирится с ролью непризнанных защитников затерявшейся подводной экосистемы Майами и развив этот амбициозной проект в успешный бизнес, они придали свей работе художественную форму, включающей фотографию, кино, скульптуры и инсталляции. Завораживающие своей красотой животных, как правило, фотографируют и снимают на видео в формате максимальной макросъёмки и под специальным фотохимическим синим светом (аналогичный чёрному свету). Процесс наблюдения за этими элегантными кораллами, взаимодействующими с окружающей их средой, завораживает неважно в какой обстановке вы на них смотрите: с белых стен галереи или с экрана ноутбука в общежитии колледжа.

Видео прокручивается несколько раз, после чего Маккей составляет коэффициент для каждого видео, включающего как шумы внутри лаборатории, так и звуки, издаваемые самими кораллами. Коллекция ранних фильмов Фурда и Маккея о кораллах, под названием, Natural History Redux, недавно была выложена в интернет. Подборки из этих фильмов были показаны на майамском фестивале Borscht Film Festivalи выведены крупным планом с помощью проектора на фасадах зданий во время Art Basel; их фотографии, фильмы, и скульптуры были выставлены в многочисленных шоу-галереях. Они также сотрудничали с художником Бхакти Бакстером, придумавшим заворачивать стойки приёма платежей в порту Майами в огромные фотографии зоантрий – постановка, которую недавно показали обзоре Americans for the Arts’ Public Art Network Year за 2014 год.

Работы Coral Morphologic – это не простые портреты лабораторных образцов. Фурд и Маккей рассматривают их в качестве путей раскрытия существующих загадок о кораллах, затрагивающей симбиотические отношения кораллов с Майами и их значение для города в качестве притягательного места. Знаменательно, что сам процесс выращивания этих кораллов и их жизнь в лаборатории является частью искусства.

«Есть много идей, как стимулирующих рост кораллов и так и уничтожающих их, и это тот выбор, перед которым они стоят», говорит Лукас Лейва, сотрудник Coral Morphologic. «Они подготовлены и представлены определённым образом. И есть что-то захватывающее в том, что объект искусства является живым существом, которое вы клонировали, в которое вы вложили смысл и для которого вы создали историю».

Фурд и Маккей – лучшие друзья с младшей школы в Нью-Гемпшире, и эти отношения сохранились во время их учёбы в средней школе, когда они увлеклись панк и DIY (сделай сам) культурой. Как выразился Фурд, они проводили большую часть своего времени «вися на кухне, поедая чипсы и сальсу и рассуждая о жизни» и формулируя свои собственные мысли о мире вокруг них. «Мы были друзьями крутых детишек», добавляет Маккей, «но мы не были такими сами, что дало нам возможность увидеть другой мир и анализировать то, что происходило, например, кто кого имеет. Своего рода введение в психологию того, почему люди делают то, что делают.

Подрастая, Фурд проводил своё свободное время занимаясь строительством миниатюрного водного зоопарка в свободных комнатах дома и при полной поддержке своих родителей. Со временем у него собралась большая коллекция и он направил свои работы в приёмные комиссии нескольких колледжей. «В последние годы школы, у меня был аквариум в спальне приблизительно на четырёхсот галлонов», говорит он. Фурд поступил в Университет Майами, которым был не очень недоволен, но в котором на удивление выяснилось, что основным интересом его школьного друга стало изучение дельфинов, черепах и китов. Кораллы, как форма жизни, оставались в значительной степени не изучены. По словам Фурда, некоторые из его профессоров – и другие в учебном заведении – противились культивированию кораллов в искусственной среде, по существу приравнивая это к исследованию китов в неволе.

«Вы должны понять, большинство того, что мы знаем о биологии кораллов пришло с развитием подводного плавания, то есть всё это началось после Второй мировой войны», объясняет Фурд, в ответ на мой вопрос о его учёбе в университете. «До начала 60-х годов, люди не могли представить себе, что кораллы светятся».

Колин Фурд документирует медленные движения кораллов путём покадровой съёемки

У кораллов естественное свечение, но не биолюминесцентное, так что их яркие цвета не видны в спектре прямых солнечных лучей. Тем не менее, при свете фотохимических огней, кораллы светятся так же ярко, как наиболее психоделические инфракрасные плакаты. Флуоресцентные лампы не были изобретены до 1939 года, а синий светодиод был недоступен до середины 90-х годов. Почему светятся кораллы по-прежнему остаётся неразгаданной тайной для учёных. Фурд и Маккей постоянно находятся в поиске новой информации.

«Приехав в Майами с желанием изучать кораллы, я думал, что это такое идеальное место для учёбы – но таких возможностей просто не существовало в то время», рассказывает Фурд. «Между тем, существует большой интерес к аквариумам, и это хобби существует как собственная сфера экономики, отдельная от академического мира науки. И хотите верьте, хотите нет, большинство крупных прорывов в технологии оборудования и общего кораллового хозяйства были совершены только благодаря пробам и ошибкам тех, для кого это просто хобби».

Как и большинство учёных и художников, Фурд и Маккей увлечены своей работой. Когда их спрашивают об основных причинах быстрого уменьшения популяции кораллов по всему миру, вместо того чтобы давать краткий и понятный ответ на все вопросы, по типу «это все загрязнение», ответ Фурда является запутанным и уклончивым. Одна из причин ведёт к другой, и к следующей. Его строгость и энтузиазм также передаются через электронную почту. Его речь превращается в обвинения коррумпированных политиков и владельцев бизнеса, продающих Майами, в то время как его экологический фонд быстро разрушается, приближаясь к точке невозврата. На протяжении всей нашей переписки, я часто просыпаюсь ночью чтобы добавить в свои письма вопросы о подробностях того что он и Маккей делали и кто им ставил палки в колёса. Многое в этой дискуссии касается дноуглубительных работ – а именно тех, что велись недавно.

Когда город начал выполнять планы по дноуглублению фарватера Government Cut, для того чтобы открыть путь следующему поколению супертанкеров Панамакс, использующихся для прохода через расширяющийся Панамский канал, Фурд и Маккей выступили за то, чтобы сохранить и переместить огромное количество кораллов, выросших на дамбе, которую возвели во время предыдущих дноуглубительных работ. В Инженерном Корпусе Армии США, осуществляющем дноуглубительные работы, планировали убрать все кораллы, выросшие более двадцати пяти см в размере, что сохранило бы тысячи мелких кораллов, которым Фурд и Маккей придают весьма важное значение как в плане аквакультуры, так и для изучения их в значительной степени неизвестных возможностей по адаптации.

Кораллы защищены законом, и их изымание во Флориде и в Карибском бассейне требует длительных согласований, которые обычно не предоставляются. Однако, в случае с дноуглубительными работами в Инженерном Корпусе посчитали, что образцы, растущие в фарватере Government Cut, являются «кораллами возможности», что дало Coral Morphologic и исследователем из Университета Майами шанс спасти столько кораллов, сколько они смогут в течении короткого промежутка время.

Наконец, Фурд и Маккей получил известие, что город позволил Coral Morphologic пересадить кораллы, спасённые на месте дноуглубительных работ, в район большого искусственного рифа примерно в миле от Government Cut. И в то время как городские, государственные и федеральные чиновники, казалось, поддерживают их усилия, когда время пришло выдавать разрешение, правительству понадобилось больше времени – что спасло кораллы.

Погружения спасателей первоначально планировалось начать в январе 2014 года, и Фурд и Маккей бросил все, чтобы подготовиться к сложной задаче. Но в назначенное время ничего не произошло, поэтому им пришлось ждать. И ждать ещё. В начале мая им сказали, что разрешения наконец будет выдано, и, более того, у них будет время до 15 июля, чтобы завершить операцию – более чем достаточно времени для всей операции. Когда 24 мая документы фактически выдали, оказалось, что у них есть время лишь до 6 июня, чтобы сохранить столько кораллов, сколько они успеют.

Перегоняя время, следя за опасными приливами и проходящими суднами, Фурд и его помощник смогли спасти значительное количество кораллов. «Это была ситуация, с которой мы справились», сказал Фурд, «и я думаю, что мы сделали невероятно хорошую работу, учитывая обстоятельства. Я горжусь работой, которую мы сделали». Теперь их усилия обращены на пересаженный риф. Почистив его в рамках подготовки к пересадке, их главной целью остаётся защита рифа от ила, поднятого земснарядом, который может стать причиной удушения кораллов. Делать эту работу всё труднее и труднее с каждым днём. В конце июля, Coral Morphologic вместе с неприбыльной организацией Biscayne Bay Waterkeeper, подали иск к Корпусу Инженеров за отсутствие должного контроля за осаждениями во время дноуглубительных работ. Дело находится в судебном производстве.

Два образца, открытые в лаборатории Coral Morphologic’s lab, Zoanthus и Montastraea, обеспечивают доход, возможности для исследований и часы развлечения.

Художники Наоми Фишер и Джим Дреин организовали и проводят воскресный автобусный тур под названием Weird Miami Tour (Тур по Странному Майами) по нетрадиционным, несколько экзотическим местам. Во время одного из этих туров Coral Morphologicвпервые встретились с Альберто Ибаргюном, президентом фонда John S. and James L. Knight Foundation, одним из ведущих фондов страны, оказывающем поддержку художественным проектам. В то время Фурд и Маккей занимались строительством лаборатории, в которой они в настоящее время работают.

«Фойе, столовая, гостиная, солярии были заполнены кораллами, в воде, под специальным светом», Ибаргюн напомнил первоначальную обстановку помещения дуэта. «Я подумал: Ну, это квалифицируется как странный Майами. И все это было очень красивым. Потом мы прогулялись приблизительно четыре квартала к тому, что должно было стать их новой лабораторией, и они показали видео, и тогда меня озарило».

Ибаргюн предложил Coral Morphologic спроектировать свои видео на здания во время Art Basel, тропическая зимняя часть трио влиятельных и прибыльных художественных фестивалей, которые также ежегодно проводятся в Швейцарии и Гонконге. Конечно, Фурд и Маккей были в восторге от этой возможности.

«Еще в самом начале, идея спроецировать изображение кораллов на известняк была действительно важной частью нашей художественной деятельности», говорит Фурд. «Эта идея появилась в связи с тем, что цемент и известняк, из которого строят здания в Майами фактически являются окаменелыми кораллами с тех давних времён, когда Майами был под водой. Перенесение кораллов на эти здания – это символ нашего прошлого, символ технологичного настоящего, в котором мы живём, и возможного будущего. Если уровень моря продолжит подниматься, кораллы легко возвратятся назад и врастут в бетон, в самих себя».

Ибаргюн ранее был издателем Miami Herald. В 2005 году он ушёл из журналистики чтобы взять бразды правления в фонде Knight Foundation, частного фонда, образованного семьёй Найт, собственниками издательской компании Knight Ridder. Начав с оказания помощи в развитии журналистики и искусств в районах, где находилась редакция газеты Knight Ridder, фонд сейчас финансирует такие проекты в восьми городах, включая Майами, Детройт, и Акрон, штат Огайо, а также предоставляет консультации в этих вопросах в 26 других городах. Миссия фонда Knight Foundation, как и Ибаргюна и вице-президента, Дениса Шолля, состоит в том чтобы сделать искусство доступным для людей и мест, где иначе оно было бы недосягаемо. «Искусство в целом», уточнил Ибаргюн. Все усилия, от вопросов образования до поэзии во время фестивалей, направлены на то, чтобы объединить общины через искусство.

«Я не могу представить чтобы искусство в вопросе развития сообщества утратило актуальность», сказал он мне. «Искусство, которое объясняет кто мы есть, искусство, которое вдохновляет нас быть лучше, искусство, которое показывает нам другие способы мышления, искусство, которое оглушает, искусство, которое делает вас человеком. Это не теоретические размышления. В действительности, я не считаю, что я увлечён или сентиментален в этом вопросе. Я просто видел как это работает.

«Семьдесят пять процентов людей, живущих здесь, родились в других местах. Пятьдесят процентов родились в другой стране. Нам нужны точки соприкосновения; мы должны найти самые доступные общие знаменатели, чтобы помочь нам связаться и прикрепиться к этому месту; нам необходимо пускать корни, потому мы такое молодое общество. Мне всё равно, будет ли это Глория Эстефан или Бетховен; мне всё равно, будет это образец живописи или то, что кто-то на улице сложил в кучу. Я думаю, что это начало разговора, и это создаёт чувство общности и такие группы, которые смогут определять, будущее Майами».

Oднажды утром перед погружением, я бездельничал на кухне в лаборатории, а в это время Фурд смеялся над чем-то с двумя своими помощниками, Алланом Коксом и Максом Айверсом, которые недавно присоединились к Coral Morphologic, чтобы управлять направлением зоантрий в бизнесе. Алан Кокс ещё является партнёром Фурда по дайвингу, и это важные отношения, требующие большого доверия. Так вот, Фурд смешал часть высушенного кораллового порошка с апельсиновым соком, и отпустил шутку, что это он не просто пьёт кальций, а ещё и пытается стать одним целым с кораллами.

Вечером, перед моим отъездом, группа предложила мне прочувствовать коралловую лабораторию в полной мере. Мы прикрепили ручные синие лампы к каждой ёмкости, выключили весь остальной свет и медленно переходили от коралла к кораллу. Комната погрузилась в тишину и спокойствие, наши сердца наполнились почтением к этим существам, поразительной красоты свечения все слились в одно чтобы создать ощущение возвышенного, какое многие ощущают стоя перед картинами Ротко или наблюдая за северным сиянием. Мощный прилив прекрасного и притягательного охватил меня. Добавило мистики то, что лаборатория Coral Morphologic находится в помещении, которое раньше было небольшой церковью пятидесятников. Экраны, заполненные коллекциями зоантрий, возвышались над тем, что однажды было кафедрой, на которой выступал священник. Чувство духовности пронизывало пространство.

В мой последний день в Майами, я оставил лабораторию для того чтобы встретиться с Гарольдом Вонлессом, профессором и председателем Департамента геологических наук в Университете Майами, где он работает уже 43 года. Мы разговаривали, сидя на скамейке в парке South Pointe Park, расположенном в южной конечности South Beachи в нескольких минутах ходьбы от Whole Foods, самого низкорасположенного относительно уровня моря и подверженного риску затопления супермаркета этой сети в мире. Он оглянулся на звук гидроцикла и полуголых бегунов, пробегающих мимо, и на его лице отразилась печальная улыбка. «Мы ещё не столкнулись с реальностью, и я не знаю, столкнёмся ли», сказал он. Часть его научных исследований была связана с современной окружающей средой Южной Флориды и Багамских островов и повышением уровня моря в течение длительного периода времени, и особенно то, как рифы, барьерные острова, и болота реагируют и адаптируются к эрозии и дноуглубительным работам. Последние несколько лето он провёл в Гренландии, изучая таяния ледяного покрова.

«Ещё в 2007 году мы выпустили прогноз для округа Майами-Дейд, что в этом веке уровень моря поднимется здесь, вероятно, на метр-полтора, что создаст для Майами очень серьёзную ситуацию», говорит он. «Но с информацией, которую мы ожидаем в этом году касательно ускоряющегося таяния ледников и отсутствие рельефа для сдерживания льда в Антарктиде, и то же самое в Гренландии, мы, вероятно, получим повышение от двух до трёх метров и более к концу этого века, и это шокирует. Майами построен на удивительно пористом известняке. Вы можете построить любые дамбы, которые хотите, и это поможет защитится от штормовой воды, но она не сдержит воду, подходящую снизу, и наводнения, затапливающие землю. Все кончено – всё очень просто».

Фурд разделяет мрачный прогноз Волнесса по поводу будущего, но когда дело доходит до кораллов, растущих на зданиях Майами, он более оптимистичен: «Майами раньше был коралловым рифом. Самой высокой точкой в Майами является район Катлер Ридж, который раньше был окаменелым коралловым рифом, так что весь Майами был когда-то под водой. Майами-Бич был просто барьерным остовом с мангровыми зарослями на нём. Это был эксперимент с продажей некоторыми богатыми парнями недвижимости под виллы для отпуска, и они сделали очень хорошую работу. Люди заработали миллиарды долларов. В будущем настанет момент, когда пузырь на рынке недвижимости Майами лопнет, когда люди должны будут переосмыслить имеет ли смысл владеть домом здесь следующие пять или десять лет, дожидаясь следующего страшного урагана. Мы окружены водой. Это то, что делает этот вопрос таким актуальным для Майами-Бич, потому что, выражаясь языком нашего времени – это место по типу YOLO («you only live once» – вы живете только раз). Сегодня оно здесь, а завтра его уже нет».