Россиянки едут во Флориду, чтобы рожать в тепле

Юлия Воронович бережно держит свою дочь Дарью. Она говорит, что решила не пользоваться услугами агенства медицинского туризма, потому что, по ёё мнению, стоимость их услуг необоснованно завышена. Фото автора

Ежедневно несколько беременных россиянок садятся на борт рейсов Москва-Майами, утверждает агент по недвижимости в Майами Александр Кронфельд. Его агентство помогает ожидающим ребёнка парам из Восточной Европы арендовать жильё в Южной Флориде на три-пять месяцев.

Videos by VICE

Будущие мамы из России и других стран постсоветского пространства приезжают к берегам Майами и на Санни-Айлс-Бич, известных также как “Русская Ривьера”, и обращаются к таким компаниям как ​Status-Med и ​BabyMiami, в которых персонал говорит на русском и английском языках, с целью арендовать жильё на короткий срок, а также организовать качественную медицинскую помощь. А после родов они возвращаются обратно в мир Путина.

По официальной информации, посольство России в США не знает точное количество женщин из России, пользующихся такими услугами в США. Некоторые женщины едут в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, где предоставляются подобного рода услуги, но большинство всё-таки предпочитают юг. Здесь можно насладиться пальмами Флориды, гламурными машинами и шикарными пляжами.

“Когда я была в Майами год назад, я встретила счастливых беременных россиянок”, сказала мне в лобби дома с апартаментами Лиля, 36-летняя женщина из Казахстана. Когда Лиля забеременела в этом году, она вернулась в Майами вместе с мужем и двумя дочерьми и нашла агентство, которое поможет ей организовать роды сына в США. Она приехала всего четыре дня назад и собирается здесь пробыть три месяца. Домой она вернётся с плоским животом и бипатридом на руках.

“Я просто хочу, чтобы у моего сына было больше возможностей в будущем”, сказала она.

Кронфельд говорит, что россиянки предпочитают рожать в США по нескольким причинам. В дополнение к превосходной системе здравоохранения Флориды, также их дети автоматически становятся гражданами США, что позволяет им избежать российской военной службы. Когда детям исполнится 21, они смогут подать ходатайство о воссоединении семьи и их родители смогут получить грин карты. К тому же, мамочки будут рожать в комфортном климате, а не при минус 20 градусах, что немаловажно.

Стоимость услуг по организации родов в США – довольно дорогое удовольствие, что делает такие услуги доступными только для состоятельных россиян. Но из-за растущего спроса владельцы бизнеса предлагают больше пакетов услуг за разную стоимость. В Status-Med цены колеблются от нескольких тысяч долларов до 50 тысяч долларов, в зависимости от необходимости привлечения переводчика, а также уровня медицины, который устраивает семью.

“Со всеми вопросами мне помогает агент”, говорит Лиля.

“Некоторые хотят ездить к врачу каждый день на Rolls-Royce”, сказал мне Кронфельд. “Некоторые хотят, чтобы личный водитель возил их по магазинам”.

Когда я позвонила в эти агентства, я услышала только голоса автоответчиков или гудки в трубке. Возможно, они были очень заняты и я решила посетить их офисы. Когда я приехала по одному из адресов, указанному на сайте, я не нашла ни одной вывески, которая указывала бы на то, что здесь находится офис русскоговорящих медицинских консультантов или компания по оказанию услуг по организации родов в США.

В конце концов, я нашла офис одного из агентства, без каких-либо опознавательных знаков, на десятом этаже большого офисного центра. Молодая секретарь агентства Miami-Mama поприветствовала меня и спросила нужна ли мне дородовая помощь. Я сказала ей, что я пишу статью для журнала о туризме с целью рождения ребёнка. Она ответила тихо, но грубо: “Мы комментариев не даём”. Агентства Status-Med и ​MomsNBabes также отказались отвечать на мои вопросы.

У россиян есть множество причин не обсуждать такие вопросы, учитывая тот факт, что многие консерваторы активно критикуют туризм с целью рождения детей в США.

“Заплатили ли они хоть доллар налога, работали ли они хоть один день в США? Однако их дети – граждане США”, писал консервативный комментатор Э.Д.Дельгадо для ​National Review в мае. Дельгадо считает, что матери злоупотребляют 14-й Поправкой, которая даёт возможность иметь американское гражданство детям, которые родились на территории США.

Юлия Воронич говорит, что роды здесь обошлись ей почти в $3000, хотя в России роды – бесплатные. Но Воронич отметила, что предпочитает западные медицинские условия.

“В России, вас долго держат в больнице, задают множество вопросов”, сказала она. “Здесь же, если вы здоровы, вы можете почти сразу уходить домой”.

Жители Майами расходятся во мнениях о бурно развивающейся отрасли. Когда я съела маринованный арбуз и российские “салаты” (соления) в ресторане Matryoshka Deli на Санни-Айлс, я спросила у местных жителей, что они думают о таком виде туризма.

“Это огромный дерьмовый бизнес”, сказал седой мужчина напротив меня, сделав глоток пива. У россиянина, который сидел рядом со мной, была другая точка зрения: “Им нравятся пальмы. В России нет пальм”, сказал он.

И правда, в некотором смысле, климат Флориды является приемлемой причиной, чтобы узаконить поездки будущих мамочек. В Майами тепло круглый год, и беременные женщины могут жить в роскошных апартаментах с видом на океан и плавать в шикарных бассейнах отелей.

Я бы тоже была не против такого туризма, если бы у меня были деньги.