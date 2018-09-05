Миллениалы рассказывают, что им нравится в миллениалах

Если вы не моложе Кайли Дженнер (21 год) и Ким Чен Ына (35 лет), поздравляем: вы – миллениал. Вы стали взрослым в 21 веке, и если вы всё делаете правильно, то у вас как минимум три суккулента, вы чересчур обожаете фразу «на самом деле» и не скрываете своей любви к музыке 70-х, хотя у вас есть всего одна её запись (разумеется, «Rumors» группы Fleetwood Mac).

Общество, впрочем, довольно часто определяет вас через то, чего у вас якобы нет: трудовую этику, способность концентрировать внимание, реально полезное высшее образование, а также – что более актуально – лояльность брендам и уважение к майонезу. СМИ обвиняют вас в таких «катастрофах», как закрытие некоторых заведений Hooters, заявляя, будто вы не интересуетесь грудями, хотя на самом деле вы их, наверное, обожаете – просто не хотите, чтобы их представляли буквально пачками вместе с другими элементами мужских фантазий (посредственными крылышками и жёлтым пивом) ради того, чтобы «делать людей счастливыми». Сексизм – не лучшая концепция для ресторана, и никакой новизной или ностальгией этого не исправить.

Videos by VICE

Но, может, нам пора немного побаловаться заботой о себе. У меня, правда, неоднозначное отношение к этому термину, так как я, как и любой приличный человек левых взглядов, терпеть не могу, когда актуальные понятия превращают в товар до такой степени, что «я сегодня подремал» становится популярной надписью для футболок или кружек. Но если забыть о потребительской культуре, то я считаю, что важно признавать: хотя серьёзность и может находиться в опасности, она ещё вовсе не мертва. Именно поэтому VICE и попросил миллениалов рассказать нам, что им больше всего нравится в миллениалах. В конце концов, разве вы не обожаете, когда вас поощряют?

Быть миллениалом хорошо, потому что не надо тратить время попусту, создавая свою личность: вам её просто припишут». — Картер, 29 лет

Мне кажется, что многое из того, за что нас хают, – это наши сильные стороны. Убийство бриллиантовой индустрии? Ну, да, бриллиантовая индустрия неэтична, и это хреново. Отсутствие верности компаниям? Не-а. Мы достаточно высоко ценим себя, чтобы считать своё благополучие выше благополучия огромной корпорации. — Шелби Х., 28 лет

Я постоянно натыкаюсь на статью, утверждающую, что миллениалы «убили майонез», хотя на самом деле мы просто его переодели и обозвали «айоли», и вот что я вам скажу, солнышко: он ЖИВ. — Майкл, 35 лет

Я в восторге от того, что миллениалов ассоциируют с тостами с авокадо и селфи, а не с тем, что все мы постоянно шутим о желании умереть. Это очень нравится в миллениалах лично мне, и я называю это обыденным нигилистически-радикальным состраданием. Очень многие из нас постоянно активно ненавидят себя, но не дай вам Бог отрицательно отозваться о наших друзьях или сообществе: мы обрушимся на вас гневом тысячи солнц. К добру или к худу мы изобрели культуру упрёков, а поколение Z её усовершенствовало. Также у нас самое лучшее, самое упоротое чувство юмора. Мы можем увидеть изображение торта на земле или дурацкий мем о глюке и смеяться до боли в животе. — Лия, 26 лет

Иногда я всё-таки вижу рациональное зерно в ярлыках вроде «поколение снежинок» или «поколение вечно обиженных». Ссоры на Twitter на чувствительные темы или темы, связанные с меньшинствами, иногда превращаются в соревнование по политкорректности, а сами проблемы – вещи действительно важные – тогда теряются в кутерьме из белых пальто и политкорректных острот в интернете. Это утомляет. Тем не менее, мне кажется, что лучше быть чересчур чувствительными, чем недостаточно чувствительными. Мне нравится, что мы пытаемся прибегать к принятию и эмпатии, пусть даже иногда это напоминает выпендрёж: это же, конечно, лучше, чем противоположное – демонстрация своей способности к расистскому, сексистскому или ещё какому-то поведению. Полагаю, лучше быть поколением снежинок, чем поколением бульдозеров. — Аноним, 26 лет

Мы делаем дела. А ещё мы прекрасно, просто прекрасно знаем толк в тостах и делаем шикарные мультики. — Бет, 29 лет

Мы пережили 11 сентября, надуманную войну в Ираке, экономический спад, который на самом деле был депрессией, необратимую потерю работы, ради которой мы поступали в универы, и Дональда Трампа. Мы суровы, и мы только начинаем. — Б.Дж., 35 лет

Я в восторге от того, что бэби-бумеры думают, будто миллениалы помешаны на технике и оторваны от реальности, хотя практически любой из нас признается: мы до сих пор под кайфом после книжной ярмарки Scholastic. — Аноним, 30 лет

Иногда мне кажется, что миллениалы эгоцентричны, но затем я смотрю «Форреста Гампа» и осознаю, что по сравнению с бэби-бумерами у нас всё хорошо. — Роберт, 25 лет

Мы всё ставим под сомнение и не делаем чего-то, просто потому что так приказал некий авторитет или потому что «так всегда делали». В детстве мне постоянно говорили, что я, когда стану взрослой, пойму, что «так просто устроен мир», и я безумно рада, что мы выросли такими. Мы выросли и осознали, что мир – это мы, а если он хреново работает, то мы можем это изменить. — Эмбер, 24 года

Другие поколения говорят: миллениалы ленивы, капризны и недальновидны. О нас так отзываются, хотя миллионы нас усердно собирают гробы IKEA, готовясь к экологической катастрофе, в которой мы не виноваты. — Кен, 29 лет

Мы можем набрать за минуту больше слов, чем представители любого предыдущего, а может, и будущего поколения, так как жили в то странное время до появления мобильных телефонов. Тогда все общались в мессенджере AOL. Мы изобрели такие сокращения, как LOL. — Шелби, 28 лет

Мои сверстники не осуждают свидания между представителями разных рас. — Мэтти, 33 года

Мы ходим в клубы в велосипедках! Мы боготворим принцессу Диану и ПО-НАСТОЯЩЕМУ понимаем её страдания. — Меган

Наш комизм и чувство юмора в немалой степени вышел за рамки предыдущих поколений. Скучные расистские, сексистские и гомофобные шутки заменили мемы, которые можно бесконечно менять и вспоминать и которые мгновенно проходят сквозь наше коллективное сознание. — Таннер, 24 года

Мы более склонны говорить о своих проблемах и поддерживать друг друга, а не держать всё в себе, делая вид, что всё хорошо. Мне это нравится. — Иэн, 23 года

То, как бэби-бумеры оскорбляют миллениалов, назывя их толпой плаксивых капризных снежинок, – одна из самых вопиющих форм газлайтинга, которые я только видел. На самом деле миллениалы, как правило, практичны, старательны, толерантны и многозадачны. Возмущаемся ли мы несправедливостью? Разумеется. А научились мы этому у родителей, которые раньше страстно увлекались социальными вопросами, но затем приняли менталитет «моя хата с краю, я знать ничего не знаю». — Джули, 29 лет

Миллениалы убили слово «supper» («поздний ужин»), и это, возможно, величайшее наше достижение. — Аарон, 23 года

Нас учили не разговаривать с незнакомцами и не встречаться с людьми из интернета. Теперь у нас есть Uber, чтобы нас подвозили незнакомцы, встреченные в интернете. — Джесс, 26 лет

Мы умудрились найти способ зарабатывать на жизнь, играя в видеоигры. — Кайл

Весь интернет у меня буквально под рукой, и так было со времён моего детства. У меня столько знаний о мире, что раньше люди в моём возрасте о таком и мечтать не могли. Я могу проверить любое заявление в любое время. Я могу мгновенно, в реальном времени общаться с людьми со всего света. А ещё я могу просматривать мемы с собаками. Моя жизнь шикарна. — Стейси, 26 лет

Следите за сообщениями Мики Лемиски на Twitter.

Эта статья впервые появилась на VICE CA.