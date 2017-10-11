Миллениалы живут с родителями из-за напряженки с деньгами, а не из-за лени

Благодаря хреновой экономике и гребаному рынку жилья, как никогда много миллениалов живут дома со своими родителями.



В Канаде, согласно данным прошлогодней переписи населения, около трети молодых людей (от 20 до 34 лет) жили со своими родителями, но когда вы попадаете в более крупные города, это число возрастает. Возьмите, например, Большое Торонто. В крупнейшем городе Канады почти половина – 47,4% – живут с родителями.

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Группа ученых из университета Ватерлоо пыталась изучить этот феномен миллениалов, живущих со своими родителями. По данным исследования, проведенного учёными, причины, из-за которых миллениалы Большого Торонто живут с родителями, могут быть разными, но самые значительные, безусловно, финансовые.

«Большинство молодых людей живут дома прежде всего исходя из экономических соображений, а именно 79,2% молодежи живет с родителями с целью экономии денег», – заявила прессе автор доклада Нэнси Уорт .

«В условиях неустойчивой занятости и широкомасштабной экономической незащищенности родительская помощь дает возможность сэкономить на аренде жилья или пойти на неоплачиваемую стажировку, которая дает людям, живущим с родителями, преимущество перед теми, кто живет самостоятельно».

Чтобы получить свои данные, ученые из университета опросили более 700 человек, живущих со своими родителями. Авторы доклада пишут, что их исследования призваны оспорить «стереотип представления о поколении Y как о ленивых или наглых людях – вместо этого молодёжь пользуется совместным проживанием, чтобы справиться с финансовыми трудностями или с целью получения опыта проживания в семьях разных поколений».

Уорт отметил, что жить с родителями во время и после окончания университета – это новая норма для миллениалов Большого Торонто. Одним из аспектов исследования является то, что родители, которые могут обеспечить своих взрослых детей, представляют собой систему распределения богатства от одного поколения к другому, в основном, те дети, которые остаются дома, являются привилегированными. В исследовании говорится, что эта тонкая система распределения богатства означает, что «неравенство в отношении богатства будет расти в следующем поколении» между теми, кто может и теми, кто не может обеспечить своих взрослых детей.

В исследовании также сообщается, что взрослые, которые живут дома, как правило, отличаются от традиционного определения «взросления», которое сосредоточивается на чувстве ответственности, противоположном конкретным ориентирам, например, наличии собственного жилья и получении высшего образования. Чуть более 70% респондентов заявили, что были «довольны», проживая с родителями. Ну, по крайней мере, они счастливы.

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