Миллениалы гораздо беднее поколения бэби-бума

Несмотря на то, что миллениалы являются самым многочисленным и образованным поколением страны, им в финансовом плане гораздо хуже, чем было поколению бэби-бума, что указывает на тревожное финансовое будущее для молодых людей в течение всей их жизни, как показывает новое исследование правозащитной группы Young Invincibles.



После рассмотрения данных Федерального резерва за 2013 год для лиц от 25 до 34 лет и сравнения их с данными по этой же возрастной группе за 1989 год анализ обнаружил, что миллениалы сегодня получают усреднённый доход около 40,000 долларов, что на целых 20 процентов меньше того, что зарабатывала молодёжь из поколения бэби-бума, когда только начинала. Также у поколения бэби-бума было вдвое больше активов, чем сейчас есть у миллениалов.

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Мы наблюдали за всяческим развитием этой тенденции последние пару лет: миллениалы сильнее отягощены кредитами на обучение, а вероятность владеть жильём для них меньше; вместо этого они предпочитают возвращаться жить к родителям. Несмотря на хорошее образование, вхождение на рынок труда во время одной из самых сильных рецессий со времён Великой депрессии привело к снижению стартовых зарплат, что может привести к общему замедлению роста уровня жизни.

Если говорить о решениях, то в анализе присутствуют определённые предложения для политических деятелей, к примеру, повышение федеральной минимальной зарплаты, предоставление оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам и болезни, а также обеспечение большего количества практики по работам среднего класса. Исследование также обнаружило, что, несмотря на дороговизну, высшее образование до сих пор является хорошим вложением. Выпускники университетов с долгами по кредитам за обучение владеют жильём чаще, чем владели представители поколения бэби-бума в 1989 году, и они в настоящее время откладывают на пенсию больше, чем лица без дипломов о высшем образовании, как сообщает исследование.

«Демонстрируя сильные спады между поколениями, оказывающие воздействие на нынешнюю молодёжь, мы надеемся, что политические деятели начнут рассматривать финансовую безопасность молодёжи как приоритетное явление и что эти рекомендации послужат руководством по уравниванию правил игры и обеспечению элементарных средств социальной и экономической защиты в нынешней экономике – гласит исследование. – Финансовое здоровье молодёжи, самого крупного и самого разнообразного поколения в истории, а также значительной части нашей рабочей силы, – финансовое здоровье страны, и оно определит наше общее экономическое будущее».

Фото взято с CafeCredit.com

