Модель может лишиться зрения из-за неудачного тату на глазном яблоке

Кэтт Галлингер не насторожило даже то, что из ее глаза начала сочиться фиолетовая жидкость.



Нет, на самом деле она думала, что все в порядке. 24-летняя модель отметила, что не имела сомнений, поскольку ее бывший парень, который окрасил склеру (белую часть) ее левого глаза в фиолетовый цвет, сказал ей, что это нормально. По ее словам, он также сказал, что нет ничего необычного в том, что глаз опух до огромных размеров. Лишь когда парень внезапно порвал с Галлингер, она решила спросить у других экспертов, все ли в порядке, поскольку понимала, что опухоль и потеря зрения – это ненормально.

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И теперь, спустя четыре недели после того, как была сделана косметическая процедура, Кэтт Галлингер не знает, сможет ли когда-нибудь восстановить зрение на этом глазу.

Вскоре после процедуры

Кэтт Галлингер не понаслышке знает о модификации тела; у нее разрезан язык, а также много, много татуировок – «модификации тела являются частью меня», – сказала она. Она также заявила, что эта процедура была сделана её тогдашним бойфренд, который поклялся ей, что успешно проделал работу. По её словам, он неоднократно подталкивал её разрешить ему выполнить косметическую процедуру.



«Художник, мой бывший парень, все давил на меня, пока я не сделала это в ту ночь», – сказала Галлингер. «Мы встречались только месяц, однако знаю его уже много лет. Я думала, что могу ему доверять, у него было портфолио. Но я ошибалась».

И как-то раз она сдалась, позволила своему бывшему бойфренду ввести фиолетовую жидкость в её глазное яблоко. Галлингер, как и эксперты, заявила, что процедура должна проводиться на протяжении двух-трех дней с помощью небольшой иглы, смеси физраствора и небольшого количества чернил. Когда физраствор испаряется с глаза, он окрашивает склеру. Хотя её бывший парень обезболил глаз, это было единственное, что он сделал правильно.

«Он не разбавил чернила физиологическим раствором, а просто ввел его в глаза. Кроме того, он использовал очень большую иглу и слишком глубоко влил чернила», – сказал Галлингер. «Он сделал две инъекции: одну в верхнюю часть глаза и одну в нижнюю часть. Чтобы сделать это, ему потребовалось всего около десяти минут».

Фото взято из Facebook и Викисклад

Сразу же наступила боль, а глаз оттек, но её бывший парень, с которым она жила в то время, утверждал, что все нормально. Она обратилась в больницу, но поскольку такая процедура лишь недавно стала проводиться, они понятия не имели, что что-то не так. Галлингер прописали обезболивающее, противовоспалительные капли для глаз, а также поручили приложить лед.

Без всякой причины, когда глаз Кэтт всё ещё был опухшим, парень расстался с ней, никоим образом не мотивируя свое решение – теперь она уверена, что это потому, что он знал, что выполнил процедуру неправильно и «не хотел признаваться». Вернувшись в свой родной город, Кэтт Галлингер нашла другого специалиста, чтобы узнать его мнение на этот счет, то, что она, по её словам, должна была сделать немедленно. На тот момент прошло несколько недель, её глаз всё ещё был опухшим и наполнен чернилами, она испытывала боль, а зрение всё ещё падало.

«Именно тогда я поняла, насколько неправильно была выполнена эта процедура», – сказала она.

Недавно Кэтт Галлингер опубликовала в социальной сети свою историю – её постом поделились тысячи раз – побуждая людей тщательно изучать специалистов, делающих модификацию. Галлингер сказала, что планирует подать судебный иск.

Сравнительный снимок, который Галлингер выложила на Facebook

В ближайшее время Галлингер встретится со специалистами по глазам, чтобы удалить лишние чернила, застрявшие в ее глазу. На следующей неделе у неё запланирована операции, и перспективы являются благоприятными, но поскольку это редкий случай, никто не знает, что может произойти.

«Боль похожа на постоянный спазм. Всё зависит от дня, на данный момент, боль может увеличиваться или уменьшаться», – сказала она. «Касательно глаза, то зрение частично восстановилось – но мне нужны очки».

«В данный момент мне осталось только ждать. Мы учимся по ходу дела. Если чернила застывают, предположительно это произойдет через три месяца, после этого всё сложнее будет их удалить, что серьезно может отразится на вашем зрении. Если чернило попадет на сетчатку глаза, оно может повредить нерв».

Галлингер добавила, что у неё возникла психологическая травма в результате данной ситуации, а также реакции, которую она получила, публикуя информацию о произошедшем. По её словам, она не покидает свой дом, быстро теряет вес, ушла из модельного бизнеса, а также страдает от тяжелой депрессии.

«Есть чего бояться», – отмечает Галлингер. «Сейчас я живу с мамой, потому что просто не могу жить самостоятельно со всем, что происходит. У меня развилась очень сильная депрессия, и в эти страшые моменты, мне приходилось будить людей среди ночи, потому что боялась, что что-то может случиться».

«В этот момент мне пришлось уйти из модельного бизнеса, потому что я не могла смотреть на себя в зеркало, не говоря уже о том, чтобы сниматься в фотосессии. Очень трудно быть уверенным, когда ваше тело повреждено».

Сравнительный снимок, который выложила Кэтт Галлингер на Facebook

Художники по модификации сообщают о рисках, связанных с татуировками глазного яблока. В интервью «Huffington Post» тату-мастер Расс Фокс, который выполнил несколько этих процедур, отметил, что неизвестно о долгосрочных последствиях, однако они могут быть необратимыми.



«Суть в том, что это экспериментальная процедура, и мы не знаем о долгосрочных рисках. Не делайте этого, если вы не готовы к рискам осложнений в течение длительного времени», – заявил Фокс. Или в худшем случае: слепота или даже полная потеря глаз(а)».

Кэтт Галлингер соглашается с Фоксом.

«Я бы не советовала людям делать это», – сказала она. «Ради такого не стоит рисковать. Люди все время спрашивают меня, буду ли я когда-нибудь делать второй глаз. Мой ответ – нет».

«Я не буду снова рисковать».

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