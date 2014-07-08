Ещё несколько фото с ранчо Неверлэнд Майкла Джексона

Хотя тело Майкла Джексона закрыли в связи с подозрительной передозировкой наркотиков пять лет и неделю тому назад, во всем мире интерес к непонятному и, по общему признанию, жуткому, а именно, к наследию поп-звезды по-прежнему живет и процветает, о чем свидетельствует интерес к интервью на прошлой неделе о цикле городских исследований ранчо Неверлэнд. Мы получили ряд запросов с просьбой опубликовать оставшуюся часть фотографий, сделанных нашей первоклассной командой фотографов, и мы подумали: “Конечно, почему бы и нет?” Так вот они. Внимательно рассмотрите синего робота. Вам может не удастся всё разглядеть, но надпись на роботе гласит: “ПРИВЕТ ДЕТИ! МЕНЯ ЗОВУТ ЗОРД. Я ХОЧУ БЫТЬ ВАШИМ ДРУГОМ. У МЕНЯ ЕСТЬ ОСОБЕННЫЙ СЮРПРИЗ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАН ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС. СПАСИБО И ВЕДИТЕ СЕБЯ ХОРОШО!”

Я думаю, нам никогда не узнать, что это за “особенный сюрприз” от Зорда.

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