Порно на тему мормонов – явно процветающий бизнес

Фото MormonBoyz.com

Стать мормоном – невероятно эротично, по крайней мере, так об этом думает один порно предприниматель. Легранд Вулф (понятное дело, это не настоящее его имя), будучи ребёнком, не был знаком ни с какими геями, и никогда не занимался спортом. Поэтому его первый опыт в раздевалке в миссионерском тренировочном центре в Прово, штат Юта, стал откровением.

«Готовясь к миссии, я оказался посреди голых парней и очень быстро всё понял», – рассказывает он мне. «Но стоя среди этих горячих мужчин, мне приходилось скрывать тот факт, что я был геем, несмотря на всю близость».

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Вулф, в конце концов, таки занимался сексом со своим партнёром по миссионерским поездкам, которых в мормонской среде принято называть «компаньонами». После месяцев намёков и мучительных колебаний, партнёр Вулфа – сексуальный француз – наконец-то сделал шаг, и они стали парой. Несмотря на то, что его бывший компаньон сегодня женат, и у него есть дети, Вулф говорит, что их отношения и сексуальное напряжение, которое привело к таким отношениям, изменили его жизнь. Как минимум, это стало вдохновением для MormonBoyz.com, единственного порно сайта для геев, обслуживающего некоторые очень специфические религиозные фантазии.

Хотя идея порно на мормонскую тему может быть слишком специфической, она не лишена смысла. «Если вы ищите нечто общее, существует миллион путей, чтобы это получить», – говорит мне Стефен Ягелович, работающий на сайте индустрии для взрослых XBIZ. «Видео-сайты монополизируют трафик, поэтому сейчас речь идёт даже не о нише, а о микро-нише». Эксперт индустрии говорит, что конкуренция с бесплатным контентом обходится втридорога, и это также проблематично. Создатели порно могут создавать контент высокого качества (но тогда приходится следить, чтоб его не воровали и не загружали на видео-каналы), или делать что-то очень и очень особенное («если людям нравятся одноногие танцующие болгарские карлики и они найдут, где такое подают, они будут готовы за это платить»).

Вот почему есть логика в существовании порно сайтов, на которых пользователи могут смотреть на героев типа «Старший Бакли» или «Президент Кэннон», засовывающих волшёбное нижнее бельё друг другу в рот, и платить за это 30 баксов в месяц.

Фото от MormonGirlz.com

Также, по словам Вулфа, это имеет смысл и с другой точки зрения: многие американцы думают, что мормоны – это такие слегка причудливые типы. «Мормонство всегда считалось пристанью для скрытой сексуальности», – говорит он. «С тех пор, как Джо Смит тайно женился [несколько раз], люди стали думать о церкви как о неком сексуальном распутстве, которое представляет опасность для привычного образа жизни».

Церковь запретила полигамию в конце 19-го столетия, и нельзя сказать, что сексуальная жизнь мормонов является более странной, чем сексуальная жизнь кого-либо ещё. Но, тем не менее, некоторые ритуалы имеют определённо эротический оттенок. Когда молодой мормон входит в храм, он или она проходят ритуал помазания, одетые в простыню с дырой наверху. Человек, которые омывает тело новичка, также моет его или её бёдра и паховую область. Потом они одевают церковные одеяния, или безвкусное белое бельё, которое последователи должны носить всегда после церемонии.

Поэтому нет ничего удивительного, что такая церемония – это обычный сценарий на сайте. И, по словам Вулфа, люди не разочаровываются повторяемостью. Он говорит, что первые два года существования сайта бизнес развивался медленно, но за последние два года он взлетел.

Взлетел так сильно, что в июле подруга Вульфа из университета Бригхама Янга основала MormonGirlz.com, сайт-сестру с такой же идеей. Брук Хантер (ещё один псевдоним) выросла в Прово в благочестивой семье, и поэтому она знает всё о способах пожимания рук, о ритуалах и символах и использует их в своих видео. Она говорит, что такая тайная информация привлекает её поклонников. «Если они не мормоны, им, скорее всего, нравится бывать в этой автономной вселенной с тщательно продуманной историей», – говорит она. «Если они мормоны, ну, тогда всё очень достоверно».

Хантер – лесбиянка, и говорит, что у неё тоже были любовные отношения с одной из компаньонок по миссии. Её любимый сценарий – так называемая «инвентаризация общения». Это запланированное время недели, когда партнёры выражают своё недовольство друг другу, типа «о, ты поёшь слишком громко в душе, а я в это время пытаюсь читать Писание». Но по мере того, как сайт растёт, Хантер хочет выйти за рамки воспроизведения одной и той же повторяющейся сексуальной сцены.

«Сейчас это всё о сёстрах-проповедницах, всем девушкам около 20-ти лет», – говорит она. «Я подумываю о том, чтобы добавить несколько классических героев, например, женщину-мормона старшего возраста. Думаю, это будет пользоваться популярностью».

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