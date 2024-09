Почему кинопремии лучше музыкальных награждений?

Фото Wikicommons

На прошлой неделе я проголосовал, сделав свой ежегодный выбор на церемонии награждения ScreenActorsGuildAwards. И, как обычно, получил несколько жёстких звонков: как выбирать, например, лучшее исполнение роли в такой подборке кинофильмов как «Продавец птиц» (Birdman), «Отрочество» (Boyhood), and «Гранд-отель Будапешт» (TheGrandBudapestHotel) (победил «Продавец птиц»). Более того, если бы я принимал участие в голосовании на премию «Оскара», передо мной стоял бы не менее сложный выбор, потому что самые большие достижения в области кино этого года – «Снайпер» (Sniper), или «Сельма» (Selma) – тоже номинируются.

С другой стороны, если бы я был членом Академии звукозаписи и имел бы право голоса на церемонии Грэмми, думаю, у меня была бы другая проблема – недостаточное количество достойных номинантов. В этом году в топ категории Грэмми «Альбом года» шансы выиграть имеют только альбом Бейонсе LP (пожалуй, самая лучшая её запись) и «Утренняя фаза» от Бэк. Сэм Смит может быть самым одарённым поп-вокалистом среди мужчин, который появился за поколение, премии к нему так и липнут, даже кажется, что он создан для того, чтобы собирать золотые граммофоны, и весь его альбом в целом приводит в восторг. «Девочка» Фаррелла Вилльямса и «X?Classic» Эда Ширана – достаточно приличные записи, чтобы стать фаворитами Академии звукозаписи.

Почему в мире кино-премии всё гораздо чаще выходит лучше, чем в мире музыкальных премии? Можно спорить о всей концепции премий в области искусства, для этого существует множество хороших причин, но это отдельная тема. Премии существуют. И почему за награды в кино борются достойные кандидаты, а за музыкальные чуть ли ни кто попало? Вот что я думаю.

В мире слишком много музыки

Согласно исследованиям компании «Рентрэк», ежегодно в США выпускается около 600-700 фильмов (659 в 2013 году, для точности). Догадайтесь, сколько альбомов выходит за такое же время? Умножьте на сто. Компания «Нильсен» оценила количество физических и электронных альбомов в 2010 году – их был 75 тысяч.

Многие премии требуют предварительной подачи для оценки, и утверждение проходит лишь часть фильмов и записей. Но согласно Академии звукозаписи, на рассмотрение Грэмми каждый год попадает около 20 000 музыкальных релизов. Это изначально больше, чем количество фильмов. И это означает, что те, кто надеется проделать качественную работу, чтобы отдать дань музыке, принимает на себя титаническое задание.

Музыкальные премии больше озабочены деньгами и молодёжью

Большинство премий даже не пытаются стать хорошими и заслуживающими доверия, они созданы для массовой привлекательности. Необходимость отмечать знакомые и наиболее прибыльные проекты (а значит, наиболее любимые подростками) впечатляет. Многие музыкальные премии, в том числе AmericanMusicAwards, CMTAwards и NMEAwards, – это бессовестная погоня за популярностью, результаты которой зависят от голосов фанов. Billboard Music Awards – это то же самое, потому что они полагаются на чарты. Остальные, например, MTV Video Music Awards, BRITs, и Academy of Country Music Awards используют комбинацию, состоящую из фанов и «профессионалов индустрии», для того чтобы определить победителей. Грэмми, конечно, полностью полагаются на Академию избирателей (больше об этом ниже).

В кино подобных премий, направленных на привлечение масс, существует немного – вы не увидите «Стражей галактики» (GuardiansoftheGalaxy) или «Голодные игры: Мокинджей.» (The Hunger Games: Mockingjay) нигде, кромевечнотупого MTV Movie Awards. По сути, когда в этом году объявили номинации на Оскар, было написано множество обзоров о нехватке длинных фильмов в основных категориях, как будто целью Оскара является сохранение связи с сетями кинотеатров. Вывод: кино-премии больше связаны с достижениями, музыкальные премии направлены на то, чтобы создать контакт с толпами фонов.

Кино-премии располагают лучшим жюри

Кто наградит вас лучше, чем ваши соратники? Это идея, стоящая за DGAAwards, SAGAwards, и WGAAwards– директора, актёры и писатели номинируют и голосуют за себе подобных. Журналисты и критики также имеют хорошие позиции, чтобы принимать информированные решения о фильме – вспомните Национальный совет кинокритиков, Премии кинокритиков Нью-Йорка и Лос-Анджелеса и так далее.

Но в музыке подобных премий не существует, а наиболее похожей является канадская PolarisMusicPrize или британская MercuryPrize, где победители определяются решением панели музыкантов, продюсеров и авторов песен. Оскары и Грэмми определяются избранными академиями профессионалами индустрии, которых либо пригласили стать членами, либо они сами подали заявку на участие (неудивительно, что как среди первых, так и среди вторых доминируют старые белые ребята).

В случае с Оскарами, иногда случается что таким фильмам как «Сельма» может не хватать номинации за актёрскую или режиссёрскую работу. В Грэмми нужно лишь учитывать тот факт, что чаще всего рэперские альбомы номинируются на альбом года, но почти никогда не побеждают. Просто спросите Кендрика, Кэйни, Вэйни и Эминема. Уже 11 лет как хип-хоп захватил вершину Грэмми, речь идёт об альбоме «Speakerboxxx/TheLoveBelow» дуэта «Outkast» Но на самом деле, проблем с доверием к Грэмми намного больше.

Музыка – это чересчур раздробленная субстанция

Золотые глобусы разделяют фильмы на драмы, комедии/мюзиклы, и это приносит богатство, привлекает вдвое больше звёзд и даёт возможность комедиям засверкать. Тем не менее, большинство кино-премий не разделяют жанры (кроме документальных фильмов и короткометражек). Естественно, существуют любители романтических комедий и те, кто жить не может без биографических фильмов, но никто не требует выделение этих жанров в отдельные номинации.

С другой стороны, музыка всегда была более разношерстной игрой, и музыкальные премии (даже те, которые направлены на удовлетворение толп) обычно разделяют на жанры. Это приводит к тому, что такие товарищи как Lorde становятся «рок» музыкантами сразу в нескольких премиях, как это было в прошлом году. А есть ещё премия Грэмми, которой по душе все жанры. За последние 20 лет музыка раскололась более, чем когда либо, благодаря Интернету. В 2015 году Грэмми уже вряд ли сможет оставаться всеохватывающим музыкальным шоу. Но наврядли они оставят такие попытки.

Музыкальные премии – это то, как они себя видят. Люди, стоящие за Грэмми подходят к своей работе с чувством собственного значения и амбиций, в отличие от других музыкальных шоу на планете, и держат руку на пульсе не мене, чем 83х категорий (в 2011 году их было 109), начиная с классики и заканчивая R&B, рассказывая миру о джазе, роке, поп-музыке, «традиционной» поп-музыке и многом-многом другом. Членам Академии звукозаписи рекомендуется, хотя это и не обязательно, голосовать в той сфере, в которой они являются экспертами, что немного объясняет, почему десятилетиями в номинациях присутствуют и побеждают странные люди.

Даже если копнуть в жанры типа танцевальной или альтернативной музыки, существует микс из номинантов, являющимися достойными, но предсказуемы, а также тех, в отношении которых любые предсказания неуместны. И не забывайте наиболее противоречивую категорию из всех 83х, которая самонадеянно называется «Лучший новый исполнитель», и в которой почти каждый год номинируется исполнитель, не являющийся новым для тех, кто неравнодушен к музыке. Такое происходит из-за нечётких критериев: «Для нового исполнителя, который выпустит за год первую запись, дающую ему публичную узнаваемость». В этом подвох. «Публичная узнаваемость», чтобы она не значила. В этом году новым исполнителем (лучше позже, чем никогда) стал номинант ХЭЙМ, и я надеюсь, ребята победят, хотя с Сэмом Смитом, скорее всего, уже всё ясно (с помощью Тома Пэтти).

В том-то и дело – Грэмми до сих пор, в основной своей массе, предсказуемы. Годами ранее, когда это была премия за альбом года, например, для Лионела Ричи, Селин Дион или Тото (поищите), она присуждалась не зависимо от того, что слушали подростки. И если там и были какие-то серые схемы, а они были, эти исполнители заслуживали такого поощрения.

Телевидение приводит к деградации музыкальных номинаций

Большинство шоу музыкальных церемоний награждения и некоторые кино-премии транслируются по телевизору, что даёт толчок ещё большему популизму. Кино-показы ищут молодёжь, например, Чэннинг Тэтум в роли ведущего или Джеймса Франко и Энни Хэтэвэй как одних из хозяев Оскара в 2011 году, но вариантов немного. А музыкальные премии? Они просто выбирают из наиболее ярких и горячих исполнителей на данный момент – речь идёт не только о номинантах и получателях, но и исполнителях и презентаторах как таковых. В наши дни всё свелось к тому, что обычно приглашают неноминированных суперзвёзд с новыми записями, готовыми для продажи. Даже степенные Грэмми стали практиковать такое – Джастин Тимбирлейк два года назад, Мадонна в этом году.

Желание понравиться телевизионной аудитории не только влияет на тех, кто презентует и выступает, но также, кажется, влияет на то, кто номинируется на премии. Беглый взгляд на сайт Metacritic демонстрирует насколько сильно Грэмми ставит на популярность, а не на мнение критиков. Средний бал номинантов Грэмми на альбом года –72. Средний бал восьмерых номинантов на Оскар за лучшую картину впечатляет больше – 84.

Фильмом года на Metacritic стала картина «Отрочество», получив идеальные 100 баллов, а ближайший конкурент в гонке за Оскаром, кинолента «Продавец птиц», получила сильные 88. Номинант, набравший больше всего в номинации Грэмми «Альбом года» на Metacritic, это Бейонсе, и у неё впечатляющие 85 баллов, а Сэм Смит осилил только 62. Фильм со счётом 62 никогда не смог бы попасть в топ-категорию номинантов на Оскар.

И наоборот, самый кассовый фильм 2014 года – «Трансформеры: Эпоха истребления» с несчастными 32 баллами даже близко не приблизится к главным кино-премиям. Но самый кассовый альбом 2014 года, согласно Billboard, – «1989» Тэйлора Свифта. И не смотря на то, что дата его выпуска не давала ему права участвовать в Грэмми в этом году, он, скорее всего, станет победителем в номинации «Альбом года» в следующем году.

Я понял – музыкальные премии, в том числе и Грэмми, не только хотят, чтобы всё было правильно. Им нужны зрители. Но создание одной музыкальной премии, которая по-настоящему оценит достижения и не будет брать в расчёт популярность, как в случае с кино-премиями, не убьёт музыкальную индустрию. Конечно же, у нас может быть одна церемония, которая копает глубже и отмечает музыкальный эквивалент «Продавца птиц» или «Отрочества». Это могут быть, например, великолепные композиции Lost in the Dream от War onDrugs, Burn Your Fire for No Witness Энджела Ольсена, RTJ2 от RuntheJewels или гипнотизирующий дебют LP2 отFKAtwigs. Неужели это сильно большая просьба?

Следите за сообщениями Джона на Twitter.